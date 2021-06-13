Руководство для родителей: секреты воспитания детей через призму астрологии

Овен

Овны неспроста начинают зодиакальный круг. Эти личности стремятся быть первыми и лучшими во всем. Неудивительно, что и от своих детей родители-Овны требуют проявлять лидерство. Родители, рожденные под знаком Овна, будут растить из своих наследников настоящих вундеркиндов, медалистов, отличников и успешных предпринимателей. «Слепить» идеального ребенка представителям огненного знака будет проще из малышей своей же стихии: Овна, Льва и Стрельца. Эти детки с ранних лет стремятся к победе — в играх, учебе и спорте — поэтому с удовольствием реализуют все амбиции своих родителей.

А вот с детьми, рожденными под знаком Весов, родителям-Овнам будет непросто. Во-первых, напористость и прямолинейность Овна может задеть душевную организацию тактичных и дипломатичных Весов. Во-вторых, диплом и золотая медаль – для воздушного знака не мотивация. Весы будут усваивать информацию, только если подавать ее эстетично, а Овен не видит смысла в лишних презентациях.

Телец

Тельцы по природе своей материалисты. Они готовы дать своему ребенку все самое лучшее: образование в престижном лицее, дорогие гаджеты, поездки на море и все, что только пожелает их чадо. Родители-Тельцы легко найдут общий язык с представителями земной стихии: Тельцами, Девами и Козерогами. Эти дети, как правило, спокойны, рассудительны и дисциплинированы. Маловероятно, что они устроят дома погром или будут изводить Тельца, привыкшего к комфорту, бесконечными истериками.

Со Скорпионом представителю земной стихии будет совладать куда труднее. Тельцу не всегда удается найти правильную мотивацию, которая заставит непокорного Скорпиошку делать домашние задания. Водный знак может устроить акцию протеста, объявить «войну» родителю-Тельцу и вывести его на эмоции.

Близнецы

И хотя Близнецы могут найти подход практически к любому знаку Зодиака, с представителями воздушной стихии им взаимодействовать намного проще. Чудо-ребенком для родителей этого знака станут Близнецы, Весы и Водолеи. Близнецы очень увлекающиеся натуры. Они всегда поддержат любые креативные идеи Водолея, дадут необходимое внимание и общение Весам и, конечно, не будут ругать ребенка-Близнеца за то, что тот постоянно меняет кружки и секции.

Если у Близнецов родится Стрелец, то вероятно ребенок будет выступать в роли родителя. Стрельцы не по годам мудрые и предпочитают все планировать наперед, спонтанность родителя-Близнеца может вывести его из равновесия.

Рак

Родители-Раки самые чуткие и эмоциональные. Они не могут сдержать слез, когда их чадо читает на сцене стихотворение, и всегда переживают за безопасность ребенка. Такому чувствительному родителю будет комфортней в компании таких же деток водной стихии: Раков, Скорпионов и Рыб. С первым у них будет идеальная ментальная связь. Скорпионам они помогут разобраться в себе и решить психологические проблемы, а мечтательных Рыб направят в нужное русло.

С кем Раку будет тяжело ужиться, так это с Козерогом. Земной знак выше всего ценит свою независимость и самостоятельность, и постоянная опека со стороны родителей будет восприниматься Козерогом как покушение на личное пространство.