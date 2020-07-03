10 правил грамотного флирта, которые помогут вам влюбить в себя любого
Стреляйте глазками наповал
Роковые красотки и соблазнительницы, мастерски овладевшие «стрельбой глазками» знают, что старая добрая схема «посмотреть в нижний угол, потом на нос и далее – на предмет страсти» действительно работает и красноречивее слов расскажет о ваших планах и желаниях. К тому же, по мнению мужчин, это настолько сексуально, что они тут же готовы пойти за вами куда угодно (если, конечно, вы их об этом попросите).
Все о нем и о нем…
Ни для кого не секрет, что чем больше вы интересуетесь личностью собеседника (его состоянием, мыслями и чувствами), тем скорее западете ему в душу и сердце. Поэтому во время флирта поменьше рассказывайте о себе любимой и побольше спрашивайте о том, что близко вашему избраннику.
Не скупитесь на комплименты
Прием, о котором многие забывают (и зря) – не скупиться на комплименты собеседнику. Это действенный способ расположить к себе человека, заручиться его поддержкой и вниманием. Только старайтесь говорить искренне, чтобы ваши слова возымели действие, а не были расценены как подхалимство или сарказм.
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Открытость – залог успеха
Чтобы показать собеседнику, что вы на самом деле получаете удовольствие от общения с ним, проследите, чтобы у вас не было закрытых поз, скрещенных рук и ног. Проявите открытость и дружелюбность, этого будет вполне достаточно, чтобы установить контакт и направить разговор в нужное русло.
Отзеркаливание поведения
Еще один действенный прием, который поможет вам расположить к себе практически любого собеседника – отзеркаливание его действий. Понаблюдайте, как себя ведет человек рядом с вами и повторяйте его действия. Только аккуратно, чтобы он не подумал, что вы нарочно его передразниваете или смеетесь над его манерами.
Сила прикосновений
Многие недооценивают силу прикосновений и зря. Если вы хотите, что называется, усилить эффект от своих слов, а заодно обратить на себя внимание собеседника, то во время общения как бы невзначай касайтесь его. Только не нарушайте сразу личное пространство – не всем людям нравится, когда к ним лезут с поцелуями и объятиями. Начните с чего-то простого – прикосновение к руке или плечу, легкое поглаживание по спине или «поправление» прически.
Язык тела не обманешь
Психологи напоминают, что порой язык тела говорит красноречивее слов, поэтому смело подключайте его в процессе общения: жестикулируйте, развернитесь к собеседнику, не отводите от него взгляд и «не закрывайтесь», скрещивая руки или ноги. Другими словами, дайте понять, что вам действительно интересно с ним общаться и вам важно все, что он говорит или делает. Если человек действительно для вас много значит, тогда не отмахивайтесь от него, а с вниманием (и пониманием) отнеситесь к той информации, которую он вам доносит.
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Проявите слабость
Мужчины, конечно, любят сильных женщин, но некоторые из них все же предпочитают предстать перед взором своего объекта страсти эдаким героем, который одним взмахом может решить все проблемы. Поэтому не лишайте вашего кавалера удовольствия прийти вам на помощь или просто поддержать в трудную минуту (поверьте, это дорогого стоит, да и принимать помощь еще стоит научиться). Побудьте слабой и беззащитной – это всегда обезоруживает представителей сильного пола и позволяет им вспомнить о своем истинном предназначение в этой жизни.
Не бойтесь откровенных тем и разговоров
Мы не призываем опускаться до пошлостей, однако не лишним будет напомнить, что разговоры на пикантные темы очень возбуждают и сближают. У партнеров появляется некая общая тайна, только им понятные «фразочки» и шутки. Будьте смелее и покажите, что ничто человеческое вам не чуждо (в разумных пределах, конечно).
Оставляйте «ярлыки»
Другими словами, сделайте что-то такое, что навсегда врежется в память мужчины и будет ассоциироваться только с вами. Так, например, одна моя знакомая принципиально использовала только один аромат, ингредиенты которого она никому не раскрывала, только обмолвилась, что там присутствовала ваниль и другие специи. И каждый раз, собираясь на свидание со своим избранником, она наносила несколько капель любимого аромата и… окончательно овладевала сердцем и разумом партнера. Ее кавалер признавался, что едва он ощущал этот запах, как тут же ясно представлял себе свою даму и изнывал от нетерпения. Другая знакомая во время откровенных душевных разговоров проводила нехитрые манипуляции и в итоге поставила «якорь» на своего благоверного. Теперь ему было интересно лишь с ней, разговоры с другими он считал пустой болтовней (если это, конечно, не были переговоры по работе). Подумайте, что у вас есть такое, что сможет вас выделить и даже сделать особенной. Ведь даже самая простая вещь, испиленная именно вами, может сделать вас «самой-самой» в глазах окружающих.
Фото: Pexels.com
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