Собчак, Снигирь и другие звезды, легко наладившие отношения с детьми своих половинок

Ксения Собчак: мастер коммуникации

Телеведущая в браке с Максимом Виторганом первым делом начала налаживать отношения с его детьми — Полиной и Даниилом. Дочери актера на тот момент было 17 лет, а сыну — 12. По словам Собчак, подружиться не составило труда, так как дети Виторгана очаровали ее своим воспитанием и отсутствием избалованности. И в этом, считает она, заслуга их матери. Знаменитость сразу дала понять наследникам своего избранника, что она настроена миролюбиво и смысла ревновать ее к отцу нет.

Одной из первых совместных поездок Собчак с Виторганом и его детьми стала поездка в Исландию после того, как Полина поступила в театральный вуз.

«И папа, и Ксюша меня поддерживали, были рады, что у меня все получилось. Ксюша помогала мне выбрать платье на выпускной, посоветовала наряд от Александра Терехова — одного из ее любимых дизайнеров. С ней интересно, мы запросто можем встретиться и пообщаться», — делилась тогда впечатлениями девушка.