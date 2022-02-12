Роль мужчины и женщины в семье: 10 составляющих счастливого и крепкого брака

Какие обязанности лучше не разделять?

Финансовое обеспечение семьи. Возможность заниматься этим вопросом лучше предоставить избраннику. Пожалуй, основная причина носит психологический характер и элементарно заключается в мужском самоуважении, которое может быть подорвано.

Защита. Охранять и быть опорой ни в коем случае не должна женщина. Ей положено заниматься тылом.

Мужские домашние дела. Конечно, русская женщина и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. Тем более гвоздь в стену точно забьет. Однако это мужская зона ответственности. Выполнение такого рода дел за любимого может расцениваться негативно, как намек на его беспомощность, что, соответственно, влияет на самооценку.

Главенство. Для баланса место лидера по-прежнему должно оставаться за мужчиной. Но это не значит, что ему допустимо определять и устанавливать границы и запреты для членов семьи.

Для счастливых и длительных отношений главное — отнюдь не соблюдение общепринятых норм. Человеку важнее определить лично для себя, к выполнению каких обязанностей он готов. Причем исполнять роль партнера, как делают некоторые женщины, — плохая идея. Просто-напросто ресурсы могут однажды истощиться, что негативно повлияет на многие сферы жизни. В связи с этим кардинально перераспределять функции не стоит, так как это опасно для брака.