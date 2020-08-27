10 неочевидных привычек, которые отпугивают от вас деньги (и мешают разбогатеть)
Тратить больше, чем зарабатываете
Зачем пускать пыль в глаза и пытаться казаться лучше, чем вы есть? Ведь вместо того, чтобы брать в кредит новый гаджет (который через какое-то время устареет и вам захочется срочно его поменять), лучше возьмите то, что будет вам по средствам, а остальными деньгами распорядитесь грамотно – положите в банк под проценты, приобретите акции или ценные бумаги, отложите в копилку или начните уже собирать необходимую сумму на квартиру и другую заветную мечту.
Расплачиваться кредитной картой
Да, мы тоже знаем про кэшбэк и прочие плюсы, навязанные банками при использовании карты, однако финансисты предупреждают, что тут есть явный подвох. Ведь кроме того, что вы можете заработать на карте (такое возможно, если грамотно изучить все условия и подводные камни), вы также можете и спустить больше того, что планировали. Все дело в психологии. Одно дело, когда вы расплачиваетесь наличными и лишний раз подумаете, действительно ли вам так нужна та или иная вещь и совершенно другое – когда вы тратите «виртуальные» деньги, полагая, что у вас осталось еще достаточно средств на карте. Девушки, например, с легкостью умудряются спустить по 20-40 000 за раз, искренне удивляясь, куда ушли деньги, ведь они «ничего существенного себе не приобрели».
Выбрасывать нужные бумаги и не глядя подписывать документы
Наверняка вы тоже сталкивались с тем, что бездумно ставили подпись на бумажках или необдуманно выбрасывали якобы ненужные документы и чеки, которые впоследствии же и восстанавливали. Так, например, нередки случаи, когда люди, внеся последний платеж за кредит или ипотеку, на радостях отправляют чеки и договор в мусорное ведро, а через определенное время получают «письмо счастья», что якобы выплатили не всю сумму и теперь, помимо основного долга, вынуждены доплатить пени и штрафы. И было бы намного проще, если бы у них на руках остались подтверждающие документы, однако нет, предоставить им нечего и придется восстанавливать всю цепочку, чтобы доказать свою правоту. Что касается привычки подписывать бумаги не глядя, то в один прекрасный момент из-за своей беспечности (и невнимательности) можно остаться без денег и даже без жилья. Не стоит относиться к документам легкомысленно и лучше несколько раз их перечитать прежде, чем ставить в конце свой автограф.
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Не откладывать деньги (даже при скромной зарплате)
Даже если вы получаете 15-25 000 рублей, все равно приучите себя откладывать часть заработка. Во-первых, таким образом вы сможете сформировать некую подушку безопасности, которая вам пригодится в случае непредвиденных обстоятельств, а во-вторых, вы станете более ответственно относиться к финансам и постепенно научитесь управлять не только малыми, но и большими суммами.
Брать новый кредит, не закрыв предыдущий
Наверняка вам тоже знакома фраза «в долгах, как в шелках». Именно так называют людей, которые погрязли в финансовых проблемах и, не успев расплатиться по одним счетам, тут же ввязываются в новую авантюру и в результате никак не могут выбраться из долговой ямы. Чтобы не оказаться в числе вечно должных, постарайтесь не жить взаймы, соизмеряйте доходы и расходы, а также вовремя закрывайте действующие кредиты, чтобы не попасть на штрафы и пени.
Отказываться от завещания и брачного контракта
«А зачем мне завещание или брачный контракт? Я собираюсь жить долго и счастливо» - рассуждают многие люди, даже не задумываясь о том, что жизнь весьма непредсказуема и никто не знает, что будет завтра. Однако эксперты предупреждают, что брачный контракт спасет вас от неприятных сюрпризов во время неожиданного развода, а завещание поможет впоследствии разделить имущество между наследниками (по справедливости, и без взаимных обид). Понятно, что пока вы находитесь в эйфории и влюбленности, вам меньше всего хочется думать о «каких-то там бумажках», но ответьте себе честно, уверены ли вы на 100% в человеке, который находится сейчас рядом с вами? Вы думаете, что ничего плохого не случится, однако известно немало случаев, когда обиженная вторая половинка оставляла практически ни с чем своего партнера, прихватив еще на всякий случай то, что вообще никаким образом не должно было им достаться. Чтобы обезопасить себя от подобных неожиданностей, на берегу обсудите все финансовые и имущественные вопросы, расписав, что кому достанется после расставания, если вдруг такое случится.
Пренебрежительно относиться к мелочи
«Копейка рубль бережет», - говорили мудрые люди и были правы. Если вы будете разбрасываться мелочью (а для кого-то и 500-1000 рублей тоже мелочь) направо и налево, то вряд ли когда-то обретете финансовое благополучие. Вместо того, чтобы бездумно кидать деньги на ветер, лучше откладывайте мелочь (на отдельный счет или просто в копилку) и таким образом со временем вам удастся сформировать финансовую подушку безопасности (не страшно, если в самом начале поступления будут весьма скромными, со временем вам удастся таким образом накопить вполне приличную сумму).
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Концентрация не на долгосрочных, а на краткосрочных целях
Современное общество делится на тех, то отказывает себе буквально во всем, лишь бы накопить на квартиру или осуществить заветную мечту и тех, кто не привык ставить жизнь «на паузу», стремится жить сегодняшним днем и не задумывается о том, что будет через 5-10-15 лет. В итоге первые через какое-то время перебираются на свои заветные квадратные метры и живут припеваючи, а вторые – проматывают последние средства, ютятся на съемных квартирах или у родственников и боятся представить, что с ними будет дальше.
Боязнь перемен
Возможно, вы и сами понимаете, что давно уже «переросли» свою должность (и, соответственно, размер оплаты), но никак не решаетесь предпринять какие-то действия, чтобы выйти на новый уровень (сменить место работы, поговорить с начальством о повышении зарплаты и так далее). «Пусть маленькая, но зато стабильная» - считают те, кто так и не может выбраться из финансовых трудностей и изменить свою жизнь к лучшему. Успешные люди знают, что если они хотя зарабатывать больше и изменить качество жизни, то им нужно не бояться рисковать (в разумных пределах) и пробовать что-то новое. Именно тогда есть шанс преуспеть и, возможно, даже прославиться.
Необдуманные траты
Вспомните сколько раз вы шли на поводу у рекламы и покупали то, без чего в принципе легко могли обойтись? А если добавить сюда еще кофе на вынос, регулярные походы в рестораны и щедрые посиделки с друзьями, что называется, «на последние» тоже может сыграть против вас (а точнее, против вашего бюджета). Даже если вы привыкли потакать своим желаниям, устраивать праздники близким людям и одалживать деньги тем, кто действительно в них нуждается, попробуйте умерить свой пыл и изменить отношение к финансам. Постарайтесь найти баланс – подсчитайте, какую сумму вы можете позволить себе потратить в месяц без ущерба для вашего бюджета (все равно на что – на покупку себе любимому или на развлечение, чтобы пустить пыль в глаза). В противном случае ваше благосостояние не улучшиться, и вы продолжите считать каждую копейку до зарплаты.
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