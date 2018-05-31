Рыба, арбуз и еще 6 вещей во сне, предвещающих беременность

Вода

Не зря воду называли колыбелью жизни, из которой, собственно, и вышло все живое. Поэтому если вы во сне заходите в чистую прозрачную реку (водоем, море или океан) и начинаете там весело плескаться, то значит, что скоро вам предстоит познать счастье материнства.

Рыба

Живая рыба — еще один достаточно красноречивый фактор, указывающий на скорое зачатие. Новоиспеченные мамы утверждают, что перед тем, как забеременеть, они очень часто видели во сне плавающую рыбу или процесс рыбалки, где им попадалась опять же самая красивая рыба. Кстати, процесс великолепной рыбалки с потрясающим уловом может сниться не только женщине, но и ее избраннику. Означать это может лишь одно — две заветные полоски на тесте.

Цыплята

Увидеть куриные яйца во сне или живых цыплят тоже означает скорое материнство и процесс гнездования. Ведь не зря чересчур заботливую маму сравнивают именно с наседкой. Поэтом, запаситесь терпением и начинайте присматривать обои в детскую комнату.

Арбуз

Есть сахарный алый арбуз, да еще и с черными косточками означает, что скоро и вы округлитесь. Эксперты уверяют, что сам этот сочный плод символизирует удовольствие и большую радость, поэтому видеть его во сне — ощутить не меньшую радость от предстоящего материнства.