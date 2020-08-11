10 признаков эмоционального выгорания (и как избежать психологического истощения)

«Это не вредные привычки, а способ успокоиться»

Не стоит успокаивать себя тем, что пристрастия к пагубным привычкам является временным и помогает вам пережить неудачи. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное и вы сможете в любой момент остановиться. Многим требуется немало сил и терпения, чтобы отказаться от того, что причиняет вред вашему организму.

«Все плохо, а будет еще хуже»

Если вы вдруг стали замечать, что вокруг вас стало слишком много негатива, да и вы сами смотрите в будущее с пессимизмом, считая, что завтра будет хуже, чем вчера, то значит вы столкнулись с симптомом выгорания. Постарайтесь не быть заранее уверены в своем провале, дайте себе шанс на исправление ошибок и не забывайте, что люди не совершенны, всем свойственно совершать промахи. Ведь главное – вовремя все исправлять и не зацикливаться на неудачах.

«Пусть будет, как будет»

Еще один признак, который вас должен насторожить – апатия и ощущение, что от вас ничего не зависит, так к чему тратить время и силы на что-либо. Если вы пустили свою жизнь на самотек и решили полностью положиться на судьбу, то не удивляйтесь, что неудачи посыплются словно из рога изобилия и все дни будут похожи один на другой. Взбодритесь, вспомните о том, что когда-то вас мотивировало, выговоритесь человеку, которому вы доверяете и попробуйте переключиться на что-то действительно важное для вас.

«Мне никто не нужен»

Если вы все чаще стали отказываться от встреч с друзьями, общение с людьми вообще стало вас тяготить, вы замкнулись в себе и стали чувствовать себя более или менее комфортно только в одиночестве, хотя раньше были заводилой и душой компании, то у вас явно прослеживается психоэмоциональное истощение, с которым нужно срочно что-то делать.

«Нет счастья в этом мире»

Если вам вдруг все вокруг стало абсолютно безразличным и вас перестали радовать те мелочи, которые вдохновляли еще вчера, то это указывает на то, что вы эмоционально выгорели и вам стоит пересмотреть некоторые моменты, чтобы наладить жизнь и поправить самочувствие. Но не ждите, что все получится с первого же раза, главное не опускать руки и не пасовать перед трудностями.