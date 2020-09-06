10 неочевидных признаков, что ваш избранник вас не достоин

Он принимает вашу заботу как должное, ничего не давая взамен

Один из явных фактов, указывающих на то, что партнер вас абсолютно не ценит (и, соответственно, он вас просто не достоин) – он принимает вашу заботу как должное, не считая нужным тратить в ответ столько же сил и энергии, сколько вкладываете вы. Ему и в голову не придет поинтересоваться вашими чувствами, получить обратную связь, развеять ваши страхи и сомнения. Зачем? Его вполне устраивает, что вы выкладываетесь для него на все сто. Ну, а он позволяет вам себя обхаживать и не забывает регулярно напоминать о том, как же вам с ним повезло, ведь он и правда настоящее сокровище.

Он не вкладывается в отношения

Вы являетесь «локомотивом» отношений, постоянно изобретая новые активности и совместные увлечения, лишь бы развлечь вашего избранника. Ну а он в конечном итоге просто позволяет вам проявлять активность и благосклонно принимает то, что вы там накреативили. Его вполне устраивает тот факт, что вы взвалили все на свои плечи и в одиночестве пытаетесь привести вашу пару в светлое будущее. Психологи же говорят, что работать над отношениями должны оба партнера, иначе это превращается в самое настоящее паразитирование и ни к чему хорошему не приводит.

Он присутствует в вашей жизни больше, чем вы в его

Другими словами, он знает о вас практически все, а вы о нем лишь то, что он соизволил вам рассказать. Он настойчиво переводит разговор на другую тему, как только вы пытаетесь выяснить, кто его родители, есть ли у него родственники и близкие друзья, где он живет, в конце концов. И как бы вы не пытались показать, что открыты и доверительно впускаете его в свою жизнь (приглашаете домой, знакомите со своими близкими, рассказываете о своих проектах, планах на будущее и так далее), он в ответ остается непреклонным, всем своим видом показывая, что не видит смысла раскрывать перед вами душу. Увы, но такие отношения обречены на провал, ведь в конечном счете вы так и не сможете полностью доверять человеку, который не видит вас в своем будущем (да и в настоящем не особо ценит).