Если вы продолжаете считать деньги до зарплаты и никак не можете накопить на свою мечту, подумайте, что вы делаете не так и почему до сих пор не можете справиться с этой рутиной. Возможно, все дело в ваших привычках, которые как раз и мешают вам разбогатеть. Рассказываем, чему стоит поучиться у богатых и успешных людей, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Ведут бюджет Богатые люди привыкли контролировать, сколько денег к ним поступает и сколько (а главное — на что) они тратят. Именно ведение бюджета позволяет не спустить все средства в один момент и не разориться. Посмотрите, например, на тех людей, которые получили крупный выигрыш. Они не привыкли анализировать, куда уходят их средства, поэтому очень быстро спускали все до копейки и оставались ни с чем. Покупают лишь самое необходимое Быть бережливым — не значит быть бедным. Успешные люди в большей степени радуются тому, как растет их банковский счет, а не количество новой одежды в шкафу. Нужно лишь правильно расставлять приоритеты и спросить себя, действительно ли вам нужны новые наряды или сотая пара обуви. Ищут выгоду Успешные люди не покупают первую попавшуюся вещь, они изучают рынок, следят за акциями и выгодными предложениями. Именно поэтому у них всегда есть подушка безопасности на момент финансовых проблем, если вдруг они когда-нибудь наступят. Не стараются выглядеть дорого Зачем пытаться произвести впечатление на кого-то и покупать дорогие вещи, да еще и в кредит? В итоге основная масса людей выглядит совершенно одинаково, тратя последние сбережения на модные гаджеты или брендовую одежду. Однако пытаясь пустить пыль в глаза, они упускают из вида действительно важные вещи, на которые можно было бы потратиться. Вкладывают деньги в ценные бумаги Девиз богатых и успешных — «Деньги должны работать». И это правда! Если ваши кровно заработанные лежат мертвым грузом дома, то вы будете копить их еще очень долго. Для начала, если у вас пока нет «лишних» денег, начните откладывать небольшие суммы на депозит. Ведь чем сложнее потратить деньги, тем они надежнее. Да и всегда можно заработать дополнительные проценты и бонусы. Постепенно начните вкладывать во что-то более стоящее (коллекционное вино, драгоценности, антиквариат, например), но всегда оценивайте реальную ликвидность своих приобретений.