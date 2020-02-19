«Нет ты не представляешь», - Оксана судорожно сжимала салфетку и старалась говорить, как можно тише, опасаясь, что окружающих шокирует ее откровенность. Мы встретились с подругой в кафе и теперь она старалась как можно скорее поделиться последними новостями. «Я раньше как-то не задумывалась, но в последнее время прихожу к выводу, что в моей жизни ничего не происходит просто так. Вот, например, недавно я рассталась с очередным ухажером и от души пожелала ему «всего и побольше». И что ты думаешь? Он потерял выгодные заказы, а на днях вообще отравился, да так сильно, что теперь его родные навещают в больнице и шлют мне злобные сообщения, что, мол, я довела человека до такого состояния. Совпадение? Возможно! Но вот до этого меня незаслуженно уволили из преуспевающей компании, лишив достойного заработка. Я опять же в сердцах пожелала им самого-самого и недавно узнала, что они обанкротились, сотрудники остались на улице практически без выплат. Нет, конечно, кто-то уже нашел работу, но сам факт. Как-то странно это все. Хотя, погоди. Вот если человек мне действительно нравится, то ему тут же начинает вести буквально во всем. Помнишь, как только мы начинали встречаться с Колькой, то у него дела в гору пошли (бизнес стал процветать, квартиру хорошую он купил, старенький автомобиль поменял на престижное авто, да и по заграницам мы с ним стали ездить чаще). Явно неспроста это все. Может, у меня дар какой-то?», - 30-летняя девушка выглядела обескуражено и искала подтверждение своих слов. Я же задумалась и вспомнила, что за время нашей 10-летней дружбы действительно замечала некоторые странности – все, что Оксана говорила в сердцах непременно сбывалось. Да и иногда она «предугадывала» события, советуя, как лучше поступить в той или иной ситуации. Но я списывала все на ее развитую интуицию и никак не связывала с какими-то магическими способностями. Но вдруг это действительно так и она обладает каким-то даром, о котором толком ничего не знает? На этом примере рассмотрим явные признаки, которые указывают, что у вас есть определенные способности, которые можно развивать и использовать по назначению. Для начала следует отметить, что даже если у вас в роду были, скажем, целители или знахари, а ваша тетушка неплохо предсказывает по картам судьбу, то это вовсе не означает, что и у вас будут те же самые способности. Магический дар может передаваться по роду, но вы и сами должны обладать определенными талантами, чтобы использовать и развивать то, что досталось вам от предков. Чтобы понять, какими необычными способностями вы можете обладать, необходимо сложить дату своего рождения (день, месяц и год) таким образом, чтобы получилась одна цифра. Если у вас получилась «единица», то вы можете быть прекрасным психологом и обладать навыками гипноза, «двойка» свидетельствует о том, что вы можете стать медиумом и изготавливать действительно сильные амулеты и обереги, «тройка» - ваши мысли материализуются буквально на лету, «четверка» - у вас сильная аура и способность противостоять любому негативу от завистников, «пятерка» - вы обладаете даром ясновидения и можете предсказывать те или иные события, «шестерка» - вы видите истинную сущность людей, как бы они не пытались обвести вас вокруг пальца, «семерка» - вы можете стать прекрасным телепатом и видеть вещие сны, «восьмерка» - у вас есть дар провидения, «девятка» - у вас тесная связь во Вселенной и прекрасная интуиция.### Признаки, указывающие что вы обладаете магическими способностями:Интуиция вас не подводитВы знаете, что должно произойти в тот или иной момент, поэтому быстро реагируете и адаптируетесь в зависимости от ситуации. Вы чувствуете настроение других людей и можете «считывать» их энергетику. Вас не проведешь, поэтому даже так называемые уличные попрошайки и гадалки (прикидывающиеся людьми со сверхестественными способностями) предпочитают обходить вас стороной.Удача всегда на вашей сторонеВам с легкостью удается выбираться сухой из воды и справляться с такими неурядицами, которые не каждому по силам. У окружающих создается впечатление, что вы самый настоящий баловень судьбы, иначе как объяснить тот факт, что вам везет всегда и во всем (и даже если вам кажется, что это не так, со временем вы все равно убеждаетесь, что судьба к вам благосклонна и помогает решить любые проблемы).У вас изменяется цвет глаз, и вы терпеть не можете открытые двериДопустим у вас зеленые глаза, но в те моменты, когда вы переживаете о чем-то или злитесь на кого-то, оттенок глаз может моментально измениться от желто-коричневого до серого или ярко-синего. Помимо этого, вы всегда проверяете, плотно ли закрыта дверь (и чувствуете себя не очень уютно, если вам приходится находиться в так называемых открытых пространствах, где двери вообще не предусмотрены).Вас не покидает ощущение, что все это с вами уже происходилоВы постоянно ловите себя на мысли, что те или иные события уже с вами происходили и все словно движется по кругу. Возможно, вы ощущаете, что у вас происходило нечто подобное в прошлой жизни и теперь есть возможность сделать что-то иначе (принять другое решение), чтобы избавиться от дежавю и пойти другим путем. Вам снятся вещие сны, которые сбываются в реальной жизни если не на 100%, то на 90% точно. Вместо шумных компаний вы предпочитаете одиночествоЛюди, обладающие определенными способностями, избегают шумных компаний и вместо того, чтобы отправиться на какую-нибудь вечеринку, где будет много незнакомых личностей, предпочтут остаться дома и провести время с пользой. Им не скучно наедине с собой, напротив, они постоянно открывают что-то новое, чему-то учатся и совершенствуются.Вы видите людей буквально насквозьВы буквально с первых минут понимаете, врет ли собеседник или говорит правду. Вам не нужен даже «детектор лжи», вы и сами не хуже прибора расскажете, какие помыслы движут тем или иным человеком, что у него на уме и на что он способен. Вас не проведешь и не заставишь выполнять что-то против ваших желаний. Поэтому вы без сожаления расстаетесь с теми, кто желает вам навредить и впускаете в свой круг только самых близких и проверенных людей.Ваши мысли материализуютсяСтоит вам только подумать что-то плохое про обидчика, как с ним случается какое-нибудь несчастье. Иногда вы не можете контролировать свои мысли, поэтому зачастую от вас достается не только чужим, но и своим. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что и хорошие мысли тоже у вас сбываются. Возможно, не в таком формате, как вы загадывали, но все же.Животные (даже чужие или дикие) не боятся вас и не стараются вас укуситьВы совершенно не боитесь животных, вне зависимости от того, домашние они или дикие. Вы понимаете, что даже бойцовские псы рядом с вами будут вести себя как безобидные щенята, а коты спрячут когти и с громким мурлыканием начнут ласкаться. Вы легко находите общий язык с братьями нашими меньшими и могли бы стать, например, отличным ветеринаром, если бы того захотели.Электрические приборы выходят из строя рядом с вамиВам сложно находиться рядом с электрическими приборами потому, что у вас настолько сильная энергетика, что техника просто не выдерживает и выходит из строя. Вас постоянно бьет током даже там, где, казалось бы, его просто не может быть, а когда вы проходите вечерами по улице, то фонари могут гаснуть и тут же загораться вновь. Люди чувствуют себя лучше рядом с вами (избавляются от боли и тревог, например)Возможно вы замечали, что стоит вам приложить руку к больному месту, как человек тут же начинает чувствовать себя лучше? Или, например, пообщавшись с вами люди начинают по-другому смотреть на вещи, забывают о своих проблемах, страхах и невзгодах и начинают верить в лучшее. Вы без труда находите «ключик» даже к самым сложным характерам и знаете, что сказать или сделать, чтобы изменить чью-то жизнь к лучшему. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!