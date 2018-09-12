10 простых фраз, способных погасить любой конфликт

«Нам нужно взять паузу»
Ели вы хотите остановить поток негатива, просто предложите собеседнику прервать разборки, вместе все обдумать и принять верное решение. Возможно, ваш конфликт вспыхнул просто из-за того, что вы принялись срывать друг на друге свое плохое настроение. И такая пауза просто поможет вам остыть, расслабиться и урегулировать ситуацию с минимальными потерями.
«Нам нужно вместе найти выход из сложившейся ситуации»
Этой фразой, по мнению психологов, вы решаете сразу две проблемы: даете понять человеку, что хотите сохранить с ним отношения и не стремитесь отстаивать свою правоту всеми способами и заодно стремитесь прийти к компромиссу как можно скорее. Поэтому данная тактика весьма действенна в конфликтных ситуациях.
«Когда ты злишься, ты становишься еще прекраснее»
Данная фраза особенно пригодится представителям сильного пола, которые не хотят раздувать конфликт и стремятся сохранить отношения со своей партнершей. Сделайте приятный комплимент, который непременно вызовет добрую улыбку у вашей избранницы и все, спор закончится моментально! Причиной тому – выработка гормона серотина — так называемого гормона счастья, который, по словам экспертов, обладает успокаивающим эффектом.
«Я тебя понимаю и готова идти на уступки»
Когда вы чувствуете, что стадия ваших переговоров достигла своего агрессивного пика, попробуйте остудить пыл собеседника, сообщив ему, что вы его понимаете и готовы принять его позицию. Психологи уверяют, что данная фраза свидетельствует о том, что вы с уважением относитесь к чужому мнению и переходите на ту ступень конфликта, когда все полученную в ходе обсуждения информацию можно использовать в благих целях для обеих сторон.
«Мы сможем решить любую проблему, если будем действовать сообща»
Дайте понять собеседнику, что вы с ним заодно, что вы не собираетесь оставлять его один на один с проблемой и готовы приложить все усилия, чтобы урегулировать конфликт. Просто напомните человеку, что вы команда, которая всегда действует сообща и, безусловно, заинтересована в том, чтобы избежать спорных моментов в дальнейшем.
«Подскажи, что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию?»
Покажите, что вы готовы к диалогу и не меньше вашего собеседника заинтересованы в том, чтобы погасить конфликт и решить проблему. Ведь у человека наверняка в голове уже нарисовалась картина того, чтобы он хотел получить по итогам данного спора, так почему бы ему просто не озвучить свое мнение. К тому же, возможно ваши мнения совпадают и вам будет намного проще (и быстрее) уладить данный вопрос.
«Если посмотреть на проблему под другим углом, то все не так плохо»
Если обида застилает вам глаза, и вы не способны адекватно реагировать на ситуацию, то для начала выдохнете и подумайте о чем-то приятном. А затем попробуйте посмотреть на проблему с другой стороны и найти в этом какие-то плюсы для себя. Например, ваш избранник собрался устроить с друзьями мальчишник и, соответственно, рушит все ваши планы по поводу романтического вечера с продолжением. Но, с другой стороны, кто вам мешает в то же самое время собрать своих подруг и устроить веселый девичник? Или просто посвятить время себе, пока ваш благоверный будет развлекаться. Займитесь тем, что давно откладывали или не решались при своем мужчине.
«Мы вернемся к этому разговору, когда оба успокоимся»
По мнению экспертов, это самое мудрое решение, которое можно только принять во время ссоры. Вместо того, чтобы срываться на крик, впадать в истерику или переходить на личности, лучше соберите волю в кулак и предложите «сложить оружие» и покинуть поле боя. А к разговору вернетесь, например, на следующий день, предварительно «выбросив белый флаг» и подготовив весомые аргументы.
«Давай прекратим ругаться и лучше обнимемся?»
Весьма неожиданное предложение во время бурного выяснения отношений, не находите? Психологи уверяют, что объятия способны ввести вашего собеседника в ступор на некоторое время, но затем он поймет, что вы поступили правильно. После данных манипуляций люди обычно «выдыхают», перестают кричать и начинают изъясняться вполне доступным языком. Кроме того, подобный жест необходим, чтобы продемонстрировать, что вы поддерживаете человека и вам не безразлично его мнение.
«Я все равно тебя люблю, даже когда ты ругаешься»
Покажите человеку, что даже в моменты ссоры он все равно вам дорог и вы не хотите испортить с ним отношения. К тому же, возможно вы просто говорите на разных языках (так бывает, скажем, когда у вас абсолютно противоположное восприятие мира и отношение к тем или иным проблемам). Поэтому постарайтесь донести до собеседника, что вы его цените и попросите спокойно объяснить, чем именно была вызвана такая реакция, что конкретно его расстроило и что бы он хотел изменить.
Текст: Юлия Кальницкая
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