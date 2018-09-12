logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

10 простых фраз, способных погасить любой конфликт

Если вы чувствуете, что скандал набирает обороты и одна неверная фраза может разжечь костер недопонимания (или даже ненависти), то не спешите поддаваться эмоциям и переступать черту. Рассказываем, как можно легко и быстро погасить любой конфликт.

«Нам нужно взять паузу»

Ели вы хотите остановить поток негатива, просто предложите собеседнику прервать разборки, вместе все обдумать и принять верное решение. Возможно, ваш конфликт вспыхнул просто из-за того, что вы принялись срывать друг на друге свое плохое настроение. И такая пауза просто поможет вам остыть, расслабиться и урегулировать ситуацию с минимальными потерями.

«Нам нужно вместе найти выход из сложившейся ситуации»

Этой фразой, по мнению психологов, вы решаете сразу две проблемы: даете понять человеку, что хотите сохранить с ним отношения и не стремитесь отстаивать свою правоту всеми способами и заодно стремитесь прийти к компромиссу как можно скорее. Поэтому данная тактика весьма действенна в конфликтных ситуациях.

«Когда ты злишься, ты становишься еще прекраснее»

Данная фраза особенно пригодится представителям сильного пола, которые не хотят раздувать конфликт и стремятся сохранить отношения со своей партнершей. Сделайте приятный комплимент, который непременно вызовет добрую улыбку у вашей избранницы и все, спор закончится моментально! Причиной тому – выработка гормона серотина — так называемого гормона счастья, который, по словам экспертов, обладает успокаивающим эффектом.

«Я тебя понимаю и готова идти на уступки»

Когда вы чувствуете, что стадия ваших переговоров достигла своего агрессивного пика, попробуйте остудить пыл собеседника, сообщив ему, что вы его понимаете и готовы принять его позицию. Психологи уверяют, что данная фраза свидетельствует о том, что вы с уважением относитесь к чужому мнению и переходите на ту ступень конфликта, когда все полученную в ходе обсуждения информацию можно использовать в благих целях для обеих сторон.

«Мы сможем решить любую проблему, если будем действовать сообща»

Дайте понять собеседнику, что вы с ним заодно, что вы не собираетесь оставлять его один на один с проблемой и готовы приложить все усилия, чтобы урегулировать конфликт. Просто напомните человеку, что вы команда, которая всегда действует сообща и, безусловно, заинтересована в том, чтобы избежать спорных моментов в дальнейшем.

«Подскажи, что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию?»

Покажите, что вы готовы к диалогу и не меньше вашего собеседника заинтересованы в том, чтобы погасить конфликт и решить проблему. Ведь у человека наверняка в голове уже нарисовалась картина того, чтобы он хотел получить по итогам данного спора, так почему бы ему просто не озвучить свое мнение. К тому же, возможно ваши мнения совпадают и вам будет намного проще (и быстрее) уладить данный вопрос.

«Если посмотреть на проблему под другим углом, то все не так плохо»

Если обида застилает вам глаза, и вы не способны адекватно реагировать на ситуацию, то для начала выдохнете и подумайте о чем-то приятном. А затем попробуйте посмотреть на проблему с другой стороны и найти в этом какие-то плюсы для себя. Например, ваш избранник собрался устроить с друзьями мальчишник и, соответственно, рушит все ваши планы по поводу романтического вечера с продолжением. Но, с другой стороны, кто вам мешает в то же самое время собрать своих подруг и устроить веселый девичник? Или просто посвятить время себе, пока ваш благоверный будет развлекаться. Займитесь тем, что давно откладывали или не решались при своем мужчине.

«Мы вернемся к этому разговору, когда оба успокоимся»

По мнению экспертов, это самое мудрое решение, которое можно только принять во время ссоры. Вместо того, чтобы срываться на крик, впадать в истерику или переходить на личности, лучше соберите волю в кулак и предложите «сложить оружие» и покинуть поле боя. А к разговору вернетесь, например, на следующий день, предварительно «выбросив белый флаг» и подготовив весомые аргументы.

«Давай прекратим ругаться и лучше обнимемся?»

Весьма неожиданное предложение во время бурного выяснения отношений, не находите? Психологи уверяют, что объятия способны ввести вашего собеседника в ступор на некоторое время, но затем он поймет, что вы поступили правильно. После данных манипуляций люди обычно «выдыхают», перестают кричать и начинают изъясняться вполне доступным языком. Кроме того, подобный жест необходим, чтобы продемонстрировать, что вы поддерживаете человека и вам не безразлично его мнение.

«Я все равно тебя люблю, даже когда ты ругаешься»

Покажите человеку, что даже в моменты ссоры он все равно вам дорог и вы не хотите испортить с ним отношения. К тому же, возможно вы просто говорите на разных языках (так бывает, скажем, когда у вас абсолютно противоположное восприятие мира и отношение к тем или иным проблемам). Поэтому постарайтесь донести до собеседника, что вы его цените и попросите спокойно объяснить, чем именно была вызвана такая реакция, что конкретно его расстроило и что бы он хотел изменить.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
«Больше не в силах терпеть»: молодая возлюбленная 64-летнего Серова обвинила его в рукоприкладстве
Уже на площадке: Лера Кудрявцева вышла из декрета через две недели после родов