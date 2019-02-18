10 ценных советов, которые помогут вам «влиться» в любой коллектив

Будьте дружелюбными, но постарайтесь соблюдать дистанцию

Вежливость – не значит податливость и готовность исполнять поручения остальных сотрудников 24 часа в сутки. Постарайтесь проявлять симпатию, но не набивайтесь в друзья и следите за тем, чтобы остальные сотрудники тоже уважали ваши границы. Ведь, как уверяют психологи, служба – это не дружба, но соблюдать основные нормы приличия все же необходимо. Постарайтесь узнать основные вещи о тех людях, с которыми вам придется проводить время в компании, но не более того (не пытайтесь пролезть в душу, в надежде узнать всю подноготную человека).

Не обсуждайте свою личную жизнь с коллегами

Как бы вам ни хотелось похвастаться тем, кем у вас работает супруг, куда вы поедете отдыхать, или где мечтаете построить свою загородную резиденцию, постарайтесь сдержать себя в руках и избавить своих коллег от подробностей своей личной жизни. Ведь люди бывают разные и чувство зависти еще никто не отменял (и мало кто знает, как поведет себя тот или иной человек, если зависть вдруг начнет перерастать в злобу и поиск справедливости). Так, например, одна дама практически сразу же с порога начала демонстрировать своим новым коллегам увесистый бриллиант в 2 карата, симпатично сверкающий на ее пальчике, не забыв добавить при этом, что сие произведение – подарок от горячо любимого мужчины, занимающего не последнюю должность в какой-то крупной корпорации. Стоит ли добавлять, что уже через пару дней руководство поспешило избавиться от такого ценного (во всех смыслах) сотрудника, ведь если у нее такой щедрый ухажер, то зачем, ей по сути, работать? Да и остальные коллеги, которые не могли позволить себе нечто подобное, просто вздохнули с облегчением, что им не придется работать в компании этой особы.

Не распространяйте сплетни по офису

Сплетничать о сотрудниках или тем более о шефе – самое последнее дело. Во-первых, это не сделает вас лучше в глазах окружающих, а во-вторых, от сплетников и интриганов стараются избавиться при первой же возможности, поэтому не удивляйтесь, если вам укажут на дверь еще до того, как закончился ваш испытательный срок и вы успели «обжиться» в компании. Если вы действительно хотите проработать долго на этом месте и заручиться поддержкой коллег, тогда постарайтесь не доверять слухам и не вступать ни в какие коалиции – вам же потом это обернется во благо. Просто делайте то, что должны и все разговоры, не относящиеся к вашим непосредственным обязанностям, оставляйте за пределами офиса.