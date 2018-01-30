8 лайфхаков, которые позволят работать продуктивнее
Составляйте список дел на день
Сразу выделите задачи, которые являются приоритетными, и постепенно переходите к наименее важным делам. Так вы точно ничего не забудете и сможете контролировать выполнение каждого пункта.
Не пытайтесь сделать несколько дел одновременно
Лучше сосредоточиться на чем-то одном, иначе это просто замедлит вашу работу и вы ничего толком не успеете сделать. А как только вы расправитесь с первым занятием, переключайтесь на второе – наиболее важное в списке ваших дел.
Разберите завалы на рабочем столе
На рабочем месте необходимо соблюдать идеальный порядок и оставить лишь те вещи, которые действительно вам нужны для выполнения той или иной задачи. И никаких сувениров или милых фотографий – они лишь будут вас отвлекать в течение дня, и ваша продуктивность снизится.
Пользуйтесь календарями
Заведите себе календарь, куда вы будете вносить важные встречи и те дела, которые требуют вашего непосредственного участия. Так вы всегда сможете контролировать процесс и понимать, сколько свободного времени у вас останется в конце дня.
Не бойтесь просить о помощи
В делегировании нет ничего страшного, и если вы понимаете, что не справляетесь, то обратитесь к вашим коллегам, которые обязательно вам помогут. А вы потом, при необходимости, поступите точно так же и поддержите их в сложную минуту.
Выделите определенное время для звонков и писем
Если в течение дня вы будете то и дело заглядывать в почту, чтобы ответить на очередное письмо, или хвататься за телефон всякий раз, как только вспомните о чем-то, как вам кажется, важном, то вы потеряете кучу времени и успеете выполнить лишь часть из того, что напланировали себе утром. Поэтому определите, в какие часы вы будете просматривать почту и совершать звонки, а все остальное время потратьте на другие задачи.
Не назначайте несколько встреч друг за другом
Лучше, чтобы между встречами были промежутки свободного времени, чтобы у вас была возможность все обдумать и привести свои мысли в порядок.
Содержите дом в чистоте
Ваша квартира (в особенности спальня) должна содержаться в идеальной чистоте. Эксперты уверяют, что беспорядок, мусор и разбросанная одежда действуют на нашу психику удручающе и отвлекают от действительно важных моментов. В итоге вместо того, чтобы заниматься делами, вы тратите энергию на очередную внеплановую уборку.
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