Тест: узнайте, сможет ли ваш ребенок создать семью, когда вырастет

Все женщины критикуют мужчин-маменькиных сынков, но потом некоторые… сами воспитывают таких же. И потом ваш любимый сынуля вырастает и получает такую реакцию от женщин, которую вы сами можете легко представить. Есть две базовые ошибки в воспитании, которые в будущем могут негативно сказаться на личной жизни ваших детей. Пройдите наш тест, чтобы проверить, нет ли опасности, что вы поступаете именно так, как не хотели бы?