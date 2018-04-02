Они всегда правы

О чем бы ни зашел предмет разговора, эти женщины заранее знают ответ. И не так важно, что он может быть неверным. Главное, что это их собственное мнение, с которым лучше не спорить — себе дороже. Поэтому единственный вариант — выслушать совет суперженщины и поступить так, как вы считаете нужным.

Они самые красивые. И не спорьте!

О вкусах, как говорится, не спорят, вот только эти женщины действительно уверены в своей неотразимости, и никто не в силах их переубедить. С одной стороны, такая уверенность, конечно, делает жизнь намного легче и интереснее, а с другой — действует на нервы окружающим, у которых, на минуточку, собственные представления о красоте.

Они умнее всех

Идеальные женщины стараются продемонстрировать окружающим свой блестящий ум и непревзойденные способности. Они с одинаковым успехом могут разбираться в квантовой физике, модных тенденциях и произведениях искусства. Только вот, увы, далеко не всем дамам хватает ума не доказывать окружающим и мужчинам в том числе, что они самые-самые, а вместо этого спокойно заниматься своим делом.

Они находят позитив во всем

Это, конечно, важное качество, но равно до того самого момента, когда вы пытаетесь вызвать у них сочувствие, рассказывая, что ваша жизнь разбита вдребезги и нужно начинать все сначала, а они перебивают словами: «Это еще что, вот у моей соседки случилось действительно горе. А у тебя все это мелочи. Главное, что сама жива и здорова». Спасибо за поддержку, как говорится.

Они могут окружить вас своей любовью

На самом деле они пытаются контролировать вашу жизнь, объясняя это тем, что они же волнуются о вас, поэтому им необходимо знать, где вы и с кем. Но есть в этом и свои плюсы. Они действительно вас любят и стараются сделать все, чтобы вам угодить. Например, исполнить ваше заветное желание или порадовать очередным милым подарком.