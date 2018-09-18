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10 признаков токсичных друзей, от которых вам стоит держаться подальше

Психологи уверяют, что такая дружба может стать не просто настоящим испытанием, а превратить вашу жизнь в кошмар. И чем больше вы будете рассуждать на тему, действительно ли эти отношения вас угнетают, или нужно дать человеку еще один шанс, такая дружба будет забирать вашу энергию и негативно действовать на ваше здоровье. Рассказываем, как вычислить «так себе друзей» и почему нужно бежать от них без оглядки.

Общение с ними превращается в каторгу

Если ваши друзья не считаются с вашим мнением, не уважают ваше время и ваши чувства, да и общение с ними напоминает скорее допрос, чем приятную беседу, то стоит ли тратить свои силы на поддержание таких отношений? Задайте себе вопрос: «Чувствую ли я себя спокойно в компании такого человека или начинаю нервничать?». От вашего ответа и будет зависеть, продолжать ли дружить или лучше остаться обычными знакомыми.

Вы интересуетесь их жизнью намного больше, чем они вашей

Если вы знаете о своих друзьях все (вплоть до их похождений налево и пинкод от кредитной карточки), а они иной раз даже не могут вспомнить, как зовут ваших родителей, детей или, скажем, вашу дату рождения, то возникает вопрос, друзья ли это на самом деле, или просто приятели. Другими словами, такая «дружба в одни ворота» не только не принесет вам ничего полезного, но и будет отнимать ваши силы и эмоции (ведь вы же не получаете от них эмоциональный заряд взамен).

Любое ваше замечание воспринимается в штыки

Вы уже боитесь лишний раз что-то сказать или посоветовать – человек болезненно реагирует на все ваши замечания, не считается с вашим мнением и со временем начинает воспринимать вас в штыки. Поэтому вы стараетесь меньше говорить, чтобы ненароком не обидеть человека. Психологи рекомендуют меньше пересекаться с такими друзьями и сосредоточиться на собственных интересах.

Вы постоянно придумываете отговорки, лишь бы не пересекаться

Вы задумывались когда-нибудь на тему того, что с одними людьми вам хочется общаться практически 24 часа в сутки и бежать на встречу по первому их зову, а вот с другими – придумывать всевозможные отговорки, лишь бы не пересекаться и как можно реже отвечать на телефонные звонки. Поэтому если вы устаете даже от недолгого общения и испытываете стресс каждый раз, как только видите человека, то, по мнению психологов, стоит задуматься о целесообразности такой дружбы.

Рядом с ними вы не можете быть самой собой

Иными словами, вы пытаетесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле. Или вовсе играете роль того, кем всегда мечтали быть. Психологи обращают внимание на то, что если рядом с кем-то вы не можете быть самой собой, то это просто не ваши люди и стоит задуматься о том, чтобы сменить круг общения.

Они намеренно причиняют вам боль

Такие друзья обычно ни во что вас не ставят, не ценят ваши границы и намеренно причинят вам боль (своими словами или поступками). А потом делают вид, что все так и должно быть и ничего страшного не произошло. Признайтесь себе честно, готовы ли вы и дальше терпеть такой прессинг или лучше взять себя в руки и прекратить общение с подобными людьми.

Они перекладывают ответственность за свои поступки на вас

Вместо того, чтобы принимать решения самостоятельно, они дергают вас по любому поводу. Они и шагу не могут ступить без ваших комментариев, однако, как только что-то идет не так, как на вас обрушивается шквал негатива и обиженные комментарии по поводу того, что это именно ваши советы все разрушили.

Они постоянно вами манипулируют

Вы чувствуете, что вами постоянно манипулируют, заставляя совершать те поступки, о которых вы даже не думали раньше. И со временем вы начинаете понимать, что такое общение приносит вам больше негатива, чем позитива, так зачем же его продолжать?

Вы испытываете вину за дружбу с ними

Вместо того, чтобы наслаждаться общением, вы постоянно испытываете вину за свое поведение и поступки. При этом такие друзья стараются не вникать в ваши проблемы, но с удовольствием по несколько раз пересказывают о том, что сейчас происходит в их жизни и как они при этом себя чувствуют. А как же вы? Вам не дадут даже вставить слово, но постоянно будут давить на жалость или в очередной раз подчеркивать, что вы недостаточно внимательно относитесь к их проблемам.

Как только вы перестаете проявлять инициативу, то про вас забывают

Другими словами, пока вы организовываете незабываемые встречи и думаете, чем бы еще порадовать своих друзей, вы остаетесь в центре внимания. Но стоит вам лишь взять передышку, чтобы возложить сию миссию на кого-то другого, как о вас тут же забывают. И люди, которых вы считали близкими, могут не звонить и не писать вам до тех самых пор, пока вы сами не проявите инициативу. Обидно? Не то слово. Поэтому подумайте, стоит ли тратить время на тех, кто забывает о вашем существовании, стоит лишь вам пропасть из поля зрения.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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