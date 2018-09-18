10 признаков токсичных друзей, от которых вам стоит держаться подальше

Общение с ними превращается в каторгу

Если ваши друзья не считаются с вашим мнением, не уважают ваше время и ваши чувства, да и общение с ними напоминает скорее допрос, чем приятную беседу, то стоит ли тратить свои силы на поддержание таких отношений? Задайте себе вопрос: «Чувствую ли я себя спокойно в компании такого человека или начинаю нервничать?». От вашего ответа и будет зависеть, продолжать ли дружить или лучше остаться обычными знакомыми.

Вы интересуетесь их жизнью намного больше, чем они вашей

Если вы знаете о своих друзьях все (вплоть до их похождений налево и пинкод от кредитной карточки), а они иной раз даже не могут вспомнить, как зовут ваших родителей, детей или, скажем, вашу дату рождения, то возникает вопрос, друзья ли это на самом деле, или просто приятели. Другими словами, такая «дружба в одни ворота» не только не принесет вам ничего полезного, но и будет отнимать ваши силы и эмоции (ведь вы же не получаете от них эмоциональный заряд взамен).

Любое ваше замечание воспринимается в штыки

Вы уже боитесь лишний раз что-то сказать или посоветовать – человек болезненно реагирует на все ваши замечания, не считается с вашим мнением и со временем начинает воспринимать вас в штыки. Поэтому вы стараетесь меньше говорить, чтобы ненароком не обидеть человека. Психологи рекомендуют меньше пересекаться с такими друзьями и сосредоточиться на собственных интересах.