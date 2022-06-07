«Я повторяю судьбу матери»: что такое родовые сценарии, как их обнаружить и избавиться

Нередки ситуации, когда женщины в точности повторяют судьбу матери и других родственниц по женской линии семьи. Вам может быть знакома история, когда девочка, выросшая в семье, состоящей из мамы и бабушки, разводится сразу после рождения ребенка и воспитывает его одна. Это один из самых распространенных сценариев, ведь почти в трети российских семей дети растут без отца. Бывает и так, что все мужчины в роду умирают, не пробыв в отношениях и 3 — 7 лет. Несчастливые браки, проблемы с зачатием, смерти новорожденных, выкидыши, затяжные депрессии и вечные финансовые трудности, которые повторяются из поколения в поколение, называются родовыми сценариями. Что означает — совокупность правил, шаблонов поведения, ожиданий от близких и окружающих людей, установок в роду человека.

Как формируются такие сценарии?

Человеческий мозг может бессознательно усваивать информацию, прочно закрепляя ее в памяти. Так, ребенок наблюдает за поведением, манерами, привычками значимых взрослых фигур, которые формируют его личность и мышление. К примеру, в первые дни жизни младенец запечатлевает образ матери и отца. Они становятся для него некими ориентирами — теми, с кого он будет брать пример в будущем. Такой механизм называется «импринтингом» и имеет научное обоснование. Автор феномена — зоолог Конрад Лоренц, получивший Нобелевскую премию в 1973 году. Наблюдая за поведением утят, он выявил, что те воспринимают первый увиденный объект (даже неодушевленный) за родителя и следуют за ним по пятам. Так и дети неосознанно «впитывают» образ жизни, поступки, ценности матери, отца или других заменяющих их лиц.

Видя, как родители конфликтуют между собой на повышенных тонах, сопровождая скандалы манипуляциями и взаимными оскорблениями, ребенок перенимает такую модель поведения за норму и в будущем взаимодействует с партнером так же. С большей вероятностью, брак матери и отца распадется, ровно как и брак выросшего ребенка. Затем это повторится со следующими поколениями, пока кто-то не остановит цикл неудачных отношений на себе.

В роду каждого человека есть предки, которые прошли через опыт войн, стихийных бедствий, раскулачивания (типичная травма жителей нашей страны), нищеты. В их жизнях были и личные трагедии, болезни, предательства, насилие, аборты и даже самоубийства. Вы можете неосознанно стремиться быть похожими на своих предков, чтобы доказать им свою лояльность. К примеру, не вступать в здоровые, гармоничные отношения, отказываться от выгодных деловых предложений, быть неприметными для окружающих, бояться доверять людям и быть богатыми. Когда вы следуете этим принципам, то бессознательно хотите чувствовать себя любимым, принятым, ценным ребенком своего рода. Отказываясь от собственной судьбы, вы выбираете чужую, как бы говоря: «Мама, я буду жить, как ты!». Или, наоборот, делаете все возможное, чтобы избежать ее ошибок, но по итогу повторяете их.

Родовые сценарии не так просто самостоятельно обнаружить и более того, выйти из них. Однако, следуя рекомендациям, вы сможете сделать первый шаг к построению своей счастливой жизни. Если не предпримете никаких действий, вероятнее всего, семейный сценарий перейдет к вашим детям, а затем и внукам.