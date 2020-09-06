10 неочевидных признаков, что ваш избранник вас не достоин
Он принимает вашу заботу как должное, ничего не давая взамен
Один из явных фактов, указывающих на то, что партнер вас абсолютно не ценит (и, соответственно, он вас просто не достоин) – он принимает вашу заботу как должное, не считая нужным тратить в ответ столько же сил и энергии, сколько вкладываете вы. Ему и в голову не придет поинтересоваться вашими чувствами, получить обратную связь, развеять ваши страхи и сомнения. Зачем? Его вполне устраивает, что вы выкладываетесь для него на все сто. Ну, а он позволяет вам себя обхаживать и не забывает регулярно напоминать о том, как же вам с ним повезло, ведь он и правда настоящее сокровище.
Он не вкладывается в отношения
Вы являетесь «локомотивом» отношений, постоянно изобретая новые активности и совместные увлечения, лишь бы развлечь вашего избранника. Ну а он в конечном итоге просто позволяет вам проявлять активность и благосклонно принимает то, что вы там накреативили. Его вполне устраивает тот факт, что вы взвалили все на свои плечи и в одиночестве пытаетесь привести вашу пару в светлое будущее. Психологи же говорят, что работать над отношениями должны оба партнера, иначе это превращается в самое настоящее паразитирование и ни к чему хорошему не приводит.
Он присутствует в вашей жизни больше, чем вы в его
Другими словами, он знает о вас практически все, а вы о нем лишь то, что он соизволил вам рассказать. Он настойчиво переводит разговор на другую тему, как только вы пытаетесь выяснить, кто его родители, есть ли у него родственники и близкие друзья, где он живет, в конце концов. И как бы вы не пытались показать, что открыты и доверительно впускаете его в свою жизнь (приглашаете домой, знакомите со своими близкими, рассказываете о своих проектах, планах на будущее и так далее), он в ответ остается непреклонным, всем своим видом показывая, что не видит смысла раскрывать перед вами душу. Увы, но такие отношения обречены на провал, ведь в конечном счете вы так и не сможете полностью доверять человеку, который не видит вас в своем будущем (да и в настоящем не особо ценит).
Фото: Pexels.com
Он не учитывает ваше мнение
Если на все ваши робкие возражения и замечания вы получаете лишь комментарий «закрой рот и слушай», то, поверьте, дальше будет только хуже. Ваш избранник уже демонстрирует полное безразличие к вашему мнению и неуважение вашей персоны, а дальше ситуация лишь усугубится. Человек будет всеми способами показывать, что существует лишь он и его слово, и все остальное ему совершенно неважно. Психологи рекомендуют не тратить время на такого типа, а присмотреться к своему окружению. Наверняка, рядом с вами найдется более достойный кандидат, который с удовольствием вас выслушает и поддержит.
Он остается равнодушным к вашим достижениям
По его мнению, любые достижения и амбиции – пустая трата времени, ведь вы могли те драгоценные минуты, что пустили на реализацию мечты, потратить на него любимого. Ему абсолютно все равно, что вы там себе напланировали, ведь он ко всему на свете относится скептически (и к вашим планам, талантам и способностям в том числе). При этом у него нет своих собственных целей, он живет одним днем и не считает нужным гордится вами – это вы должны гордиться, что рядом с вами находится такой терпеливый и адекватный, по его убеждениям, мужчина.
Он не нравится вашим родным и друзьям
Понятно, что дальше жить и строить отношения с этим мужчиной придется не вашей семье или друзьям, а вам, но если ваши близкие в один голос твердят, что он вам не пара и вы достойны лучшего, то, возможно, стоит прислушаться к их мнению и хотя бы попытаться понять, почему же они так категоричны. Не зря говорят, что со стороны виднее и наверняка в вашем окружении уже давно поняли, что за человек рядом с вами, пока вы сами все еще витаете в облаках.
Он перекладывает всю ответственность на вас
Если ваш избранник мастерски «переводит стрелки», заставляя чувствовать вас виноватой в любых промахах (не важно, касаются ли они каких-то бытовых вопросов или вашего с ним общения), оставаясь всегда при этом белым и пушистым, то подумайте, действительно ли вы готовы идти с этим мужчиной до конца, оставаясь верной ему, как говорится, «в радости и в горе»? Психологи уверяют, что подобные кавалеры предадут вас при первой же возможности (как только поймут, что больше не смогут вами манипулировать и перекладывать на вас ответственность, так тут же сбегут в неизвестном направлении). Подобные личности просто не умеют по-другому выстраивать отношения, поэтому не думайте, что ради вас он точно изменится. Увы, но в реальной жизни так не бывает.
Фото: Pexels.com
Он оскорбляется по любому поводу
Вместо того, чтобы спокойно все обсудить и вместе найти выход из сложившейся ситуации, ваш избранник начинает строить из себя обиженного и старается всеми способами вызвать у вас чувство вины. Не ведитесь на провокации и старайтесь не спускать проблемы на самотек, иначе в какой-то момент они настолько усложнят вам жизнь, что вы и сами будете не рады.
Он не готов слушать и вникать в ваши проблемы
Если ваш партнер регулярно рассказывает о своей нелегкой судьбе и невозможностью осуществить мечту, как бы он не старался, а стоит вам пожаловаться на несправедливость мира, как он тут же вас пресекает на полуслове и вновь переводит разговор на себя любимого, то стоит задуматься, действительно ли вам нужен такой человек. Ведь вам придется и дальше его поддерживать во всем, не надеясь на ответную реакцию с его стороны.
Он не является частью вашего будущего
Даже если ваша история длится уже не первый год, в глубине души вы знаете, что совместного будущего у вас нет. Вы стараетесь гнать от себя эти мысли, хотя точно знаете, что не будете счастливы рядом с этим мужчиной и ничего хорошего вас не ждет, если вы и дальше будете продолжать эти отношения. Если подобные вопросы вы задаете себе уже не в первый раз, то стоит честно признаться (прежде всего самой себе), что отношения себя изжили и нужно присмотреться к другому более подходящему кавалеру.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!