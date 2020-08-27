10 неочевидных привычек, которые отпугивают от вас деньги (и мешают разбогатеть)

Тратить больше, чем зарабатываете

Зачем пускать пыль в глаза и пытаться казаться лучше, чем вы есть? Ведь вместо того, чтобы брать в кредит новый гаджет (который через какое-то время устареет и вам захочется срочно его поменять), лучше возьмите то, что будет вам по средствам, а остальными деньгами распорядитесь грамотно – положите в банк под проценты, приобретите акции или ценные бумаги, отложите в копилку или начните уже собирать необходимую сумму на квартиру и другую заветную мечту.

Расплачиваться кредитной картой

Да, мы тоже знаем про кэшбэк и прочие плюсы, навязанные банками при использовании карты, однако финансисты предупреждают, что тут есть явный подвох. Ведь кроме того, что вы можете заработать на карте (такое возможно, если грамотно изучить все условия и подводные камни), вы также можете и спустить больше того, что планировали. Все дело в психологии. Одно дело, когда вы расплачиваетесь наличными и лишний раз подумаете, действительно ли вам так нужна та или иная вещь и совершенно другое – когда вы тратите «виртуальные» деньги, полагая, что у вас осталось еще достаточно средств на карте. Девушки, например, с легкостью умудряются спустить по 20-40 000 за раз, искренне удивляясь, куда ушли деньги, ведь они «ничего существенного себе не приобрели».

Выбрасывать нужные бумаги и не глядя подписывать документы

Наверняка вы тоже сталкивались с тем, что бездумно ставили подпись на бумажках или необдуманно выбрасывали якобы ненужные документы и чеки, которые впоследствии же и восстанавливали. Так, например, нередки случаи, когда люди, внеся последний платеж за кредит или ипотеку, на радостях отправляют чеки и договор в мусорное ведро, а через определенное время получают «письмо счастья», что якобы выплатили не всю сумму и теперь, помимо основного долга, вынуждены доплатить пени и штрафы. И было бы намного проще, если бы у них на руках остались подтверждающие документы, однако нет, предоставить им нечего и придется восстанавливать всю цепочку, чтобы доказать свою правоту. Что касается привычки подписывать бумаги не глядя, то в один прекрасный момент из-за своей беспечности (и невнимательности) можно остаться без денег и даже без жилья. Не стоит относиться к документам легкомысленно и лучше несколько раз их перечитать прежде, чем ставить в конце свой автограф.