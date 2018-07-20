10 детских привычек, от которых вам нужно избавиться прямо сейчас

Вместо того, чтобы проводить дни (да и ночи) в компании с любовным романом, лучше завести серьезные отношения с реальным человеком. Не стоит грезить о любви, как тургеневская девушка, ведь сейчас столько возможностей познакомиться с каким-нибудь красавцем, что глупо упускать возможности. Да и кто знает, возможно ваша судьба ходит где-то рядом с вами, а вы уткнулись в книжку и ничего вокруг не замечаете.

Покупать наряды с рюшами и безделушки для дома

Вещи в стиле бэби-дол или наряды, сплошь украшенные кружевами и стразами, оставьте своей дочери, ну или младшей сестренке. Себе же присмотрите что-то более классическое и соответствующее вашему стилю и образу жизни. Кроме того, перестаньте скупать в неимоверных количествах милые подсвечники, рамочки для фото, шкатулочки и салфеточки – это не только бессмысленная трата денег, но и самый настоящий пылесборник, из-за которого ваша квартира будет выглядеть неряшливо.

Никогда не говорить «никогда»

Не зарекайтесь! Кажется, с возрастом уже можно было смириться с тем, что как только начинаешь говорить: «я никогда не…», то тут же происходит именно то, чего вы так боялись. Поэтому спокойно относитесь к тем испытаниям, которые посылает вам судьба и с благодарностью принимайте те подарки, которые от нее же периодически поступают. И научитесь, наконец, верить в чудеса!

Встречаться «не с теми» мужчинами

Не зря говорят, что с возрастом женщина должна определиться в своих предпочтениях и это касается в первую очередь парфюмерии, шампанского и, конечно, мужчин. Если же вам постоянно попадаются «не те» экземпляры, просто проанализируйте, что именно вы хотите получить от этого мужчины и что готовы дать ему взамен. Брак – это сделка, по мнению многих представителей сильного пола. И они тоже оценивают вас с точки зрения равноправного партнера.

Не держать свои обещания

Это, в принципе, недопустимо в любом возрасте, однако если раньше вам такое могло сойти с рук, то со временем люди просто начинают с негативом относиться к тому, что вы постоянно что-то обещаете, но так и не держите свое слово.

Идти на жертвы ради красоты