Собчак, Снигирь и другие звезды, легко наладившие отношения с детьми своих половинок
Ксения Собчак: мастер коммуникации
Телеведущая в браке с Максимом Виторганом первым делом начала налаживать отношения с его детьми — Полиной и Даниилом. Дочери актера на тот момент было 17 лет, а сыну — 12. По словам Собчак, подружиться не составило труда, так как дети Виторгана очаровали ее своим воспитанием и отсутствием избалованности. И в этом, считает она, заслуга их матери. Знаменитость сразу дала понять наследникам своего избранника, что она настроена миролюбиво и смысла ревновать ее к отцу нет.
Одной из первых совместных поездок Собчак с Виторганом и его детьми стала поездка в Исландию после того, как Полина поступила в театральный вуз.
«И папа, и Ксюша меня поддерживали, были рады, что у меня все получилось. Ксюша помогала мне выбрать платье на выпускной, посоветовала наряд от Александра Терехова — одного из ее любимых дизайнеров. С ней интересно, мы запросто можем встретиться и пообщаться», — делилась тогда впечатлениями девушка.
Фото: Фото: GlobalLookPress
Несмотря на последовавший спустя несколько лет развод, Ксения Собчак сохранила приятельские отношения с детьми теперь уже бывшего мужа. Те, в свою очередь, обожают младшего сводного брата Платона и периодически проводят с ним время.
Фото: GlobalLookPress
Кстати, не так давно бывшая жена Константина Богомолова благодарила Собчак в интервью за то, что та радушно приняла ее дочь Аню. По словам актрисы, 11-летняя девочка часто гостит в доме отца и его новой супруги, а дважды в год они ездят вместе отдыхать. «Аня прекрасно общается с Ксенией», — констатирует Мороз, отдавая должное Собчак.
Юлия Снигирь: такт и терпение
Актрису долгое время обвиняли в уходе из семьи Евгения Цыганова. Артист оставил экс-супругу Ирину Леонову беременной их седьмым ребенком. Все трое участников этой истории долго хранили молчание относительно своих отношений и причин, которые привели к расставанию Цыганова и Леоновой. Свет пролила Снигирь. В интервью Собчак актриса заметила, что Леонова далеко не жертва в этой истории, они с ней не общаются, так как в этом нет необходимости, зато семьи живут по соседству, потому что так удобнее детям.
Фото: Фото: GlobalLookPress
Со временем Юлия наладила отношения с отпрысками супруга. О детям мужа от предыдущих отношений она отзывается с теплотой. Не так давно исполнительница роли в сериале «Новый папа» выкладывала в своем аккаунте фото старшей дочери Евгения Цыганова и восхищаясь красотой девушки. Подписчики, в свою очередь, отметили их внешнее сходство.
Наталья Водянова: волновалась напрасно
Супермодель не скрывает, что очень переживала из-за того, как Антуан Арно примет троих ее детей от брака с Джастином Портманом. Но вскоре после переезда в Париж, родной город нынешнего супруга, с облегчением отметила, что отношения у них сложились теплые. Арно не пытался заменить старшим детям отца и не занимался их бытом — для этой цели есть няни. Зато Антуан организовал для старших сыновей и дочери Натальи досуг, нанял педагогов по французскому и музыке.
Фото: Instagram @natasupernova
«Для меня было бы неприемлемо, несмотря на самую страстную любовь, иметь дело с человеком, которому безразличны мои дети», — говорила Наталья. Безусловно, семью сблизило появление еще двух общих малышей. Старшие дети с удовольствием нянчатся с младшими братьями. А каникулы, как правило, проводят с родным отцом и его новой супругой на их ранчо в Аргентине. У Джастина Портмана в новой семье уже подрастает сын, а вскоре пара вновь станет родителями.
Иосиф Пригожин: пригодился опыт отцовства
Продюсер быстро наладил отношения с детьми Валерии. По его словам, ничего специального он не делал. Якобы сыграл свое дело собственный опыт отцовства — трое детей от предыдущего брака. Правда, собственными отпрысками Иосиф занимался куда меньше, а вот дети Валерии выросли на его глазах. В любом случае Иосифа Пригожина можно назвать многодетным отцом: у него с женой на двоих шестеро наследников.
Фото: GlobalLookPress
«Мы собирали всех шестерых детей вместе, уезжали путешествовать. И у нас были прекрасные отношения, пока ревность первой жены не поломала всю эту конструкцию», — констатирует Пригожин. И добавляет, что дети Валерии называют его как Йосей, так и папой.
Игорь Крутой: все делает правильно
Не все знают, что Виктория Крутая является неродной дочерью композитора Игоря Крутого. Но отцом считает именно его. Еще в начале отношений с матерью девочки продюсер удочерил Викторию, которая носит его фамилию. Вике на тот момент было десять лет и она безоговорочно приняла нового спутника матери. Крутой не устает восхищаться красотой и коммуникабельностью Виктории, по его словам, у нее огромное количество друзей, что характеризует ее с лучшей стороны. Также знаменитый отец помогает девушке с музыкальной карьерой.
Фото: Instagram @victoriakrut
Жанна Бадоева: новый муж не обязан любить ваших детей
Ведущая шоу «Жизнь других» уверена, что новый избранник женщины не обязан любить ее детей. Но должен сделать все, чтобы выстроить дружеские отношения с ними. У ее третьего супруга Василия Мельничина это получилось — он прекрасно общается с сыном телеведущей от первого брака и дочерью от второго.
Фото: Instagram @zhanna_badoeva
В течение нескольких лет именно муж Бадоевой занимался бытом дочери, пока Жанна была в командировках. Василий ходил на родительские собрания Лолиты, помогал с уроками. Бадоева с удовольствием отмечает, что они дружат. Со старшим сыном Борисом супруг Жанны общается меньше в силу того, что юноша практически сразу поступил в колледж и начал жить самостоятельно. Телеведущая, как и многие другие герои нашей подборки, подчеркивает, что если бы супруг не выстроил отношения с ее детьми, их брак был бы обречен.
В истории отношений с детьми от предыдущих браков очень важен настрой взрослых людей. Именно они задают тон, дают посыл. Есть немало женщин, которые до поры до времени скрывают сам факт наличия у них детей! Боятся, что это отпугнет потенциального партнера. Разумеется, в будущем их ждет ряд проблем. Скрывать ребенка ни в коем случае нельзя — это прекрасный повод проверить серьезность намерений вашего спутника. Ни мужчина, ни женщина не обязаны заменять родителя детям своего партнера от первого брака. У тех есть свои мама и папа. Задача — грамотно выстроить уважительные отношения, показать, что после развода может возникнуть дружба, которая не отразится на любви собственных родителей к ребенку.
Если чувствуете, что другая женщина настраивает своего ребенка против вас, не выясняйте отношений с ней, ведите себя адекватно, уважительно по отношению к сыну или дочери вашего мужа, и все обязательно наладится. Ребенок увидит и поймет, что вы не отнимаете его у отца. В случае непримиримых разногласий помните, что дети быстро растут и после школы начнут жить отдельно от вас.
Елена Сюр
Психолог, автор блога @syur.elena
Фото: Globallookpress, Instagram
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