Руководство для родителей: секреты воспитания детей через призму астрологии

Руководство для родителей: секреты воспитания детей через призму астрологииКаких детей сложнее воспитать и почему – рассказывает астролог
На самом деле, знания астрологии очень пригодится родителям, которые хотят воспитать своего ребенка как гармоничную и сильную личность, способную брать ответственность за свои поступки и добиваться желаемого. Основатель Школы астрологии Инна Любимова объясняет, с какими детьми будет сложнее совладать родителям разных знаков зодиака и что с этим можно сделать.
Родителям не всегда бывает просто понять своих детей: что хочет их маленькое чадо, о чем мечтает, чем взволнован и обеспокоен. В такие моменты на помощь к мамам и папам приходит астрология! Грамотный астролог поможет родителям понять, какой подход использовать к ребенку, в каких направлениях его развивать и каких принципов воспитания придерживаться. С помощью детской натальной карты вы сможете увидеть все аспекты маленькой личности и стать для нее не только воспитателем, но также мудрым проводником по жизни и лучшим другом. Тем не менее, у представителей одного знака Зодиака есть схожие моменты, которыми вы можете руководствоваться при построении взаимоотношений.
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Овен
Овны неспроста начинают зодиакальный круг. Эти личности стремятся быть первыми и лучшими во всем. Неудивительно, что и от своих детей родители-Овны требуют проявлять лидерство. Родители, рожденные под знаком Овна, будут растить из своих наследников настоящих вундеркиндов, медалистов, отличников и успешных предпринимателей. «Слепить» идеального ребенка представителям огненного знака будет проще из малышей своей же стихии: Овна, Льва и Стрельца. Эти детки с ранних лет стремятся к победе — в играх, учебе и спорте — поэтому с удовольствием реализуют все амбиции своих родителей.
А вот с детьми, рожденными под знаком Весов, родителям-Овнам будет непросто. Во-первых, напористость и прямолинейность Овна может задеть душевную организацию тактичных и дипломатичных Весов. Во-вторых, диплом и золотая медаль – для воздушного знака не мотивация. Весы будут усваивать информацию, только если подавать ее эстетично, а Овен не видит смысла в лишних презентациях.
Телец
Тельцы по природе своей материалисты. Они готовы дать своему ребенку все самое лучшее: образование в престижном лицее, дорогие гаджеты, поездки на море и все, что только пожелает их чадо. Родители-Тельцы легко найдут общий язык с представителями земной стихии: Тельцами, Девами и Козерогами. Эти дети, как правило, спокойны, рассудительны и дисциплинированы. Маловероятно, что они устроят дома погром или будут изводить Тельца, привыкшего к комфорту, бесконечными истериками.
Со Скорпионом представителю земной стихии будет совладать куда труднее. Тельцу не всегда удается найти правильную мотивацию, которая заставит непокорного Скорпиошку делать домашние задания. Водный знак может устроить акцию протеста, объявить «войну» родителю-Тельцу и вывести его на эмоции.
Близнецы
И хотя Близнецы могут найти подход практически к любому знаку Зодиака, с представителями воздушной стихии им взаимодействовать намного проще. Чудо-ребенком для родителей этого знака станут Близнецы, Весы и Водолеи. Близнецы очень увлекающиеся натуры. Они всегда поддержат любые креативные идеи Водолея, дадут необходимое внимание и общение Весам и, конечно, не будут ругать ребенка-Близнеца за то, что тот постоянно меняет кружки и секции.
Если у Близнецов родится Стрелец, то вероятно ребенок будет выступать в роли родителя. Стрельцы не по годам мудрые и предпочитают все планировать наперед, спонтанность родителя-Близнеца может вывести его из равновесия.
Рак
Родители-Раки самые чуткие и эмоциональные. Они не могут сдержать слез, когда их чадо читает на сцене стихотворение, и всегда переживают за безопасность ребенка. Такому чувствительному родителю будет комфортней в компании таких же деток водной стихии: Раков, Скорпионов и Рыб. С первым у них будет идеальная ментальная связь. Скорпионам они помогут разобраться в себе и решить психологические проблемы, а мечтательных Рыб направят в нужное русло.
С кем Раку будет тяжело ужиться, так это с Козерогом. Земной знак выше всего ценит свою независимость и самостоятельность, и постоянная опека со стороны родителей будет восприниматься Козерогом как покушение на личное пространство.
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Лев
Львы – личности волевые и честолюбивые. Но им, в отличие от Овнов, важно не только быть первыми, но и ощущать общественное признание. Для родителя-Льва нет ничего лучше, чем слышать комплименты и похвалу, особенно, когда речь идет о детях. Не каждому знаку Зодиака по силам отвечать амбициям Льва, поэтому огненному знаку будет проще воспитывать детей своей же стихии: Овна, Льва и Стрельца.
С Водолеем царю зверей будет нелегко наладить общение. Воздушных знак хочет заниматься чем-то оригинальным и необычным, а консерватор-Лев будет советовать ему только перспективные направления.
Дева
Девы – педанты, которые обращают внимание на каждую мелочь. Эти личности чувствуют себя хорошо только в том случае, когда все идеально. Своим детям они будут прививать любовь к порядку во всем: начиная с тетрадей и внешнего вида, заканчивая комнатой. Дети земных знаков —Телец, Дева и Козерог — толерантно отнесутся к уборке и правилам, которые введут родители. А вот Рыбам, витающим в облаках и пребывающим в творческом беспорядке, будет трудно следовать установкам строгой Девы.
Весы
Весы смотрят на своих детей как на лучшее творение природы. Они умеют договариваться и находить компромиссы, поэтому в их доме всегда царит гармония. Воздушному знаку гораздо легче заниматься воспитанием детей своей стихии: Близнецов, Весов и Водолеев. Весам они всегда дадут необходимое им общение, для Близнецов найдут увлекательную игру, а с Водолеями погрузятся в творчество.
Единственный знак, с которым родителям-Весам придется попотеть – Овен. Они будут учить огненный знак дипломатии, но маленькому Овну будет непонятно, почему он должен лукавить, а не делиться своими мыслями.
Скорпион
Скорпионы – прекрасные наставники. Они всегда могут составить логическую цепочку и найти ответ на любой вопрос, а также отстоять интересы своего чада. Под их контролем комфортно будут себя ощущать представители водной стихии: Раки, Скорпионы и Рыбы. Они готовы выслушать все душевные терзания Рака, помочь реализовать свой потенциал Скорпионам и вдохновить Рыб на новые свершения.
А вот с Тельцами могут возникнуть сложности. Земному знаку не всегда легко уступить и тем более подчиниться, а Скорпионы порой любят повластвовать.
Фото: Pexels.com
Стрелец
Даже став родителями, Стрельцы остаются детьми, готовыми пуститься в любую авантюру. Их шалости с удовольствием поддержат дети Овны, Львы и Стрельцы.
У детей, рожденных под знаком Близнецов, все зависит от настроения – а оно у них переменчиво. Стрельцам не всегда смогут подстроиться под резкую «смену погоды».
Козерог
Козероги подходят к воспитанию детей конструктивно. Они последовательны в своих действиях: сначала перечитают множество литературы, а потом уже перейдут к практике. Своим детям Козероги прививают дисциплину и ответственность. Лучше всего с этими задачами справятся Тельцы, Девы и Козероги.
Эмоциональные бури ребенка-Рака пережить Козерогам бывает непросто. Представитель земной стихии может впасть в ступор, когда малыш беспричинно начнет плакать или что-то требовать.
Водолей
Водолеи не всегда меняют свой быт с появлением ребенка. Они могут брать с собой новорожденного малыша в поездки, а когда тот подрастет, с радостью будут лепить вместе с ним поделки в детский сад. Разумеется, таким родителям будет проще с компанейским ребенком, рожденным под знаком Близнецов, Весов или Водолея.
Дети-Львы станут для воздушного знака испытанием на прочность. Консервативные Львы даже в совсем юном возрасте не всегда могут понять оригинальность и творчество: если мама-Водолей покрасит волосы в синий цвет, для маленького Львенка это станет культурным шоком.
Рыбы
Когда Рыбы выстраивают стратегию воспитания, они ориентируются на свой детский опыт и стараются не допустить ошибок, которые совершили их родители. Они пожертвуют всем ради своего ребенка и хотят получить от него эмоциональную отдачу. Наиболее благодарными и сопереживающими детьми для Рыб станут Раки, Скорпионы и Рыбы.
С детьми-Девами у подводных обитателей могут возникнуть трудности. Земной знак руководствуется не сердцем и разумом, и его поведение родителю-Рыбе может показаться черствым. Девы больше ценят не тактильность и разговоры по душам, а материальные блага.
Фото: Pexels.com
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