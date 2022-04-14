Телеведущая Виктория Разницина: «Дайте понять приемным детям, что новая семья — их защита»

Виктория, уже имея опыт воспитания приемных детей, рассказала, какие этапы проходит семья, когда в ней появляются новые члены.

«Страхи будут у каждого»

Ребенок счастлив попасть в семью, но, как бы радушна и добра она к нему ни была, каждый день он будет сталкиваться с незнакомыми вещами. Каждый из членов семьи будет испытывать страх. Родители боятся того, что так и не смогут полностью интегрировать ребенка в свою среду. Ребенок боится, что его не полюбят таким, какой он есть, что он не понравится новым родителям и они отдадут его назад. Родные дети, если они есть, боятся, что теперь будут получать меньше внимания. Все эти страхи должны уходить со временем, если правильно подойти к адаптации.

На продолжительность времени привыкания влияет несколько факторов: возраст ребенка, особенности характера, темперамент, интеллектуальные способности и другие. А в этапах адаптации есть довольно четкие сроки. Часто специалисты выделяют 4 этапа: проявление в новой семье или «медовый месяц», «уже не гость» — первые серьезные переживания, «вживание» или формирование отношений и «стабилизация отношений» — принятие правил и быта семьи.

С прохождением этих этапов поведение ребенка постепенно меняется. А еще меняется и сам быт семьи, в которую он пришел.

Знакомство

«Медовый месяц» в жизни семьи с приемным ребенком выражен безграничной любовью и радостью. Родители не переставая заботятся о новом члене семьи, ребенок показывает свою любовь и беспрекословно выполняет любые поручения и просьбы родителей. Поначалу возможен и противоположный вариант: в непривычной атмосфере ребенок будет чувствовать себя некомфортно и замкнется в себе. На этом этапе важно понимать, что так будет не всегда. Со временем настроение в семье выровняется, реакции станут привычнее, а быт наладится.

Особенность: все очень радужно

Совет: не обольщайтесь

Первый кризис

На втором этапе адаптации ребенок понимает, что остается в доме новых родителей навсегда, его любят и принимают. Это значит, что больше не нужно постоянно быть добрым и послушным. Окружающая среда все еще непривычная, поэтому малыш может начать бунтовать и сопротивляться новому быту: капризничать без причины, выдумывать болезни, хулиганить. В такой ситуации очень важно напомнить ему, что вы на его стороне. Много говорите, слушайте, постарайтесь мягко прививать новые навыки для комфортного существования. И ни в коем случае не сравнивайте с другими детьми.

Особенность: время бунтов

Совет: покажите, что вы на стороне ребенка

Формирование отношений

Если на предыдущем этапе родители и ребенок смогли выстроить теплые доверительные отношения, то третий этап пройдет спокойно. Во время формирования устойчивых отношений, ребенок заметно привыкнет к новой среде, но периодически будет возвращаться к старой модели поведения. Здесь нужно стараться поддержать здоровые отношения, беречь нового члена семьи в моменты кризисов, внимательно следить за его состоянием.

«Важно всегда чутко понимать, когда у ребенка есть настроение, а когда его нет. Напомнить ему, что он в любой момент может прийти ко мне и поговорить, обняться, поделиться чем-то. Всегда, даже когда ругаете, говорите с позиции себя. Не “ты плохой и поступил нехорошо”, а “мне плохо от твоего поведения, я огорчена”», — подчеркивает Виктория.

Особенность: поведение ребенка скачет волнами

Совет: поддерживайте в моменты кризисов

Стабилизация

Этот этап характеризуется полной интеграцией в семью. Возникают крепкие родственные связи, новый член семьи окончательно привыкает. Наконец-то можно выдохнуть. Но расслабляться окончательно не стоит: кризисные ситуации могут возникнуть в любой момент. Важно не забывать об опыте вашего ребенка — да, вы приняли его, теперь он с вами, но детали его прошлого останутся с ним на всю жизнь.

«Встречайте детей из школы, как будто они приехали из долгой поездки. Важно обнять, поцеловать, сказать: “Ой, я так тебе рада, как у тебя дела?”. Вот эти первые три минуты очень важны, чтобы ребенок чувствовал счастье», — советует Виктория.

Особенность: завершающий этап

Совет: будьте начеку