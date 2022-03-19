Вопрос на миллион: должен ли мужчина обеспечивать семью или нет

Начнем с того, что тема денег в семье — это минное поле. Не туда ступишь, и вот уже на березу намотало: «Меркантильная, иждивенка, содержанка, тебе от меня только деньги нужны». Многие так боятся это услышать, что у них горло перехватывает попросить. Им проще работать на износ и отвечать на звонки клиентов из роддома, чем оформить запрос своему мужчине на финансовую заботу. Что же будет, если вы услышите «Деньги мужчины — это деньги семьи, а ваши деньги — это ваши»? Гнев, страх, недоумение? А если на самом деле это и есть справедливо?

Экономисты подсчитали, что если оценить услуги жены по средним зарплатам по региону, то 72% мужчин не смогут ее себе позволить. Загибаем пальцы, сколько зарплат должна получать неработающая жена: клининговый сервис, личный повар, сотрудник интим-услуг, няня и психолог. Если произвести почасовую тарификацию, мужчина еще останется должен. А они не только не готовы оплатить услуги, но еще и ждут, что вы пополам разделите с ним его обязанность работать и финансово защищать семью.

Это если сводить семейные отношения к экономике и взаиморасчетам, в которых часто обесценивается то, что нельзя пересчитать: забота, поддержка, ну а родить и вовсе «может почти каждая», а значит, ничего особенного в этом нет. Но кто рожал, тот знает, что еще как есть!