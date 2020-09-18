Страсти на кухне: как поделить пространство со свекровью на одной жилплощади

Соблюдайте субординацию

Этому правилу нужно следовать неукоснительно. Не забывайте, что супруг привел вас в свой дом, где уже есть хозяйка – его мама. Нравится вам или нет, но она имеет права жить так, как считает нужным. Поэтому пока вам приходится жить с ней на одной территории, постарайтесь найти с ней общий язык и ни в коем случае не осуждайте ее привычки (и не навязывайте свои порядки). Вы можете просто обсудить те моменты, которые для вас принципиальны, но не менять все и переделывать по своему вкусу лишь потому, что вы вышли замуж за ее сына и теперь будете все решать единолично. Сосредоточьте лучше силы на том, чтобы сохранить гармоничные и теплые отношения в доме и как можно скорее обзавестись собственным гнездышком, чтобы не докучать родным и уже там реализоваться в полной мере.

Не пытайтесь быть хорошей для всех

Не пытайтесь взять на себя ответственность за все на свете и не старайтесь быть хорошей для всех (это просто невозможно и в конечном итоге вы останетесь везде виноватой). Не взваливайте конфликты на свои плечи и не ведитесь на провокации. Лучшая тактика – спокойно всех выслушать и сделать соответствующие выводы. Предоставьте возможность людям проявить сознательность и самостоятельно ответить за свои ошибки и проступки, а не пробуйте решить все проблемы (в том числе и не свои) самостоятельно.

Обозначьте границы

Даже если вам приходится делить одну территорию с родительницей мужа, это не значит, что вы станете жить по навязанным вам правилам. Понятно, что придется принять некоторые привычки и традиции дома, куда вас привели в качестве супруги, но постарайтесь сразу же четко обозначить свои границы (начиная от вашей комнаты, в которую никто не может входить без приглашения и заканчивая вашим личным с мужем пространством, которое тоже не имеет права никто нарушать). В противном случае вы рискуете получить свекровь, которая будет обижаться всякий раз, когда вы «забудете» спросить ее мнение или предпримете что-то без ее ведома, даже если это касается только вас и вашу вторую половинку. Планирование бюджета, обсуждение ваших семейных вопросов должно происходить только между вами, без посвящения свекрови в подробности.