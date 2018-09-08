10 правил эмоциональной независимости, которые стоит взять на вооружение

Меньше ждать, больше действовать

Вместо того, чтобы рассуждать о чем-то в очередной раз, лучше возьмите и осуществите задуманное. Скажем, если вы долгое время не можете получить повышение по службе, тогда имеет смысл присмотреться к другим компаниям или смежным профессиям. Будьте уверены, что если вы действительно профессионал, то это заметят и оценят. А если ваш мужчина не может провести с вами выходные, то распланируйте свой досуг без него. А затем расскажите вашему избраннику, как замечательно провели время.

Не переживать, что о вас думают окружающие

Нельзя быть хорошей для всех, поэтому перестаньте думать, как вас воспринимают окружающие, и научитесь первой давать оценку. Например, вместо того, чтобы переживать, как вас находит ваш спутник, лучше расслабьтесь и критическим взглядом оцените своего избранника. Подходит ли он вам и соответствует ли вашим представлениям? Или лучше найти более подходящий вариант?

Не витать в облаках

Никогда не выдавайте желаемое за действительное — ничего хорошего, кроме стресса, это не принесет. Научитесь со спокойным оптимизмом относиться к происходящему и не искать оправдания действиям (или бездействию) других людей. Скажем, если мужчина не звонит вам, то либо он не хочет, либо его уже нет в живых. Во всех остальных случаях он мог бы найти пару минут, чтобы набрать ваш номер.

Не обращать внимания на предрассудки

Будьте свободными от предрассудков и не пытайтесь жить по чужим указкам. Ведь те советы, которые подходят для одних, могут не сработать или даже навредить другим. Поэтому прислушивайтесь к собственным ощущениям и не забывайте о своих интересах.