10 главных проблем умных женщин, которые мешают им стать счастливыми
«Нет, ты не понимаешь», - обреченно вздыхала Ольга, нервно смахивая невидимую пыль с панели своей новенькой элитной иномарки. «На меня мужчины просто не смотрят. Вот где они все? И для кого вот это вот все? Зачем мне весь этот пафос и статус, если меня никто не ждет в моих навороченных апартаментах? Ирине, нашей секретарше, повезло больше. У нее стремительно развивается роман с обеспеченным кавалером и, кажется, там все серьезно. А мне так и коротать свои дни в одиночестве?». 37-летняя Ольга привыкла всего добиваться самостоятельно – сначала школу окончила с золотой медалью, затем получила заветные «красные корочки» в престижном институте, степень MBA и прочие сертификаты, и грамоты, подтверждающие, что она действительно первоклассный специалист, которому можно доверить любое сложное дело. На работе у нее тоже все спорилось – Ольгу ценило начальство, обожали коллеги и уважали партнеры. Она с легкостью взбиралась по карьерной лестнице, добившись даже больше того, о чем когда-то мечтала. Девушка следила за собой, регулярно посещала спортзал и ездила на дорогие курорты не менее 4-х раз в год. Спортивная машина и апартаменты в престижном районе столицы завершали образ успешной дамы. И вроде бы, нужно лишь жить да радоваться, вот только последнее Ольге совсем не удавалось. И если раньше она отшучивалась, что совершенно нет времени на свидания, то теперь с грустью (и завистью) смотрела на более легкомысленных подруг, которые встречались, влюблялись, выходили замуж и рожали детей. И при этом она не понимала, почему так происходит. Мужчины, пообщавшись с ней какое-то время, переключались на тех особ, которые не занимали ведущие должности и не могли похвастаться теми благами, которые были у Ольги. Видимо, даже эффектная внешность и материальный достаток не являлись гарантией личного счастья. На примере нашей героини разберем, почему же так происходит и каким образом можно изменить ситуацию.
Всегда и во всем нужно быть первой
К сожалению, умные женщины привыкли всегда (и всем) доказывать свою исключительную уникальность. Их не устраивал статус «хорошо», им нужно, чтобы все было идеально. Они готовы были тратить уйму времени на то, чтобы довести до совершенства то, что и так было неплохо. Им некогда было тратить время на бессмысленные встречи, если они понимали, что результат не оправдает их ожидания. В итоге обойдя сотни конкурентов и достигнув определенных высот, они начинали оглядываться по сторонам и понимали, что на пьедестале больше никого и нет, придется им наслаждаться победой в одиночестве. В то время, как менее амбициозные особы с упоением рассказывали о своих весьма скромных достижениях многочисленным кавалерам, готовых ради них на все. Психологи утверждают, что не все мужчины готовы ежедневно терпеть рядом с собой «эталон ума и талантов», с которой придется конкурировать за звание «самого-самого». Им гораздо проще найти даму, для которой они как раз и станут самым настоящим центром вселенной.
Отсутствие поддержки
Умные и успешные особы, действуя по принципу «хочешь сделать хорошо – сделай это сам», научились обходиться без поддержки и рассчитывать только на себя. Они и сами практически никому не оказывают поддержку, либо делают это в исключительных случаях. Им действительно сложно представить, как это – зависеть от другого человека, что, собственно тоже не очень нравится представителям сильного пола. Эксперты напоминают, что мужчинам в принципе необходимо чувствовать свою значимость и понимать, что любимой женщине с ним хорошо и спокойно.
Борьба с завистниками
Вместо того, чтобы все силы и энергию тратить на обретение личного счастья, успешные дамы вынуждены регулярно противостоять завистникам, бороться со сплетнями и интригами. Они всю жизнь могут доказывать окружающим свою правоту, вместо того, чтобы просто наслаждаться каждым днем, не обращая внимание на то, что говорят у них за спиной.
Фото: vostock-photo
Приоритет в пользу карьеры
Женщины, которые нацелены на достижение высоких результатов, редко тратят свое время на создание (и поддержание) домашнего уюта или на общение с близкими. И не потому, что им это чуждо, просто они считают, что в некоторых случаях лучше нанять профессионала, чем делать что-то самостоятельно. Общение с ребенком? Да, но лишь ограниченное время, после чего его можно передать гувернантке, которая сможет дополнительно с ним заниматься. Романтический вечер с мужем? Вполне возможно, но только после посещения обязательного ужина с деловыми партнерами, где будет обсуждаться многомиллионная сделка. Они не задумываясь отправятся в командировку или отменят свой отпуск, если того требует работа. И, скажите, какому мужчине понравится, что его постоянно будут отодвигать на второй план? Ему гораздо комфортнее будет возвращаться в уютный дом, где его ждут и окружают вниманием.
Надменность и высокомерие
Почему-то многим кажется, что умные и успешные женщины крайне высокомерны и надменны. На самом же деле они просто за маской неприступности и равнодушия скрывают свою печаль и горечь от одиночества. Они не привыкли показывать свою слабость, предпочитая вызывать у окружающих чувство уважения, а никак не жалость.
Никому нельзя доверять
Из-за того, что они боятся допустить какую-то ошибку и нарваться на неприятности, умные дамы вынуждены постоянно держать себя (а заодно и окружающих) в тонусе, просчитывая на несколько шагов вперед. В результате у них не остается ни сил, ни желания тратить свое свободное время на встречи с потенциальными кавалерами. С которыми, как в большинстве случаев у них и бывает, они просто не смогут найти точки соприкосновения и общие интересы.
Счастье у каждого свое
Психологи утверждают, что в большинстве случаев такие дамы просто на просто не умеют наслаждаться счастьем. Вместо того, чтобы, взять паузу на работе, закрыть ноутбук, отключить телефон и посвятить время себе (или близким), они даже в отпуске не выпускают из рук смартфон, боясь пропустить что-то важное и срочное. В итоге на отдыхе они не могут расслабиться, возвращаются в офис с ощущением, словно никуда и не уходили. И это, кстати, касается всего остального, а не только отпуска.
Фото: vostock-photo
Чувства под контролем
Умные особы не привыкли к излишней эмоциональности и предпочитают свои чувства держать под контролем. Они очень редко бросаются в омут с головой, устраивая настоящую проверку потенциальному кавалеру, после чего отправляют его с вердиктом «Не годен!» домой. Стоит ли говорить, что подобное поведение мало кого из мужчин вдохновляет на что-то большее, чем разговоры о политике, экономике или искусстве. А вот страсть и сердце они предпочтут отдать той даме, которая пусть и не настолько хорошо разбирается в вышеперечисленных темах, но при этом не боится показывать свои чувства и эмоции.
Излишняя критика в адрес партнера
Мало того, что они себе не прощают ошибки, так они еще подмечают слабости партнера, пытаясь изменить его и дотянуть до собственного уровня. Вот только обычно ни к чему хорошему это не приводит. Нельзя насильно изменить человека, можно лишь собственным примером вдохновить на новые подвиги и желание стать «лучшей версией самого себя».
Пессимизм и апатия
Мало кто знает, однако такие дамы в большинстве случаев подвержены пессимизму и депрессии. Помните, как главная героиня фильма «Москва слезам не верит» делилась секретами успеха с подругами, повторяя, что после того, как добьешься в жизни определенных высот, больше всего волком хочется завыть. И действительно, к чему все эти подвиги, если все равно не с кем разделить радость от своих побед? Поэтому психологи рекомендуют пересмотреть свои приоритеты, определиться, что на самом деле для вас важно – завоевание очередного титула или личное счастье и действовать в соответствии со своими истинными желаниями, а не потому что так принято в обществе.
Фото: vostock-photo
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