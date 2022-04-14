Телеведущая Виктория Разницина: «Дайте понять приемным детям, что новая семья — их защита»Многодетная мать делится опытом воспитания опекаемых мальчиков
Забрать ребенка из детского дома — поступок, на который способны не все. Нужно иметь смелость и взять на себя большую ответственность, чтобы пойти на это. Но всех смелых ждет неоценимая награда — семейное счастье, любящий малыш, гармония и спокойствие. Чтобы благополучие не омрачилось детскими травмами, непониманием и ссорами, ребенку нужно привыкнуть к новой обстановке — адаптироваться.
Виктория Разницина воспитывает Катю, Богдана и опекаемых мальчиков: 13-летнего Алексея и 9-летнего Ивана. «Алексей и Иван послушные, привыкли в детском доме жить по распорядку, по расписанию, поэтому иногда с ними проще даже проще и быстрее договориться», — рассказывает многодетная мать.
Passion.ru: Как вы решились на то, чтобы взять в семью чужих по крови детей?
Виктория Разницина: Мы с супругом решили, что у нас будут дети из детского дома, еще когда учились в школе. Крестная мама мужа росла в детском доме, и мы понимали, как важно, чтобы ребенок был в семье.
Взять детей в семью — это не про то, что мы такие великие, совершаем благие дела. Для меня опека — это возможность дать детям шанс на новую жизнь. Шанс на любовь.
Дети у нас не усыновленные, а опекаемые. Мы с мужем думали про опеку над детьми с 15-лет лет (мы давно вместе). Но время все время не наступало: то денег не хватает, то жить негде, то места маловато. В общем, все время были какие-то отговорки. Потом случилась пандемия, и мы решили, что нельзя больше откладывать.
Подготовились, пришли в школу приемных родителей. Процесс очень сложный: серьезная бумажная волокита, тесты, занятия. Но это правильно. Во-первых, такая проверка нужна для самих родителей. Она помогает осознать, насколько они готовы к усыновлению. Во-вторых, социальным службам нужно быть уверенными, что отдают ребенка в хорошие руки. Мы планировали взять только одного малыша, но так сложились обстоятельства, что теперь у нас их двое. Два брата.
Личный архив
Личный архив
Passion.ru: Нужно говорить детям, что они не родные, или лучше сохранять этот факт в тайне?
Виктория Разницина: Адаптация нового члена семьи полностью зависит от вас. Но самое важное — быть честными. Когда вы берете взрослого ребенка, то вам так же страшно, как и ему. Это нормально. Когда я забирала детей из детского дома, мы сели в машину, я повернулась к ним, я говорю: «Ну что, страшно?». Они смотрят на меня, говорят: «Да». Я говорю: «И мне» (смеется). Я спрашиваю: «Что делать будем?». Мальчики отвечают: «Ну, поехали?». И все.
В дороге мы были 9 часов. Я просто им объяснила, что я так же, как и вы, не знаю, что будет дальше. Мне страшно. Но моя цель — сделать вас счастливыми, поменять вашу жизнь и подарить вам любовь.
Самая лучшая адаптация в семье — это дать ему ощущение семьи. Не думайте, что вы возьмете ребенка из детдома, и у вас за год получится его перевоспитать.
Если ребенок жил 5-10 лет в детдоме по определенным, порой жестким правилам, не думайте, что вам удастся за два месяца его переделать. Это невозможно.
Поэтому принимаем, объясняем и разрешаем. Да, будет сложно, но это часть процесса.
Главное, всеми способами давать понять детям, что теперь они часть этой семьи. Они всегда могут обратится за помощью, за советом, за разговором. Они не обязаны делать то, что им не нравится, но хорошо бы проговорить причины. В любой конфликтной ситуации в школе, со сверстниками или с братьями — вы можете прийти ко мне и рассказать, что произошло. Я буду вашим защитником, потому семья поддерживает и защищает.
Фото: Пресс-служба
Виктория, уже имея опыт воспитания приемных детей, рассказала, какие этапы проходит семья, когда в ней появляются новые члены.
«Страхи будут у каждого»
Ребенок счастлив попасть в семью, но, как бы радушна и добра она к нему ни была, каждый день он будет сталкиваться с незнакомыми вещами. Каждый из членов семьи будет испытывать страх. Родители боятся того, что так и не смогут полностью интегрировать ребенка в свою среду. Ребенок боится, что его не полюбят таким, какой он есть, что он не понравится новым родителям и они отдадут его назад. Родные дети, если они есть, боятся, что теперь будут получать меньше внимания. Все эти страхи должны уходить со временем, если правильно подойти к адаптации.
На продолжительность времени привыкания влияет несколько факторов: возраст ребенка, особенности характера, темперамент, интеллектуальные способности и другие. А в этапах адаптации есть довольно четкие сроки. Часто специалисты выделяют 4 этапа: проявление в новой семье или «медовый месяц», «уже не гость» — первые серьезные переживания, «вживание» или формирование отношений и «стабилизация отношений» — принятие правил и быта семьи.
С прохождением этих этапов поведение ребенка постепенно меняется. А еще меняется и сам быт семьи, в которую он пришел.
Знакомство
«Медовый месяц» в жизни семьи с приемным ребенком выражен безграничной любовью и радостью. Родители не переставая заботятся о новом члене семьи, ребенок показывает свою любовь и беспрекословно выполняет любые поручения и просьбы родителей. Поначалу возможен и противоположный вариант: в непривычной атмосфере ребенок будет чувствовать себя некомфортно и замкнется в себе. На этом этапе важно понимать, что так будет не всегда. Со временем настроение в семье выровняется, реакции станут привычнее, а быт наладится.
Особенность: все очень радужно
Совет: не обольщайтесь
Первый кризис
На втором этапе адаптации ребенок понимает, что остается в доме новых родителей навсегда, его любят и принимают. Это значит, что больше не нужно постоянно быть добрым и послушным. Окружающая среда все еще непривычная, поэтому малыш может начать бунтовать и сопротивляться новому быту: капризничать без причины, выдумывать болезни, хулиганить. В такой ситуации очень важно напомнить ему, что вы на его стороне. Много говорите, слушайте, постарайтесь мягко прививать новые навыки для комфортного существования. И ни в коем случае не сравнивайте с другими детьми.
Особенность: время бунтов
Совет: покажите, что вы на стороне ребенка
Формирование отношений
Если на предыдущем этапе родители и ребенок смогли выстроить теплые доверительные отношения, то третий этап пройдет спокойно. Во время формирования устойчивых отношений, ребенок заметно привыкнет к новой среде, но периодически будет возвращаться к старой модели поведения. Здесь нужно стараться поддержать здоровые отношения, беречь нового члена семьи в моменты кризисов, внимательно следить за его состоянием.
«Важно всегда чутко понимать, когда у ребенка есть настроение, а когда его нет. Напомнить ему, что он в любой момент может прийти ко мне и поговорить, обняться, поделиться чем-то. Всегда, даже когда ругаете, говорите с позиции себя. Не “ты плохой и поступил нехорошо”, а “мне плохо от твоего поведения, я огорчена”», — подчеркивает Виктория.
Особенность: поведение ребенка скачет волнами
Совет: поддерживайте в моменты кризисов
Стабилизация
Этот этап характеризуется полной интеграцией в семью. Возникают крепкие родственные связи, новый член семьи окончательно привыкает. Наконец-то можно выдохнуть. Но расслабляться окончательно не стоит: кризисные ситуации могут возникнуть в любой момент. Важно не забывать об опыте вашего ребенка — да, вы приняли его, теперь он с вами, но детали его прошлого останутся с ним на всю жизнь.
«Встречайте детей из школы, как будто они приехали из долгой поездки. Важно обнять, поцеловать, сказать: “Ой, я так тебе рада, как у тебя дела?”. Вот эти первые три минуты очень важны, чтобы ребенок чувствовал счастье», — советует Виктория.
Особенность: завершающий этап
Совет: будьте начеку
Фото: Пресс-служба
Любые ситуации можно преодолеть. Дети — родные или приемные — это радость, которую нельзя сравнить ни с какой другой. Все трудности, с которыми сталкиваются родители точно стоят того. А чтобы правильно переживать трудные ситуации и не давать себя в обиду — смотрите реалити «Заступницы» на телеканале «ЧЕ!».
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Фото: личный архив Виктории Разнициной, пресс-служба телеканала «ЧЕ!»