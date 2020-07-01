Зачем родители принимают ванну вместе с детьми и что на этот счет думают психологи
Совместная ванна сближает
Как известно, в Японии есть традиция, когда вся семья принимает ванну вместе. Японцы рассказывают, что этот своего рода ритуал сближает детей и родителей еще больше, способствуя большей привязанности. Маленькие дети купаются голышом, постарше - в купальных костюмах. И тем не менее подобная традицию трудно представить в российских реалиях. Хотя на любом форуме вы найдете массу споров на тему того, стоит ли мамам брать с собой сыновей в раздевалку бассейна. Одни не видят в этом ничего ужасного - «он ведь ребенок!», другие утверждают, что мальчик уж точно не должен глазеть на обнаженных женщин. Или вспомните пост Ксении Собчак, когда она поделилась снимком сына Платона на пляже без белья (вид сзади). Телеведущая тогда услышала в свой адрес премного возмущенных тирад.
Младенцам все равно
Отношения родителей и детей всегда вызывает множество вопросов: что делать, как делать, когда и т.д. Во многих странах эти отношения были построены на базе культурного наследия страны, их традиций и обычаев. Но сейчас, в 21 веке, многие все-таки уходят от них в более рациональное воспитание ребенка, основанное больше на опыте, нежели на традициях. В принятии ванн совместно с детьми нет ничего плохого, главное в этот момент не забывать про личные границы как ребенка, так и родителя.
Когда малыш еще совсем маленький, ему все равно, принимает он ванну с мамой или папой, в белье они или нет. Младенцы различают только тепло, холод и другие базовые ощущения. Поэтому в таком возрасте принимать ванну совместно с ребенком можно даже без нижнего белья.
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Отвечаем на вопросы правильно
Когда ребенок достигает возраста 2-3 лет, он начинает наблюдать за происходящим вокруг, замечая то, чего не видел раньше. Так же меняются его реакции. Он начинает познавать свое тело, больше его изучать и трогать. Тут же он может и спросить: “почему мой брат писает так, а сестра по-другому?”Во-первых, в этот период стоит начать рассказывать ребенку про личные границы и их обозначать. Например, с тех пор как нашей дочке исполнилось 2 года, мы не ходим при ней без одежды. Если я, например, принимаю ванну вместе с ней, делаю это только в белье и никак иначе. Благодаря этому ребенок начинает понимать, что, например, когда приходит бабушка или дедушка, нужно одеться. А когда папа моется в ванной, к нему нельзя врываться. Если что-то срочное, нужно постучать и спросить, можно ли войти.
Во-вторых, если ваш ребенок в этом возрасте задает вам различные «каверзные вопросики из серии «как я появился?» и «откуда берутся дети?», не стоит врать «мы нашли тебя в капусте». Стоит сказать правду, но в определенной форме. Например: «два человека встречаются, влюбляются и в результате у них появляются дети, ты вот был у мамы в животике». Не нужно бояться этих вопросов, не нужно зажиматься и глупо хихикать, потому что тогда и ребенок начнет испытывать стеснение, а, возможно, и перестанет после такого воспринимать ваши ответы всерьез.
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Вспомним про нудистские пляжи
Затем ребенок достигает дошкольного возраста и уже сам начинает чувствовать границы. Девочки в этот момент стесняются переодеваться при папе, например. Тут надо слушать своего ребенка, если, например, мальчику не комфортно обсуждать какие-то личные вещи с мамой, не стоит на него давить и заставлять. Пусть он лучше поговорит обо всем с папой или дедушкой, в этом нет ничего страшного. Нужно уважать его границы. возвращаясь к вопросу про ванну, если вы решили искупаться всей семьей с детьми в этом возрасте, то стоит делать это в купальниках и плавках.
Ну а в школьном возрасте ребенок уже сам отлично понимает, где ему можно переодеваться и при ком, а где нет. Он знает, что если кто-то позовет его купаться в бассейн на даче, например, то все люди будут в купальных костюмах и никак иначе. Он знает, что голышом он может пройтись в своей комнате, если никого нет. То есть его личные границы уже сформированы, он все понимает и не боится задавать вопросы.
Фото: Pexels.com
Разумеется, все равно есть люди, семьи, которые соблюдают собственные обычаи и, например, купаются голышом вместе. Стоит уважать чужие границы и не выносить это на публику.
Совершенно точно стоит объяснить ребенку, что все семьи разные и их традиции могут быть нам непонятны и не близки - это нормально. Внутри семьи или какого-то общества всегда есть правила, нормы или условия, главное, чтобы они были комфортны для всех участников. Например, нудистские пляжи, где люди загорают без одежды - так принято. На обычный пляж эти же люди будут обязаны прийти в купальных костюмах, потому что уже другие условия. Главное - уважать личные границы друг друга.
Фото: Pexels.com
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