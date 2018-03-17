Раздаете советы, даже когда вас не просят

Вы намеренно стараетесь подчеркнуть свое превосходство и показать, что решающее слово остается за вами. Поэтому вы с особым рвением начинаете раздавать советы окружающим, даже если они вас об этом и не просили, и поучать жизни. Люди могут, конечно, первое время выслушивать ваши нравоучения, но затем они просто перестанут с вами общаться.

Становитесь гиперответственной

Вы вдруг начинаете верить в то, что если у ваших друзей (родных, коллег или знакомых) вдруг все наладилось, то это лишь благодаря вашим стараниям и вашему невероятному таланту. И вы даже не допускаете мысли, что они могли добиться всего сами, без вашего участия в их жизни.

Принимаете позицию страдальца

Со временем вы начинаете внушать окружающим, что принесли себя в жертву ради них, поэтому они теперь обязаны вам компенсировать все ваши страдания. При этом вы реально своим нытьем можете довести до белого каления кого угодно, попутно растеряв всех своих преданных друзей. Психологи уверяют, что позиция жертвы или страдальца не сулит ничего хорошего, в какой-то момент даже те люди, которые поначалу старались вас поддерживать и выслушивать ваши стенания, поймут, что без вас им намного лучше и проще.

Думаете, что вам все должны

Вам даже в голову не приходит, что другие люди могут не выполнить ваши прихоти или пойти наперекор вашим желаниям. Обычно если вы чего-то захотите, то становитесь просто невыносимы. Истерика, действие на нервы, скандал, раздражение — все идет в ход, лишь бы получить нужную вам вещь.

Навешиваете ярлыки на окружающих

Вы с легкостью начинаете раздавать собственные «диагнозы» окружающим, не интересуясь, а чем, собственно, живет этот человек или что ему действительно интересно. У вас собственный взгляд на мир, в котором все плохие, и лишь вы — выдающаяся уникальная личность, которую все должны носить на руках.