Если вы чувствуете, что никак не можете сосредоточиться на работе, постоянно отвлекаетесь на всякие мелочи и в итоге засиживаетесь допоздна, чтобы наверстать процесс, тогда эти советы вам точно пригодятся. Рассказываем, как за то же время научиться выполнять намного больше дел.

Составляйте список дел на день

Сразу выделите задачи, которые являются приоритетными, и постепенно переходите к наименее важным делам. Так вы точно ничего не забудете и сможете контролировать выполнение каждого пункта.

Не пытайтесь сделать несколько дел одновременно

Лучше сосредоточиться на чем-то одном, иначе это просто замедлит вашу работу и вы ничего толком не успеете сделать. А как только вы расправитесь с первым занятием, переключайтесь на второе – наиболее важное в списке ваших дел.

Разберите завалы на рабочем столе

На рабочем месте необходимо соблюдать идеальный порядок и оставить лишь те вещи, которые действительно вам нужны для выполнения той или иной задачи. И никаких сувениров или милых фотографий – они лишь будут вас отвлекать в течение дня, и ваша продуктивность снизится.

Пользуйтесь календарями

Заведите себе календарь, куда вы будете вносить важные встречи и те дела, которые требуют вашего непосредственного участия. Так вы всегда сможете контролировать процесс и понимать, сколько свободного времени у вас останется в конце дня.