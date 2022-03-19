Вопрос на миллион: должен ли мужчина обеспечивать семью или нет

Вопрос на миллион: должен ли мужчина обеспечивать семью или нетПсихолог Мила Левчук в новой колонке разобрала один из самых острых вопросов в семейной жизни
Мила Левчук
Блогер-миллионник, педагог-психолог
Начнем с того, что тема денег в семье — это минное поле. Не туда ступишь, и вот уже на березу намотало: «Меркантильная, иждивенка, содержанка, тебе от меня только деньги нужны». Многие так боятся это услышать, что у них горло перехватывает попросить. Им проще работать на износ и отвечать на звонки клиентов из роддома, чем оформить запрос своему мужчине на финансовую заботу. Что же будет, если вы услышите «Деньги мужчины — это деньги семьи, а ваши деньги — это ваши»? Гнев, страх, недоумение? А если на самом деле это и есть справедливо?
Экономисты подсчитали, что если оценить услуги жены по средним зарплатам по региону, то 72% мужчин не смогут ее себе позволить. Загибаем пальцы, сколько зарплат должна получать неработающая жена: клининговый сервис, личный повар, сотрудник интим-услуг, няня и психолог. Если произвести почасовую тарификацию, мужчина еще останется должен. А они не только не готовы оплатить услуги, но еще и ждут, что вы пополам разделите с ним его обязанность работать и финансово защищать семью.
Это если сводить семейные отношения к экономике и взаиморасчетам, в которых часто обесценивается то, что нельзя пересчитать: забота, поддержка, ну а родить и вовсе «может почти каждая», а значит, ничего особенного в этом нет. Но кто рожал, тот знает, что еще как есть!
Кстати, об этом. Период беременности, родов и декрета — время объективной финансовой уязвимости для женщины. Она теряет возможность заработать, не может о себе заботиться, часто вынуждена лечиться и восстанавливаться. А мужчина о себе может. О каком равенстве мы говорим, если риски несопоставимы? Это попросту нечестно! В системе, где оба работают и оба хотят ребенка, женщина должна откладывать свой заработок в подушку безопасности, чтобы в случае, если кормилец не справится и, будем реалистичны, может сбежать, она могла бы обеспечить себя и ребенка. Любящий человек не может игнорировать эту опасность!
Система, в которой мужчина создал семью, которую не может обеспечить без помощи женщины, заложены неустранимые проблемы в случае появления ребенка. Представьте: ему не хватало на двоих, что же будет, когда в одиночку надо будет уже обеспечить троих? Срыв неизбежен. Поэтому в такой системе попросту небезопасно рожать!
Что же делать, если ребенка пара не планирует, а домашние обязанности делит пополам? А ничего не делать! Договариваться, как вам удобно и кажется справедливым. А всем остальным не позволять обесценивать свой труд, свой риск и выбирать мужчин, которые возьмут ответственность, не оставят в беде и будут дорожить тем, что вы для них делаете бесплатно и добровольно, хотя тоже, казалось бы, никому ничего не должны.
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