10 правил грамотного флирта, которые помогут вам влюбить в себя любого

Открытость – залог успеха

Чтобы показать собеседнику, что вы на самом деле получаете удовольствие от общения с ним, проследите, чтобы у вас не было закрытых поз, скрещенных рук и ног. Проявите открытость и дружелюбность, этого будет вполне достаточно, чтобы установить контакт и направить разговор в нужное русло.

Отзеркаливание поведения

Еще один действенный прием, который поможет вам расположить к себе практически любого собеседника – отзеркаливание его действий. Понаблюдайте, как себя ведет человек рядом с вами и повторяйте его действия. Только аккуратно, чтобы он не подумал, что вы нарочно его передразниваете или смеетесь над его манерами.

Сила прикосновений

Многие недооценивают силу прикосновений и зря. Если вы хотите, что называется, усилить эффект от своих слов, а заодно обратить на себя внимание собеседника, то во время общения как бы невзначай касайтесь его. Только не нарушайте сразу личное пространство – не всем людям нравится, когда к ним лезут с поцелуями и объятиями. Начните с чего-то простого – прикосновение к руке или плечу, легкое поглаживание по спине или «поправление» прически.

Язык тела не обманешь

Психологи напоминают, что порой язык тела говорит красноречивее слов, поэтому смело подключайте его в процессе общения: жестикулируйте, развернитесь к собеседнику, не отводите от него взгляд и «не закрывайтесь», скрещивая руки или ноги. Другими словами, дайте понять, что вам действительно интересно с ним общаться и вам важно все, что он говорит или делает. Если человек действительно для вас много значит, тогда не отмахивайтесь от него, а с вниманием (и пониманием) отнеситесь к той информации, которую он вам доносит.