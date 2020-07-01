Зачем родители принимают ванну вместе с детьми и что на этот счет думают психологи

Отвечаем на вопросы правильно

Когда ребенок достигает возраста 2-3 лет, он начинает наблюдать за происходящим вокруг, замечая то, чего не видел раньше. Так же меняются его реакции. Он начинает познавать свое тело, больше его изучать и трогать. Тут же он может и спросить: “почему мой брат писает так, а сестра по-другому?”Во-первых, в этот период стоит начать рассказывать ребенку про личные границы и их обозначать. Например, с тех пор как нашей дочке исполнилось 2 года, мы не ходим при ней без одежды. Если я, например, принимаю ванну вместе с ней, делаю это только в белье и никак иначе. Благодаря этому ребенок начинает понимать, что, например, когда приходит бабушка или дедушка, нужно одеться. А когда папа моется в ванной, к нему нельзя врываться. Если что-то срочное, нужно постучать и спросить, можно ли войти.

Во-вторых, если ваш ребенок в этом возрасте задает вам различные «каверзные вопросики из серии «как я появился?» и «откуда берутся дети?», не стоит врать «мы нашли тебя в капусте». Стоит сказать правду, но в определенной форме. Например: «два человека встречаются, влюбляются и в результате у них появляются дети, ты вот был у мамы в животике». Не нужно бояться этих вопросов, не нужно зажиматься и глупо хихикать, потому что тогда и ребенок начнет испытывать стеснение, а, возможно, и перестанет после такого воспринимать ваши ответы всерьез.