Секреты воспитания бразильских родителей, которые помогут и вам наладить отношения со своим ребенком
Считается, что жители этой солнечной страны ведут себя расслабленно и всегда отложат на завтра то, что может подождать (иностранцев, кстати, это выводит из себя – как можно постоянно переносить дела, ведь гораздо проще решить все вопросы, а затем идти отдыхать). Бразильцы действительно умеют наслаждаться жизнью – стоит лишь только услышать ритм самбы и начать двигаться в такт музыки, как к тебе присоединятся сотни позитивных людей, приободряющих тебя своей улыбкой. Именно так – легко и улыбаясь – они идут по жизни, стараясь не думать о плохом и не впадать в уныние. С такой же непринужденностью они подходят к воспитанию детей. И если некоторые моменты поначалу кажутся непонятными, то впоследствии становится ясно, что в их методы вполне эффективны и некоторые из них даже можно перенять и вам.
Стоит начать с того, что в этой стране до сих пор сохраняется привычная традиционная структура общества (деление на сословия), поэтому каждая определенная семья, принадлежащая к тому или иному сословию, отличается своими методами воспитания и культурными традициями. Молодые бразильцы обычно ищут себе спутника жизни в рамках своего класса, изначально подразумевая, что у них одинаковые взгляды на брак и деторождение. Вопреки расхожему мнению, люди из так называемого высшего сословия обычно имеют большее количество детей и бережнее относятся к национальным традициям (они стремятся сохранить те или иные обычаи, бережно передавая их из поколения в поколение).
Семейные ценности
В этой стране, несмотря на расслабленность и определенную вседозволенность, детям стараются прививать семейные ценности с малых лет, учат уважать старших и бережно охраняют культурные традиции. В семьях из высшего сословия обычно к главе семейства прислушиваются не только близкие, но и дальние родственники – к нему приходят за советом и помощью, делятся планами на будущее и радостными моментами. При этом бразильские бабушки обычно не жертвуют своей жизнью, чтобы нянчить внуков – они все так же стараются насладиться каждым моментом, ни в чем себе не отказывая.
Фото: Regina Petkovic/Pixabay.com
Никакого стресса
Бразильские женщины очень позитивно настроены не только по отношению к детям (своим или чужим), но и друг к другу. Они весьма лояльно относятся к чужим промахам и недочетам, не требуя от других каких-то сверхестественных действий или навыков. И если мамы в других странах будут, например, на вас осуждающе смотреть, если вы вдруг допустите какую-то оплошность, то здесь никто даже и бровью не поведет, предоставив вам самостоятельно решать, каким образом воспитывать своего ребенка или как себя вести в том или ином случае.
Три ребенка – норма
Ребенок в Бразилии – дорогое удовольствие, которое может себе позволить далеко не каждая семья. Так, например, большинство молодых супругов ограничиваются 1-2 малышами, а некоторые и вовсе не хотят ограничивать себя в чем-либо и продолжают жить без наследников в свое удовольствие. Однако все же оптимальное число детей в бразильских семьях – 3 (у супругов, принадлежащих к так называемому высшему сословию, обычно больше малышей, а у представителей среднего и низшего класса – меньше).
Девочки – направо, мальчики – налево
В этой стране существует так называемое гендерное воспитание. Так, например, до достижения 5-летнего возраста мальчики и девочки могут воспитываться вместе. Затем мальчики начинают больше времени проводить в мужской компании (практикуя футбол и другие подвижные игры), а девочек «приучают» к дому – они должны помогать по хозяйству и воспитанию своих младших сестер и братьев. Обычно на плечи девочек ложится и забота о родителях, в то время как мальчики спокойно получают «путевку в жизнь» (от них не требуют слишком многого, да они и сами не спешат чем-то помочь домашним, предпочитая сосредоточиться на собственных амбициях и целях).
Бразильцы – прекрасные отцы
Вопреки расхожему мнению, что мужчин в этой стране интересует исключительно футбол, политика и самба, бразильцы являются трогательными и заботливыми отцами. Они с радостью поприсутствуют на родах, лично перережут пуповину, заранее позаботятся о наличие тех или иных детских вещей и так далее. Они действительно обожают малышей и практически ничего им не запрещают (а на все их шалости закрывают глаза, считая, что у ребят еще будет время повзрослеть и измениться, так пусть пока наслаждаются моментом).
Фото: EuamoBrasil/ Pixabay.com
Простое отношение к еде
В отличие от других стран, где к детскому рациону относятся весьма серьезно, бразильские родители практически не заморачиваются над составлением меню и уже в четыре-пять месяцев могут дать своему чаду фрукты, в полгода – мясной супчик, а в восемь – девять месяцев – рис с фасолью, макароны, мясо и овощи. Им кажется вполне логичным и естественным – как можно раньше приучать ребенка к тому, чем питаются и они сами.
Раскованность во всем
В силу того, что малышам до определенного возраста практически ничего не запрещают, они вырастают раскованными и весьма любопытными личностями. Так, например, жители этой страны могут запросто осведомиться о размере вашей зарплаты, дополнительных доходах, составе семьи, любовных похождениях и прочих «интимных» вопросов, которые другие люди бы постеснялись задать не только незнакомым, но даже и своим друзьям.
Подготовка ко «взрослой жизни»
В Бразилии достаточно рано начинается подготовка ко взрослой жизни. Так, например, c 13-летнего возраста к девочкам уже начинают присматриваться кавалеры и по достижению 15-летнего возраста девушек уже могут выдавать замуж. И вопреки расхожему мнению, что местные жители череcчур раскованы, молодой человек в доме юной бразильянки может появиться только после объявления их парой – глава семейства начинает приглашать его на ужин и постепенно вводит его в «основной состав», парочку не оставляют наедине, у девушки еще несколько месяцев уходит на подготовку к свадьбе и «сбор приданого» и лишь после церемонии она отправляется в дом мужа, где полностью сосредотачивается на заботе о семье. Юноши, после достижения 15-летнего возраста, посвящают себя учебе, а затем также начинают задумываться о женитьбе.
Фото: Pixabay.com
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