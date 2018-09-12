10 простых фраз, способных погасить любой конфликт

«Я тебя понимаю и готова идти на уступки»

Когда вы чувствуете, что стадия ваших переговоров достигла своего агрессивного пика, попробуйте остудить пыл собеседника, сообщив ему, что вы его понимаете и готовы принять его позицию. Психологи уверяют, что данная фраза свидетельствует о том, что вы с уважением относитесь к чужому мнению и переходите на ту ступень конфликта, когда все полученную в ходе обсуждения информацию можно использовать в благих целях для обеих сторон.

«Мы сможем решить любую проблему, если будем действовать сообща»

Дайте понять собеседнику, что вы с ним заодно, что вы не собираетесь оставлять его один на один с проблемой и готовы приложить все усилия, чтобы урегулировать конфликт. Просто напомните человеку, что вы команда, которая всегда действует сообща и, безусловно, заинтересована в том, чтобы избежать спорных моментов в дальнейшем.

«Подскажи, что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию?»

Покажите, что вы готовы к диалогу и не меньше вашего собеседника заинтересованы в том, чтобы погасить конфликт и решить проблему. Ведь у человека наверняка в голове уже нарисовалась картина того, чтобы он хотел получить по итогам данного спора, так почему бы ему просто не озвучить свое мнение. К тому же, возможно ваши мнения совпадают и вам будет намного проще (и быстрее) уладить данный вопрос.

«Если посмотреть на проблему под другим углом, то все не так плохо»

Если обида застилает вам глаза, и вы не способны адекватно реагировать на ситуацию, то для начала выдохнете и подумайте о чем-то приятном. А затем попробуйте посмотреть на проблему с другой стороны и найти в этом какие-то плюсы для себя. Например, ваш избранник собрался устроить с друзьями мальчишник и, соответственно, рушит все ваши планы по поводу романтического вечера с продолжением. Но, с другой стороны, кто вам мешает в то же самое время собрать своих подруг и устроить веселый девичник? Или просто посвятить время себе, пока ваш благоверный будет развлекаться. Займитесь тем, что давно откладывали или не решались при своем мужчине.