10 основных признаков, что вы проживаете не свою жизнь

Вас раздражают окружающие

Если вас внезапно начали раздражать люди, с которыми еще буквально вчера вы готовы были общаться дни напролет, если вы перестали радоваться чужим успехам и начали обвинять окружающих во всех своих неудачах, то это свидетельствует о вашей нереализованности и запутанности. Вам нужно перестать раздражаться от того, что другие люди нашли свой путь и дело по душе, а вы почему-то так и не поняли, в каком направлении вам двигаться, и проанализировать, что вам нужно изменить в жизни, чтобы вновь почувствовать свою значимость и добиться успеха.

Вы измеряете успех в денежном эквиваленте

Если статус и деньги становятся вашими главными критериями успеха, а предметы роскоши, люксовые бренды, дорогие путешествия, статусные вещи нужны лишь затем, чтобы вызвать зависть в окружающих, то это явно указывает на то, что вы выбрали чужой жизненный сценарий. Людям, которые нашли свой путь, все это тоже важно, но на первый план у них выходит желание реализовать свои способности и добиться поставленных целей, а не похвастаться перед другими людьми новеньким смартфоном или дорогой машиной.

Вы с сарказмом оцениваете энтузиазм других людей

Вам совершенно не понятно рвение окружающих везде и во всем быть первыми, вам кажется это пустой затеей, и вы не скрываете свое негативное отношение к подобным вещам. Если энтузиазм других людей вас раздражает или вгоняет в тоску, то это свидетельствует о невозможности осуществить желаемое. Попытайтесь пересмотреть свои приоритеты и вспомнить, о чем вы всегда мечтали. Ведь пока вы будете гнаться за чужими целями, вы не сможете почувствовать себя счастливым.

Вы не можете справиться со своей скукой

Вам скучно: на работе, в окружении друзей, с близким человеком, в отпуске… Вы не чувствуете удовлетворения и не знаете, как полностью реализовать свой потенциал. Если вы столкнулись с тем, что дни стали безрадостными, и вы потеряли свой источник счастья, тогда это верный признак того, что вы выбрали не свой жизненный путь. Вы переключились на интересы окружающих и совершенно забыли о себе, поэтому и испытываете постоянную скуку.