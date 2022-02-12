Роль мужчины и женщины в семье: 10 составляющих счастливого и крепкого брака
Требования к женам
- Хранение домашнего очага
- Налаживание быта
- Произведение потомства
- Забота о родственниках
- Поддержка супруга
- Верность
Характеристики мужей
- Кормилец и защитник
- Исполнитель тяжелой работы
- Пример для подражания
- Продолжатель рода
- Воспитатель детей
Буквально за последние 100 лет роли в семье стали распределяться иначе. В современном мире дамы оказались наравне с противоположным полом. Например, стали специалистами даже в неженских профессиях, конечно, исходя из своих физических возможностей. Пусть работа и появилась в их жизни, но только взвалила больше дел на хрупкие плечи. Бытовых хлопот меньше не стало. В связи с этим идет вечная дискуссия об обязанностях партнеров.
Какие обязанности лучше не разделять?
Финансовое обеспечение семьи. Возможность заниматься этим вопросом лучше предоставить избраннику. Пожалуй, основная причина носит психологический характер и элементарно заключается в мужском самоуважении, которое может быть подорвано.
Защита. Охранять и быть опорой ни в коем случае не должна женщина. Ей положено заниматься тылом.
Мужские домашние дела. Конечно, русская женщина и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. Тем более гвоздь в стену точно забьет. Однако это мужская зона ответственности. Выполнение такого рода дел за любимого может расцениваться негативно, как намек на его беспомощность, что, соответственно, влияет на самооценку.
Главенство. Для баланса место лидера по-прежнему должно оставаться за мужчиной. Но это не значит, что ему допустимо определять и устанавливать границы и запреты для членов семьи.
Для счастливых и длительных отношений главное — отнюдь не соблюдение общепринятых норм. Человеку важнее определить лично для себя, к выполнению каких обязанностей он готов. Причем исполнять роль партнера, как делают некоторые женщины, — плохая идея. Просто-напросто ресурсы могут однажды истощиться, что негативно повлияет на многие сферы жизни. В связи с этим кардинально перераспределять функции не стоит, так как это опасно для брака.
Фото: freepik.com
Кстати, контролировать исполнение ролей действительно важно, но не только в линии поведения «муж — жена». Супруги могут неосознанно выстраивать между собой отношения «мать — отец». Это происходит, когда женщина полностью ударяется в рутину, она смотрит за домом и детьми. А затем перенимает привычку и начинает следить за мужем как за ребенком, даже, бывает, придирается и учит его жизни. Вот так легко любовь сменяют недовольства и скандалы. Тогда и мужчина рискует неуместно включить папашу. Он позволяет себе командовать женой, желает показать свое влияние и превосходство. Имеет место и контакт «дочки — сыночки», когда один из партнеров укрывается от ответственности, обязанностей и ведет себя, мягко говоря, как дитя.
На деле в каждой семье самостоятельно принимается решение придерживаться определенной концепции: патриархат, матриархат или, быть может, равноправие. Сегодня люди начинают стремиться к последнему варианту, а именно к так называемым партнерским отношениям. Такой формат позволяет супругам быть эмоционально ближе, поскольку особенно чувствуется доверие и взаимопонимание. К примеру, после работы супруг не завалится на диван смотреть телевизор, в то время как жена будет юлой крутиться по кухне, параллельно выполняя с детьми домашнее задание, а возьмет часть дел на себя. Оба партнера оказываются взаимозаменяемыми в решении домашних хлопот, что позволяет не перегружаться и оставаться в гармонии с собой и друг с другом.
Фото: freepik.com
В связи с этим не существует определенных норм. Однако совершенно точно можно сказать, что важно для счастливых отношений. Как следует себя вести обоим партнерам:
- Любить
- Уважать
- Заботиться
- Поддерживать
- Помогать
- Быть надежными, честными, верными
- Слушать и слышать друг друга
- Совместно обнаруживать проблему, конструктивно ее обсуждать и приходить к решению
- Находить компромисс
- Быть всегда заодно
Фото: freepik.com