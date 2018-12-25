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10 новогодних примет, привлекающих достаток в дом (если правильно им следовать)

Несмотря на то, что скептики не устают напоминать, что счастье не в деньгах, однако даже они не смогут поспорить с тем, что материальный достаток делает вашу жизнь намного легче и… ярче. И если вы уже практически отчаялись улучшить свое финансовое положение, тогда вспомните о том, что в новогоднюю ночь желания имеют свойства сбываться и у вас еще есть шанс. А чтобы все получилось именно так, как вы задумали и чтобы Желтая Земляная Свинья - символ 2019 года - была к вам более чем благосклонна, постарайтесь обойтись без импровизации. Мы собрали список новогодних примет и ритуалов, которые привлекут достаток в ваш дом.

Закройте все долги и не одалживайте деньги на Новый год

Согласно одной из самых популярных новогодних примет – в конце года не рекомендуется брать или отдавать деньги в долг. Если вдруг у вас накопились долги (или кредиты), постарайтесь закрыть их до наступления 2019 года. Иначе так и будете тащить свои «старые долги» дальше по жизни. Что касается одалживания, то не только деньги не стоит давать в долг, но и наряд, обувь или аксессуары – это плохая примета и для тех, кто дает, и для тех, кто берет. Поэтому если, например, подруга слезно умоляет вас одолжить ей наряд для и лучше вежливо ей откажите. Иначе весь год потом придется ходить и занимать именно вам.

Протирайте зеркала и смахивайте пыль

Еще наши предки утверждали: деньги водятся там, где чисто. Поэтому не пренебрегайте обязанностями хозяйки и время от времени наводите лоск в доме. Первым делом протирайте зеркала от пыли и загрязнений, а также мойте окна – это поможет денежной энергетике проникать в ваш дом. Также считается, что зеркальная поверхность способна приумножать ваш капитал. Положите монетку в воду и этой «денежной» жидкостью протрите аккуратно зеркало. А затем положите перед ним ту самую монетку, на которой настаивали воду для протирания, и оставьте ее там на ночь. Только проследите, чтобы монетка отражалась в зеркале, а наутро положите ее в копилку. Это притянет к вам благополучие и успех.

В новый год – в новом наряде

Наверняка вы тоже слышали о том, что если выбирать для новогодней вечеринки какую-то обновку, тогда год сложится удачно и благополучно во всех сферах. И если ваши близкие будут косо на вас посматривать, когда вы понесете очередное платье в примерочную, объясните им, что это не лишние траты, а вполне осознанный вклад в ваше будущее. Кстати, не забудьте дополнить ваш новогодний образ соответствующими аксессуарами и подходящей обувью. Тогда вы имеете все шансы стать королевой вечера и спровоцировать финансовый успех в ближайшем будущем.

Праздничный стол по всем правилам

Чтобы задобрить Желтую Земляную Свинью, приготовьте богатый праздничный стол и не забудьте припрятать несколько угощений «на всякий случай». Считается, что красиво накрытый стол, на котором можно найти множество разнообразных блюд, будет символизировать изобилие и процветание в новом году. И если вы решите сэкономить на деликатесах и закусках, то рискуете провести ближайшие 12 месяцев впроголодь. Кстати, эксперты рекомендуют составлять меню по всем правилам – в новогоднюю ночь ни в коем случае не следует готовить свинину, курицу и ракообразных. Если с первыми вариантами все понятно, то ракообразные попали в немилость по той причине, что могут символизировать финансовые трудности и невозможность оперативно решать важные вопросы. Лучше приготовьте что-то из круп и капусты – символ года это точно оценит.

Повесьте купюры на елку

Еще один верный способ поправить свое материальное положение в ближайшие 12 месяцев – повесить на елку несколько крупных купюр. Только в такое место, где их найти сможете только вы. Согласно поверью, если среди елочных игрушек «затеряется» купюра, тогда денежный поток будет настроен именно так, как вам нужно. После того, как 2019-й вступит в свои права, аккуратно снимите купюры и положите в свой кошелек. И ни в коем случае не тратьте – они будут вашим талисманом и оберегом на весь год.

Под бой курантов сжимайте крупную купюру в кармане

Чтобы деньги не забыли дорогу в ваш дом, в новогоднюю ночь положите в карман крупную купюру. И когда под бой курантов будете загадывать желание (связанное с финансовым благополучием) и пить шампанское, рукой сжимайте в кармане деньги. И тогда у вас всегда будет «хрустеть», согласно народной примете.

Закиньте монетку в бокал с шампанским

Для этих целей отлично подойдет пятикопеечная монета, которую в народе называют пятаком. Под бой курантов осушите напиток, а монетку положите в свой кошелек и не вынимайте в течение года. Тем самым вы найдете свой денежный талисман, который поможет вам улучшить свое материальное положение и сделает так, чтобы в ваших карманах всегда водились деньги.

Поместите фигурку символа года на видном месте

Когда будете украшать свой праздничный стол, позаботьтесь о том, чтобы в центре его оказалась желтая или золотая фигурка свиньи. Так вы задобрите Желтую Земляную Свинью и направите денежный поток в нужное русло. После окончания праздников не спешите прятать фигурку в комод – пусть она останется в гостиной комнате на видном месте и служит своеобразным оберегом.

Приобретите свинью-копилку

Наши предки верили, что если складывать монетки в красивую копилку (не забывая заговаривать их на достаток и процветание), и лучше для этих целей выбрать символ года – розовую свинку. Только когда вы в очередной раз будете сгребать всю мелочь из карманов, не забудьте погладить свинью по бокам – это позволит вам заручиться поддержкой символа года и притянуть дополнительный достаток в дом, а также избавиться от тяжелых монеток, которые имеют свойство валяться в самых неожиданных местах и вечно вам мешать.

Начните 1 января правильно

Мы сейчас не берем в расчет тот факт, что вы позволите себе чуть больше привычного объема шампанского или вина, этот вопрос мы оставим на потом. В данном случае нас интересует народное поверье, сулящее вам богатство, если в первый день нового года вы умоетесь монетами. Это, согласно примете, позволит деньгам практически «липнуть» к вам весь год и появляться из ниоткуда. Только подготовьтесь к данному ритуалу заранее – продезинфицируйте монеты, чтобы ненароком не спровоцировать высыпание прыщей или, что еще хуже, аллергическую реакцию.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo

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