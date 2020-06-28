Секреты воспитания бразильских родителей, которые помогут и вам наладить отношения со своим ребенком

Считается, что жители этой солнечной страны ведут себя расслабленно и всегда отложат на завтра то, что может подождать (иностранцев, кстати, это выводит из себя – как можно постоянно переносить дела, ведь гораздо проще решить все вопросы, а затем идти отдыхать). Бразильцы действительно умеют наслаждаться жизнью – стоит лишь только услышать ритм самбы и начать двигаться в такт музыки, как к тебе присоединятся сотни позитивных людей, приободряющих тебя своей улыбкой. Именно так – легко и улыбаясь – они идут по жизни, стараясь не думать о плохом и не впадать в уныние. С такой же непринужденностью они подходят к воспитанию детей. И если некоторые моменты поначалу кажутся непонятными, то впоследствии становится ясно, что в их методы вполне эффективны и некоторые из них даже можно перенять и вам.

Стоит начать с того, что в этой стране до сих пор сохраняется привычная традиционная структура общества (деление на сословия), поэтому каждая определенная семья, принадлежащая к тому или иному сословию, отличается своими методами воспитания и культурными традициями. Молодые бразильцы обычно ищут себе спутника жизни в рамках своего класса, изначально подразумевая, что у них одинаковые взгляды на брак и деторождение. Вопреки расхожему мнению, люди из так называемого высшего сословия обычно имеют большее количество детей и бережнее относятся к национальным традициям (они стремятся сохранить те или иные обычаи, бережно передавая их из поколения в поколение).

Семейные ценности

В этой стране, несмотря на расслабленность и определенную вседозволенность, детям стараются прививать семейные ценности с малых лет, учат уважать старших и бережно охраняют культурные традиции. В семьях из высшего сословия обычно к главе семейства прислушиваются не только близкие, но и дальние родственники – к нему приходят за советом и помощью, делятся планами на будущее и радостными моментами. При этом бразильские бабушки обычно не жертвуют своей жизнью, чтобы нянчить внуков – они все так же стараются насладиться каждым моментом, ни в чем себе не отказывая.