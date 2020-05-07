В домашнем заточении: что делать, если во время самоизоляции вас раздражают муж и дети

Размытые личные границы

У нас в принципе, на уровне менталитета, очень слабо развито понятие личных границ. Из-за этого возникает огромное количество проблем. Только при наличии личных границ человек может быть по-настоящему зрелой личностью, ощущать себя отдельным субъектом и признавать, что у других людей есть своя субъектность. И у вашего ребенка есть личные границы, желания, потребности и цели. У каждого члена семьи они есть. Если ваша семья построена на этих принципах, то вы можете длительное время проводить вместе и не мешать друг другу. В такой семье все научились слышать потребности каждого. К сожалению, в стандартной семье многие нередко наличие границ у другого, даже не осознавая этого. Условно, если я чего-то хочу, то и другой хочет. Так, зачастую мы отказываем детям в праве на собственное мнение, на личное пространство. Периодически мы об этом вспоминаем и даем членам семьи высказать свое мнение, но только до тех пор, пока это нас устраивает. Как говорится, я за мир, но на своих условиях. Отсутствие границ приводит к тому, что каждый хочет, чтобы все было так, как он хочет, упирается в свой эгоцентризм.

Еще один важный момент – личное пространство. Это право оставаться одному наедине со своими мыслями и делать то, что тебе хочется. Сейчас у многих этого нет даже в теории.

Отсутствие личных границ, личного пространства, невозможность переключиться на что-то другое – все порождает напряжение в семье и агрессию. Это может принимать разные формы: например, смещенная агрессия, когда один человек не может напрямую высказать свое недовольство другому и находит третьего человека, чтобы слить агрессию на него. Пример: папа получил нагоняй от начальника, не смог ему ответить, зато накричал на детей. Те не нашлись, что ответить, накричали на кота.

Другие ругаются открыто, но конфликт приобретает патологический форму: люди не ищут компромисс, а начинают бить друг друга под дых, надавливая на больные мозоли. Каждый старается побольней ударить, не пренебрегая самой сокровенной информацией, которую ему доверили, когда человек был открыт и уязвим.