Жалеть себя

Самое плохое, что вы можете делать, — жалеть себя и не дать возможность раскрыться вашим талантам. Вместо того чтобы потратить свою энергию на жалость, лучше направьте ее в положительное русло.

Жить прошлым

Прошлое осталось лишь в ваших воспоминаниях. Поэтому глупо пытаться пережить эти эмоции снова, забывая о том, что впереди вас ждет не менее увлекательное будущее.

Работать исключительно ради денег

Многие, конечно, могут не согласиться, справедливо отметив, что в наше время, к сожалению, без денег никуда. Однако психологи напоминают, что цели и действия, управляемые только деньгами, лишены смысла. Поэтому постарайтесь найти что-то не менее увлекательное, чем финансы.