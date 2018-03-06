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Возможно, вы не задумывались, но некоторые привычки способны не только причинить вам боль, но и разрушить жизнь. Ведь если все складывается совсем не так, как вы запланировали, значит, вы совершаете одну ошибку за другой и, соответственно, получаете не тот результат. Мы выбрали типичные ошибки, которые вы совершаете изо дня в день и которые мешают вам развиваться и наслаждаться жизнью. Пройдитесь по этому списку, если что-то похожее нашли у себя, то вам срочно нужно это исправить.

Жалеть себя

Самое плохое, что вы можете делать, — жалеть себя и не дать возможность раскрыться вашим талантам. Вместо того чтобы потратить свою энергию на жалость, лучше направьте ее в положительное русло.

Жить прошлым

Прошлое осталось лишь в ваших воспоминаниях. Поэтому глупо пытаться пережить эти эмоции снова, забывая о том, что впереди вас ждет не менее увлекательное будущее.

Работать исключительно ради денег

Многие, конечно, могут не согласиться, справедливо отметив, что в наше время, к сожалению, без денег никуда. Однако психологи напоминают, что цели и действия, управляемые только деньгами, лишены смысла. Поэтому постарайтесь найти что-то не менее увлекательное, чем финансы.

Бояться рисковать

Одна из самых распространенных ошибок, которая мешает вам быть счастливой, — топтаться на одном месте и так и не решиться заняться тем, что вам приносит удовольствие. Эксперты советуют выходить из зоны комфорта, не бояться бросать скучную работу или вообще решиться на переезд в другую страну, если вы действительно этого хотите.

Не доводить дела до конца

Бросать все на полпути — удел слабых и несчастных людей, уверяют психологи. Любое дело требует завершения, и если вы не закончили начатое, то просто потратили свое время впустую и сделали несколько шагов назад.

Все откладывать на потом

Мы живем здесь и сейчас, поэтому зачем откладывать все на завтра? «Я потом выучу английский», «Я потом запишусь в школу танцев», «Я потом, возможно, начну свое дело». Если вам тоже знакомы эти обещания, которые вы себе давали, но не выполнили, тогда сейчас самое время это сделать.

Пытаться быть совершенной

Если вы думаете, что перфекционистам живется гораздо легче, то вы ошибаетесь. Пытаться быть идеальной очень утомительно, это не всегда приводит к ожидаемому результату. Мы живем в несовершенном мире, поэтому оставьте свои комплексы и начните что-то делать.

Выбирать неправильное окружение

Люди, которые нас окружают, способны как мотивировать нас на какие-то великие поступки, так и на бездействие и деградацию. Не зря те, кто добился успеха, утверждают, что стоит с особой тщательностью выбирать круг общения и отказаться от тех людей, которые тянут вас вниз.

Обвинять других в своих неудачах

Вместо того чтобы перекладывать ответственность на других, лучше проанализируйте, что именно вы делаете не так и почему никак не можете получить желаемое. Иногда достаточно лишь посмотреть на вещи под другим углом и найти нестандартные пути для решения проблемы.

Бояться осуждения

Если жить с постоянной оглядкой на то, что подумают о вас другие, тогда о счастье можно забыть. Поэтому вместо того чтобы тратить свои усилия на то, чтобы соответствовать ожиданиям других людей, лучше направьте свою энергию на то, что сделает счастливым именно вас. Попытайтесь создать свой собственный гармоничный образ, в котором будете чувствовать себя абсолютно комфортно.

Фото: Shutterstock

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