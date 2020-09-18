Страсти на кухне: как поделить пространство со свекровью на одной жилплощади
Соблюдайте субординацию
Этому правилу нужно следовать неукоснительно. Не забывайте, что супруг привел вас в свой дом, где уже есть хозяйка – его мама. Нравится вам или нет, но она имеет права жить так, как считает нужным. Поэтому пока вам приходится жить с ней на одной территории, постарайтесь найти с ней общий язык и ни в коем случае не осуждайте ее привычки (и не навязывайте свои порядки). Вы можете просто обсудить те моменты, которые для вас принципиальны, но не менять все и переделывать по своему вкусу лишь потому, что вы вышли замуж за ее сына и теперь будете все решать единолично. Сосредоточьте лучше силы на том, чтобы сохранить гармоничные и теплые отношения в доме и как можно скорее обзавестись собственным гнездышком, чтобы не докучать родным и уже там реализоваться в полной мере.
Не пытайтесь быть хорошей для всех
Не пытайтесь взять на себя ответственность за все на свете и не старайтесь быть хорошей для всех (это просто невозможно и в конечном итоге вы останетесь везде виноватой). Не взваливайте конфликты на свои плечи и не ведитесь на провокации. Лучшая тактика – спокойно всех выслушать и сделать соответствующие выводы. Предоставьте возможность людям проявить сознательность и самостоятельно ответить за свои ошибки и проступки, а не пробуйте решить все проблемы (в том числе и не свои) самостоятельно.
Обозначьте границы
Даже если вам приходится делить одну территорию с родительницей мужа, это не значит, что вы станете жить по навязанным вам правилам. Понятно, что придется принять некоторые привычки и традиции дома, куда вас привели в качестве супруги, но постарайтесь сразу же четко обозначить свои границы (начиная от вашей комнаты, в которую никто не может входить без приглашения и заканчивая вашим личным с мужем пространством, которое тоже не имеет права никто нарушать). В противном случае вы рискуете получить свекровь, которая будет обижаться всякий раз, когда вы «забудете» спросить ее мнение или предпримете что-то без ее ведома, даже если это касается только вас и вашу вторую половинку. Планирование бюджета, обсуждение ваших семейных вопросов должно происходить только между вами, без посвящения свекрови в подробности.
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Откажитесь от конкуренции
Еще одна ошибка, которую допускают многие молодые жены – начинают конкурировать с родительницами своих благоверных. Не стоит делить мужа со своей новоиспеченной родственницей или пытаться превзойти ее по всем фронтам. Достаточно того, что своей спутницей жизни он выбрал именно вас, а его мама навсегда будет занимать важное место в его сердце. Он любит вас обеих, поэтому не тратьте время и силы на то, чтобы доказать свое главенство. Психологи рекомендуют почаще вспоминать о том, что вы никогда не сможете занять место его родительницы, а она никогда не станет вами. Поэтому вам лучше объединиться со своей свекровью, а не играть в то, «кто круче».
Не заставляйте мужа выбирать между вами
Не ставьте вашего благоверного перед выбором – либо вы, либо его мама, ведь тем самым вы поставите мужчину в неудобное положение. С одной стороны он совершенно точно захочет поддержать любимую женщину, но с другой вряд ли сможет причинить боль той, которая подарила ему жизнь. Поэтому если вы хотите сохранить мир в семье и не добавлять стресса своему супругу, то обойдитесь без ультиматумов и шантажа. Эксперты напоминают, что все спорные моменты можно решить мирным путем, достаточно лишь обсудить, что именно вам не по нраву и прийти к компромиссу.
Не перетягивайте свекровь на свою сторону
Не ждите, что родительница мужа будет занимать вашу сторону в конфликтных ситуациях и не вздумайте использовать супруга как «разменную монету» в ваших с ней стычках. Психологи утверждают, что ни к чему хорошему это не приведет. Напротив, так вы настроите супруга против себя, а заодно создадите напряженную атмосферу в доме, в котором находиться станет просто невыносимо. Попробуйте разногласия с вашим благоверным решить один на один, без посторонних свидетелей. Так будет гораздо проще и эффективнее. В противном случае вы рискуете стать камнем преткновения и вряд ли в этом случае сбережете свой союз.
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Не вините родственницу во всех домашних неурядицах
Даже если все идет не по плану и у вас опускаются руки, постарайтесь найти первопричины неурядиц, а не бросайтесь тут же обвинять родительницу мужа во всех грехах. Так и вам будет спокойнее и супруга вы против себя не настроите (мужчины в большинстве случаев выберут сторону мамы, так зачем же испытывать судьбу и портить отношения с домочадцами). К тому же, если вы так переживаете за результат, то обсудите со своей свекровью возможность разделить обязанности – вы возьмете на себя ту часть работ, в которой, по вашему мнению, вы настоящий ас, а остальное перепоручите маме супруга.
Не обсуждайте семейные конфликты с посторонними
Самое худшее, что вы можете сделать – начать выносить ссор из избы. Психологи не рекомендуют обсуждать свои семейные разборки с окружающими, а тем более – критиковать и ругать свою свекровь прилюдно. Не делайте из своей новоиспеченной родственницы монстра, лучше постарайтесь разузнать, что ей нравится и попытайтесь наладить отношения. Это не так сложно, поверьте. Никто не заставляет вас набиваться в друзья, но проявлять элементарную вежливость и не жаловаться всем подряд на свою несчастную жизнь волне вам по силам.
Принимайте заботу и внимание с благодарностью
Как бы вам не было тягостно, что кто-то пытается заботиться о вас (и вашем муже) так, словно вам еще 13-15 лет, постарайтесь взглянуть на это с другой стороны. Безусловно, вы самостоятельная и самодостаточная личность, но дайте возможность женщине, которая подарила вам такого замечательного мужчину, взять хотя бы часть бытовых обязанностей, чтобы освободить ваше время и дать возможность вам заняться собой, карьерой или мужем в конце концов. Так, например, есть у меня знакомая, которая первые полгода семейной жизни прямо негодовала от желания свекрови «подвинуть» ее в бытовых вопросах, но потом оценила плюсы такой заботы. Они с супругом активно занимались карьерой и времени на домашние дела у них просто не оставалось. Поэтому вкусные ужины, стирку и уборку взяла на себя новоиспеченная родственница, давая молодой женщине постепенно влиться в роль хозяйки. Как только знакомая смекнула, насколько это хорошо для их новоиспеченной семьи, как тут же перестала злиться на родительницу мужа и с радостью разделила с ней обязанности. Прошло уже несколько лет, как они делят одну кухню и пока все довольны.
Фото: Pexels.com
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