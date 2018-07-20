10 детских привычек, от которых вам нужно избавиться прямо сейчас

Отказываться от сна
Если, конечно, это не разговоры с лучшей подругой или умопомрачительный секс с потрясающим мужчиной, тогда даже не стоит впустую тратить время. Ведь хроническое недосыпание очень плохо сказывается на вашем внешнем виде и приводит к преждевременному старению. Поэтому сериалы, книги, социальные сети и прочее спокойно подождут до утра.
Пить литрами кофе и закусывать шоколадкой
Во-первых, это вредно для организма, а во-вторых, вы точно уверены, что, выпив литры кофе и закусив все это килограммом шоколада будете чувствовать себя счастливее? Вместо того, чтобы ставить эксперименты над собственным здоровьем, лучше составьте вместе со специалистом рацион питания, которое подойдет именно вам и строго следуйте ему. Так вы сохраните красоту и молодость на долгие годы.
Заводить любовные романы лишь с книгами
Вместо того, чтобы проводить дни (да и ночи) в компании с любовным романом, лучше завести серьезные отношения с реальным человеком. Не стоит грезить о любви, как тургеневская девушка, ведь сейчас столько возможностей познакомиться с каким-нибудь красавцем, что глупо упускать возможности. Да и кто знает, возможно ваша судьба ходит где-то рядом с вами, а вы уткнулись в книжку и ничего вокруг не замечаете.
Покупать наряды с рюшами и безделушки для дома
Вещи в стиле бэби-дол или наряды, сплошь украшенные кружевами и стразами, оставьте своей дочери, ну или младшей сестренке. Себе же присмотрите что-то более классическое и соответствующее вашему стилю и образу жизни. Кроме того, перестаньте скупать в неимоверных количествах милые подсвечники, рамочки для фото, шкатулочки и салфеточки – это не только бессмысленная трата денег, но и самый настоящий пылесборник, из-за которого ваша квартира будет выглядеть неряшливо.
Никогда не говорить «никогда»
Не зарекайтесь! Кажется, с возрастом уже можно было смириться с тем, что как только начинаешь говорить: «я никогда не…», то тут же происходит именно то, чего вы так боялись. Поэтому спокойно относитесь к тем испытаниям, которые посылает вам судьба и с благодарностью принимайте те подарки, которые от нее же периодически поступают. И научитесь, наконец, верить в чудеса!
Встречаться «не с теми» мужчинами
Не зря говорят, что с возрастом женщина должна определиться в своих предпочтениях и это касается в первую очередь парфюмерии, шампанского и, конечно, мужчин. Если же вам постоянно попадаются «не те» экземпляры, просто проанализируйте, что именно вы хотите получить от этого мужчины и что готовы дать ему взамен. Брак – это сделка, по мнению многих представителей сильного пола. И они тоже оценивают вас с точки зрения равноправного партнера.
Не держать свои обещания
Это, в принципе, недопустимо в любом возрасте, однако если раньше вам такое могло сойти с рук, то со временем люди просто начинают с негативом относиться к тому, что вы постоянно что-то обещаете, но так и не держите свое слово.
Идти на жертвы ради красоты
Мы сейчас не берем в расчет какие-то бьюти-процедуры, на которые решаются женщины в определенном возрасте. Тут скорее речь идет о выборе между стилем и комфортом. Другими словами, если раньше вы щеголяли на шпильках целый день и вечером еще отправлялись с подругами на вечеринку, то с возрастом такие «забеги» становятся не то, чтобы невозможными, но, скорее утомительными. Ведь проведя пару часов на каблуках, хочется уже найти того человека, который придумал эту обувь и заставить его ходить в ней постоянно. К тому же, пора избавиться от иллюзии, что «это красиво!» и сделать ставку на комфорт и здоровье.
Жить по чужой указке
Вы с радостью принимаете чужие советы и делаете так, как рекомендуют вам чужие люди. Поэтому вместо того, чтобы заниматься тем, что приносит вам истинное удовольствие и пользу, вы проживаете чужую жизнь. Вы ведете себя так, словно сейчас перед вами черновик, и вы все еще успеете «переписать набело». Но, увы, это не получится и в старости вы будете жалеть, что не воспользовались какими-то возможностями и не успели сделать многое из того, что планировали.
Обижаться вместо того, чтобы решать проблемы
Это маленький ребенок может обидеться на то, что вы не выполнили какую-то его просьбу и не смилостивится до тех пор, пока вы не дадите ему желаемое, либо не отвлечете чем-то более интересным. Если вы и сейчас следуете этой тактике, то не удивляйтесь, почему друзья стараются все реже с вами встречаться, а коллеги уже практически открыто говорят о том, что ваше поведение доводит их до белого каления. И понятно, почему. Взрослые люди не надувают обиженно губы и не сверлят взглядом неугодного собеседника. Они ведут конструктивные разговоры и находят компромиссное решение. Попробуйте, это действительно делает жизнь немного легче.
Текст: Юлия Кальницкая
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