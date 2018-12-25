10 новогодних примет, привлекающих достаток в дом (если правильно им следовать)

Закройте все долги и не одалживайте деньги на Новый год

Согласно одной из самых популярных новогодних примет – в конце года не рекомендуется брать или отдавать деньги в долг. Если вдруг у вас накопились долги (или кредиты), постарайтесь закрыть их до наступления 2019 года. Иначе так и будете тащить свои «старые долги» дальше по жизни. Что касается одалживания, то не только деньги не стоит давать в долг, но и наряд, обувь или аксессуары – это плохая примета и для тех, кто дает, и для тех, кто берет. Поэтому если, например, подруга слезно умоляет вас одолжить ей наряд для и лучше вежливо ей откажите. Иначе весь год потом придется ходить и занимать именно вам.

Протирайте зеркала и смахивайте пыль

Еще наши предки утверждали: деньги водятся там, где чисто. Поэтому не пренебрегайте обязанностями хозяйки и время от времени наводите лоск в доме. Первым делом протирайте зеркала от пыли и загрязнений, а также мойте окна – это поможет денежной энергетике проникать в ваш дом. Также считается, что зеркальная поверхность способна приумножать ваш капитал. Положите монетку в воду и этой «денежной» жидкостью протрите аккуратно зеркало. А затем положите перед ним ту самую монетку, на которой настаивали воду для протирания, и оставьте ее там на ночь. Только проследите, чтобы монетка отражалась в зеркале, а наутро положите ее в копилку. Это притянет к вам благополучие и успех.

В новый год – в новом наряде

Наверняка вы тоже слышали о том, что если выбирать для новогодней вечеринки какую-то обновку, тогда год сложится удачно и благополучно во всех сферах. И если ваши близкие будут косо на вас посматривать, когда вы понесете очередное платье в примерочную, объясните им, что это не лишние траты, а вполне осознанный вклад в ваше будущее. Кстати, не забудьте дополнить ваш новогодний образ соответствующими аксессуарами и подходящей обувью. Тогда вы имеете все шансы стать королевой вечера и спровоцировать финансовый успех в ближайшем будущем.