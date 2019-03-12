10 очевидных поводов радоваться тому, что вам уже больше 35 лет

Не выбирать между комфортом и красотой

Это раньше вы терпели жуткую боль, гордо вышагивая на шпильках, повторяя, как мантру, что красота требует жертв. Однако со временем изящные туфельки на каблуках перекочевали на полку, а их место прочно заняла комфортная обувь, в которой смело можно появиться не только на детской площадке перед домом, но и на важной встрече или в офисе. Так, например, еще Марлен Дитрих в свое время сказала: «В сущности, у меня не такие уж красивые ноги, просто я умею ими правильно пользоваться!». И 30-35-летние женщины абсолютно с ней согласны! Они уверены, что можно выглядеть сногсшибательно и в кроссовках, ведь главное, как себя подать, а не что на вас надето.

Не возражать против шапок и теплой одежды

Это раньше вы противились маминым уговорам и стойко держались на морозе, прикрывая покрасневшие уши и нос. И ни за какие коврижки не соглашались надеть шапку (а вдруг кто-то увидит, это же позор) или теплые вещи, предпочитая даже в холодную зиму щеголять в юбках или платьях. Однако с годами вы начинаете беережнее относиться к себе и своему организму и уже сами ни за что не выйдете из дома на мороз, не убедившись, что утеплились, как следует. При этом вам абсолютно все равно, кто и что там скажет про ваш образ, или насколько идет (или не идет) вам эта шапочка. Вам гораздо важнее, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уютно.

Выходить «в люди» без косметики

«Выйти на улицу без макияжа! Ни за что!», - помните эти скандалы с мамой, когда она отправляла вас, скажем, в магазин, а вы наотрез отказывались выходить за пределы квартиры, пока не приведете себя в порядок. И даже речи не могло быть о том, чтобы показаться на людях без косметики – вдруг кто-то заметит ваше несовершенство и породят в вас новые комплексы. А вот с годами вы начинаете по-другому воспринимать собственную внешность и понимать, что красивой женщина делает вовсе не косметика, а здоровый образ жизни, крепкий сон и положительные эмоции. Поэтому стараетесь высыпаться, заниматься спортом и не нервничать по пустякам. А что касается косметики… то, чем старше вы становитесь, тем меньше бьюти-средств остается в вашей косметички (речь именно про декоративную косметику, а не про уходовые продукты). Многие дамы 30+, например, регулярно используют лишь тушь, бесцветный блеск для губ (или гигиеническую помаду) и ВВ- или СС-крем.

Проводить больше времени со своими близкими