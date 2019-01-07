10 основных признаков, что вы проживаете не свою жизнь

Вас раздражают окружающие
Если вас внезапно начали раздражать люди, с которыми еще буквально вчера вы готовы были общаться дни напролет, если вы перестали радоваться чужим успехам и начали обвинять окружающих во всех своих неудачах, то это свидетельствует о вашей нереализованности и запутанности. Вам нужно перестать раздражаться от того, что другие люди нашли свой путь и дело по душе, а вы почему-то так и не поняли, в каком направлении вам двигаться, и проанализировать, что вам нужно изменить в жизни, чтобы вновь почувствовать свою значимость и добиться успеха.
Вы измеряете успех в денежном эквиваленте
Если статус и деньги становятся вашими главными критериями успеха, а предметы роскоши, люксовые бренды, дорогие путешествия, статусные вещи нужны лишь затем, чтобы вызвать зависть в окружающих, то это явно указывает на то, что вы выбрали чужой жизненный сценарий. Людям, которые нашли свой путь, все это тоже важно, но на первый план у них выходит желание реализовать свои способности и добиться поставленных целей, а не похвастаться перед другими людьми новеньким смартфоном или дорогой машиной.
Вы с сарказмом оцениваете энтузиазм других людей
Вам совершенно не понятно рвение окружающих везде и во всем быть первыми, вам кажется это пустой затеей, и вы не скрываете свое негативное отношение к подобным вещам. Если энтузиазм других людей вас раздражает или вгоняет в тоску, то это свидетельствует о невозможности осуществить желаемое. Попытайтесь пересмотреть свои приоритеты и вспомнить, о чем вы всегда мечтали. Ведь пока вы будете гнаться за чужими целями, вы не сможете почувствовать себя счастливым.
Вы не можете справиться со своей скукой
Вам скучно: на работе, в окружении друзей, с близким человеком, в отпуске… Вы не чувствуете удовлетворения и не знаете, как полностью реализовать свой потенциал. Если вы столкнулись с тем, что дни стали безрадостными, и вы потеряли свой источник счастья, тогда это верный признак того, что вы выбрали не свой жизненный путь. Вы переключились на интересы окружающих и совершенно забыли о себе, поэтому и испытываете постоянную скуку.
Вам кажется, что все интересное проходит мимо
Если вас не покидает ощущение, что жизнь проходит мимо, вам скорее хочется вернуться из офиса домой, вы неохотно принимаете приглашение отправиться в гости и предпочитаете проводить время в одиночестве, то это можно расценивать как сигнал, что вы не видите смысла в своих занятиях и испытываете постоянный дискомфорт. Постарайтесь не зацикливаться на своих серых буднях, найти то, что вас вдохновляет и вспомнить, чем вам всегда хотелось заниматься. И постарайтесь не избегать людей, как только вы поймете, куда вам свернуть, ваша жизнь вновь заиграет яркими красками.
Вас не оставляет ощущение, что все «идет не по плану»
Безусловно, у всех людей бывают такие периоды, когда все буквально валится из рук и идет не так, как вы задумывали изначально. Однако, если период «черной полосы» у вас затянулся, тогда это можно расценивать как знак судьбы, что вы в свое время свернули не туда и пора с этим что-то делать. Как только у вас начнет все налаживаться и получаться, словно само собой, без особых усилий, это значит, что вы нашли свое истинное предназначение и теперь все изменится в лучшую сторону.
Вместо прямых дорог вы выбираете окольные пути
Если при любой ситуации вы сразу же начинаете выстраивать в голове сложные схемы и маршруты, хотя все можно было решить за пару минут, то это свидетельствует о том, что у вас так называемое психологическое табу на реализацию целей и поэтому ваш путь к успеху становится таким долгим. Тогда в погоне за своей мечтой вы можете окончательно запутаться, решить, что это слишком сложно для вас и вовсе отказаться от своих целей и желаний. Постарайтесь взглянуть на ситуацию с разных сторон, проанализировать, что конкретно вы можете сделать и выбрать максимально прямой и простой путь к своей мечте.
Вы работаете много и упорно, но остаетесь на вторых ролях
Если вы выкладываетесь на работе по полной, но начальство словно не замечает ваших трудовых подвигов и продвигает по карьерной лестнице менее ответственных коллег, то это тоже повод задуматься о том, что вы в своей жизни явно делаете что-то не то. Стоит взять передышку и подумать, действительно ли вы занимаетесь тем, чем хотели, делает ли работа вас счастливым или вы вообще мечтали о другом? Если поймете, что ответ на эти вопросы «нет», тогда стоит задуматься о смене профессии и вспомнить, к чему у вас лежит душа. Ведь если работа будет приносить вам радость, то и достигнуть карьерных высот станет намного проще.
Вы предпочитаете не рисковать
Эксперты утверждают, что если вы боитесь лишний раз рисковать и предпочитаете жить по «безопасным правилам», установленных другими людьми, то это явно указывает на то, что вы проживаете не свою жизнь. Чем больше вы будете жить интересами других, предпочитая не выходить из зоны комфорта, тем меньше у вас останется шансов достичь тех целей, которые сделают вас по-настоящему счастливым. Да и пословицу «Кто не рискует, тот не пьет шампанское» тоже придумали не просто так – пока вы не будете что-то предпринимать, просто плывя по течению, тогда в вашей жизни ничего интересного и выдающегося не будет происходить.
Вы никак не можете избавиться от зависимости
Не важно, тянет ли вас к вредным продуктам, сладостям, сигаретам, крепким напиткам или другим вещам, вы никак не можете избавиться от зависимости. Если вы успокаиваетесь лишь тогда, когда поддаетесь своим слабостям, тогда вам стоит попытаться найти альтернативу вредным привычкам или обратиться за помощью к специалисту.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: shutterstock
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