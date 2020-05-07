В домашнем заточении: что делать, если во время самоизоляции вас раздражают муж и дети
Нам негде выпустить пар
Скажем прямо, далеко не всегда наши ожидания совпадают с реальностью. Это продемонстрировали нынешние условия самоизоляции. Оказавшись вместе в формате 24 на 7, близкие люди «вдруг» начали раздражать друг друга. Но совершенно точно проблема существовала и раньше, просто обнажилась именно сейчас. В чем она заключается? В изначально неправильном построении семейных отношений. Да, и раньше в любой паре случались неурядицы и крупные ссоры, но люди уходили утром на работу, в течение дня переключались на другие заботы, а к вечеру остывали - силы на дальнейшее выяснение отношений не всегда оставались. Сейчас, в условиях самоизоляции, ситуация изменилась: люди постоянно находятся на одной территории друг с другом. И переключения, остывания не происходит. Это очень важный момент.
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Размытые личные границы
У нас в принципе, на уровне менталитета, очень слабо развито понятие личных границ. Из-за этого возникает огромное количество проблем. Только при наличии личных границ человек может быть по-настоящему зрелой личностью, ощущать себя отдельным субъектом и признавать, что у других людей есть своя субъектность. И у вашего ребенка есть личные границы, желания, потребности и цели. У каждого члена семьи они есть. Если ваша семья построена на этих принципах, то вы можете длительное время проводить вместе и не мешать друг другу. В такой семье все научились слышать потребности каждого. К сожалению, в стандартной семье многие нередко наличие границ у другого, даже не осознавая этого. Условно, если я чего-то хочу, то и другой хочет. Так, зачастую мы отказываем детям в праве на собственное мнение, на личное пространство. Периодически мы об этом вспоминаем и даем членам семьи высказать свое мнение, но только до тех пор, пока это нас устраивает. Как говорится, я за мир, но на своих условиях. Отсутствие границ приводит к тому, что каждый хочет, чтобы все было так, как он хочет, упирается в свой эгоцентризм.
Еще один важный момент – личное пространство. Это право оставаться одному наедине со своими мыслями и делать то, что тебе хочется. Сейчас у многих этого нет даже в теории.
Отсутствие личных границ, личного пространства, невозможность переключиться на что-то другое – все порождает напряжение в семье и агрессию. Это может принимать разные формы: например, смещенная агрессия, когда один человек не может напрямую высказать свое недовольство другому и находит третьего человека, чтобы слить агрессию на него. Пример: папа получил нагоняй от начальника, не смог ему ответить, зато накричал на детей. Те не нашлись, что ответить, накричали на кота.
Другие ругаются открыто, но конфликт приобретает патологический форму: люди не ищут компромисс, а начинают бить друг друга под дых, надавливая на больные мозоли. Каждый старается побольней ударить, не пренебрегая самой сокровенной информацией, которую ему доверили, когда человек был открыт и уязвим.
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Каждый имеет право
В нынешних условиях нужно усиленно работать над тем, чтобы формировались личные границы каждого домочадца. И от упреков перейти к сотрудничеству. Например, один варит борщ, а другой предлагает в это время поиграть с детьми, а потом идет отдохнуть в комнату с планшетом, чтобы посидеть в тишине. Каждый член семьи имеет право в течение дня для ничегониделанья, для себя любимого. Запомните это. Даже когда речь идет об однокомнатной квартире, создайте себе уголок для уединения, найдите возможность. Работайте над тем, чтобы в семье начали слышать потребности каждого домочадца. В противном случае ваши дети будут истерить, а вы с партнером без конца выяснять отношения.
А если кто-то из близких паникует из-за пандемии и происходящего на ее фоне в мире, объясните ему, что он по собственной воле перебирает негативные сценарии. Ничего еще не случилось, а человек уже загоняет себя в стресс, обостряя зачастую хронические заболевания. Гораздо продуктивней решать проблемы по мере их поступления и заниматься планированием того, на что вы можете повлиять. Можете вы оказать влияние на ход пандемии коронавируса? Нет. Мы можем лишь соблюдать необходимые меры предосторожности и ждать окончания эпидемии. Мы можем продолжать работать, заботиться о близких и микроклимате в собственной семье.
Помните о здоровой дистанции в отношениях. И когда в следующий раз почувствуете раздражение и желание поругаться с мужем, скажите себе "Стоп", выдохните. Сформулируйте мысли, вычеркните все колкости, которые могут ударить по больному и только после этого начинайте говорить. И помните, что никто не является вашей собственностью.
Фото: Pexels.com
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