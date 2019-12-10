10 главных проблем умных женщин, которые мешают им стать счастливыми

«Нет, ты не понимаешь», - обреченно вздыхала Ольга, нервно смахивая невидимую пыль с панели своей новенькой элитной иномарки. «На меня мужчины просто не смотрят. Вот где они все? И для кого вот это вот все? Зачем мне весь этот пафос и статус, если меня никто не ждет в моих навороченных апартаментах? Ирине, нашей секретарше, повезло больше. У нее стремительно развивается роман с обеспеченным кавалером и, кажется, там все серьезно. А мне так и коротать свои дни в одиночестве?». 37-летняя Ольга привыкла всего добиваться самостоятельно – сначала школу окончила с золотой медалью, затем получила заветные «красные корочки» в престижном институте, степень MBA и прочие сертификаты, и грамоты, подтверждающие, что она действительно первоклассный специалист, которому можно доверить любое сложное дело. На работе у нее тоже все спорилось – Ольгу ценило начальство, обожали коллеги и уважали партнеры. Она с легкостью взбиралась по карьерной лестнице, добившись даже больше того, о чем когда-то мечтала. Девушка следила за собой, регулярно посещала спортзал и ездила на дорогие курорты не менее 4-х раз в год. Спортивная машина и апартаменты в престижном районе столицы завершали образ успешной дамы. И вроде бы, нужно лишь жить да радоваться, вот только последнее Ольге совсем не удавалось. И если раньше она отшучивалась, что совершенно нет времени на свидания, то теперь с грустью (и завистью) смотрела на более легкомысленных подруг, которые встречались, влюблялись, выходили замуж и рожали детей. И при этом она не понимала, почему так происходит. Мужчины, пообщавшись с ней какое-то время, переключались на тех особ, которые не занимали ведущие должности и не могли похвастаться теми благами, которые были у Ольги. Видимо, даже эффектная внешность и материальный достаток не являлись гарантией личного счастья. На примере нашей героини разберем, почему же так происходит и каким образом можно изменить ситуацию.

Всегда и во всем нужно быть первой

К сожалению, умные женщины привыкли всегда (и всем) доказывать свою исключительную уникальность. Их не устраивал статус «хорошо», им нужно, чтобы все было идеально. Они готовы были тратить уйму времени на то, чтобы довести до совершенства то, что и так было неплохо. Им некогда было тратить время на бессмысленные встречи, если они понимали, что результат не оправдает их ожидания. В итоге обойдя сотни конкурентов и достигнув определенных высот, они начинали оглядываться по сторонам и понимали, что на пьедестале больше никого и нет, придется им наслаждаться победой в одиночестве. В то время, как менее амбициозные особы с упоением рассказывали о своих весьма скромных достижениях многочисленным кавалерам, готовых ради них на все. Психологи утверждают, что не все мужчины готовы ежедневно терпеть рядом с собой «эталон ума и талантов», с которой придется конкурировать за звание «самого-самого». Им гораздо проще найти даму, для которой они как раз и станут самым настоящим центром вселенной.

Отсутствие поддержки

Умные и успешные особы, действуя по принципу «хочешь сделать хорошо – сделай это сам», научились обходиться без поддержки и рассчитывать только на себя. Они и сами практически никому не оказывают поддержку, либо делают это в исключительных случаях. Им действительно сложно представить, как это – зависеть от другого человека, что, собственно тоже не очень нравится представителям сильного пола. Эксперты напоминают, что мужчинам в принципе необходимо чувствовать свою значимость и понимать, что любимой женщине с ним хорошо и спокойно.

Борьба с завистниками

Вместо того, чтобы все силы и энергию тратить на обретение личного счастья, успешные дамы вынуждены регулярно противостоять завистникам, бороться со сплетнями и интригами. Они всю жизнь могут доказывать окружающим свою правоту, вместо того, чтобы просто наслаждаться каждым днем, не обращая внимание на то, что говорят у них за спиной.