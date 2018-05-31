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Рыба, арбуз и еще 6 вещей во сне, предвещающих беременность

Согласно онейрологии (наука, занимающаяся изучением снов) то, что мы видим во сне, имеет непосредственное влияние на нашу жизнь. Главное — правильно растолковать свое видение и сделать определенные выводы. Так, например, некоторые сны могут предсказывать скорое замужество или даже зачатие ребенка. Мы составили список вещей, указывающих на долгожданную беременность.

Вода

Не зря воду называли колыбелью жизни, из которой, собственно, и вышло все живое. Поэтому если вы во сне заходите в чистую прозрачную реку (водоем, море или океан) и начинаете там весело плескаться, то значит, что скоро вам предстоит познать счастье материнства.

Рыба

Живая рыба — еще один достаточно красноречивый фактор, указывающий на скорое зачатие. Новоиспеченные мамы утверждают, что перед тем, как забеременеть, они очень часто видели во сне плавающую рыбу или процесс рыбалки, где им попадалась опять же самая красивая рыба. Кстати, процесс великолепной рыбалки с потрясающим уловом может сниться не только женщине, но и ее избраннику. Означать это может лишь одно — две заветные полоски на тесте.

Цыплята

Увидеть куриные яйца во сне или живых цыплят тоже означает скорое материнство и процесс гнездования. Ведь не зря чересчур заботливую маму сравнивают именно с наседкой. Поэтом, запаситесь терпением и начинайте присматривать обои в детскую комнату.

Арбуз

Есть сахарный алый арбуз, да еще и с черными косточками означает, что скоро и вы округлитесь. Эксперты уверяют, что сам этот сочный плод символизирует удовольствие и большую радость, поэтому видеть его во сне — ощутить не меньшую радость от предстоящего материнства.

Яблоки

Яблоня, чьи ветки гнутся под тяжестью спелых наливных плодов, символизирует женщину-мать. Поэтому если во сне вы прогуливаетесь по яблоневому саду и собираете красные ароматные плоды, то будьте готовы вскоре порадовать своего избранника новостью о пополнении в семействе. Ну а если вы просто увидели цветущие яблони, тогда это означает скорое благополучие и финансовый успех.

Гранат

В Греции, например, до сих пор гранатовое дерево и его плоды считаются символом плодородия и счастливых моментов. Поэтому сорванный вами гранат во сне означает зарождение новой жизни, а вот если вы съели его зерна, то это означает, что скоро вас будут одолевать какие-то соблазны.

Аист

Не зря многие народы, в том числе россияне, финны, ирландцы, греки и жители современного Египта олицетворяют этих птиц со скорым прибавлением в семье. Считается, что если вы увидели аиста во сне, то можете смело начинать планировать, где поставите кроватку и как назовете своего будущего малыша.

Дельфин

Дельфины приносят счастье и радость, поэтому они особо любимы дамами, которые испытывают трудности с зачатием. Если вам приснилось, что вы резвитесь в море с дельфинами, то вскоре вас ждет долгожданное событие. А вот если вы видите дельфина, который просто выполняет трюки в бассейне, тогда вам стоит присмотреться к своему окружению или принять предложение о смене работы и даже места жительства.

Малыши

Увидеть детей во сне — к большой удаче. Зачастую, например, молодым девушкам снится, что они держат на руках красивого улыбающегося малыша. Это означает, что они внутренне готовы к материнству и ответственности. А если вам приснилось, что рядом с вами находится непривлекательный или испуганный малыш, который к тому же еще и громко кричит, то это говорит о том, что вы боитесь беременности и всего, что с этим связано.

Фото: Shutterstock

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