10 правил эмоциональной независимости, которые стоит взять на вооружение

Меньше ждать, больше действовать
Вместо того, чтобы рассуждать о чем-то в очередной раз, лучше возьмите и осуществите задуманное. Скажем, если вы долгое время не можете получить повышение по службе, тогда имеет смысл присмотреться к другим компаниям или смежным профессиям. Будьте уверены, что если вы действительно профессионал, то это заметят и оценят. А если ваш мужчина не может провести с вами выходные, то распланируйте свой досуг без него. А затем расскажите вашему избраннику, как замечательно провели время.
Не переживать, что о вас думают окружающие
Нельзя быть хорошей для всех, поэтому перестаньте думать, как вас воспринимают окружающие, и научитесь первой давать оценку. Например, вместо того, чтобы переживать, как вас находит ваш спутник, лучше расслабьтесь и критическим взглядом оцените своего избранника. Подходит ли он вам и соответствует ли вашим представлениям? Или лучше найти более подходящий вариант?
Не витать в облаках
Никогда не выдавайте желаемое за действительное — ничего хорошего, кроме стресса, это не принесет. Научитесь со спокойным оптимизмом относиться к происходящему и не искать оправдания действиям (или бездействию) других людей. Скажем, если мужчина не звонит вам, то либо он не хочет, либо его уже нет в живых. Во всех остальных случаях он мог бы найти пару минут, чтобы набрать ваш номер.
Не обращать внимания на предрассудки
Будьте свободными от предрассудков и не пытайтесь жить по чужим указкам. Ведь те советы, которые подходят для одних, могут не сработать или даже навредить другим. Поэтому прислушивайтесь к собственным ощущениям и не забывайте о своих интересах.
Не сравнивать себя с другими
Все люди разные, и это действительно факт. Однако почему-то многие из нас начинают смотреть по сторонам и завидовать успехам окружающих. Этому способствуют и социальные сети. Нам кажется, что наши друзья и знакомые намного успешнее, а в нашей жизни нет ничего интересного. Психологи советуют научиться радоваться успехам других и думать о том, что именно вам не хватает для полного ощущения счастья (карьеры, денег, путешествий, взаимной любви или ярких эмоций), и действовать в этом направлении.
Не идти наперекор своим принципам
Никогда не стоит переступать через себя! По мнению психологов, именно любовь к себе является основой счастливой и гармоничной жизни. И, если вы понимаете, что не можете (или не хотите) выполнить чью-то просьбу, просто вежливо откажитесь. Не бойтесь обидеть человека своим отказом, ведь это лучше, чем вы будете мучиться или испытывать дискомфорт, выполняя что-то против своей воли.
Не закапывать свои таланты
Гармоничное личностное и профессиональное развитие, по мнению психологов, способно сделать вас намного счастливее и изменить вашу жизнь к лучшему. Делайте то, что вам действительно нравится и что у вас выходит лучше всего. И даже если это никак не связано с вашей основной деятельностью, вы можете превратить свой талант в хобби и даже научиться зарабатывать на этом неплохие деньги. Например, есть немало примеров, когда обычные менеджеры в свободное время занимались фотографией или пекли невероятные торты, которые пользовались огромной популярностью.
Совершенствовать свои навыки
Эксперты утверждают, что необходимо постоянно учиться чему-то новому и развивать недостающие навыки. В современном мире нужно разбираться во многих вещах, которые еще буквально 5-10 лет назад казались нам чем-то из области фантастики. Поэтому не бойтесь обращаться за советом к коллегам или даже посещать специальные курсы. Это все вам пригодится не только для продвижения по службе, но и в обычной жизни.
Научиться быть независимой
Прежде всего речь идет о финансовой независимости, которая дает вам преимущество перед окружающими. Во-первых, вы сами себя обеспечиваете, а значит, можете не зависеть от того, что кто-то там хотел вас вывести, скажем, на море, но не смог из-за очередных проблем. Во-вторых, вы чувствуете себя намного увереннее, и это передается окружающим — они тоже начинают воспринимать вас иначе. К тому же вы можете тратить средства по своему собственному усмотрению, не забывая откладывать небольшую сумму на будущее.
Потакать своим слабостям
Психологи уверяют, что слабости свойственны всем людям, именно они делают нас человечными и такими «живыми». Поэтому не стоит корить себя, если вдруг вы оступились или совершили промах — с каждым бывает. Речь, конечно, идет не о вредных привычках, а о некоторых ваших пристрастиях, которые и делают вас неповторимой и такой очаровательной.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock