Просто так ничего не бывает: почему жены «внезапно» уходят от мужей

К сожалению, идеализированные представления о семье далеко не всегда схожи с действительностью. В большинстве своем с началом совместной жизни завершается конфетно-букетный период. Тогда в дело вмешивается быт, в котором влюбленные начинают максимально близко узнавать друг друга. И даже спустя долгие годы брака отношения многих пар неизбежно движутся к их завершению, а инициаторами разрыва нередко становятся женщины. Причем порой принимают это решение внезапно, потому оставляют своих спутников в замешательстве. Так почему жены уходят от мужей?

«Муж объелся груш», или Причины в партнере

Очевидно, что среди самых частых причин для развода находятся измены. В таком случае дальнейшая судьба отношений зависит только от решения женщины: кто-то прощает и живет с осадком на душе, а другие вычеркивают человека из жизни. В большинстве своем даже после прощения наладить связь в паре дается нелегко. Дело в том, что доверие оказывается подорвано, а значит, будут постоянные сомнения в партнере и даже в чувствах друг к другу. И дама может в любой момент решить расстаться. Также женщины бегут от физического и эмоционального насилия. И правильно делают! В таком случае сохранять отношения опасно, даже если мужчина кажется идеальным семьянином, не имеет вредных привычек и злится только от усталости. Следующим обстоятельством назовем пристрастия. В таком случае супруг может питать интерес к алкоголю, наркотическим веществам, азартным играм и прочей незаконной деятельности. В каком-то смысле ревность со стороны мужчины помогает его спутнице осознать, что она ему небезразлична. Однако когда он чересчур подозрителен, это ни к чему хорошему не приведет. Полной противоположностью предыдущему пункту является пассивность. Женщина по природе эмоциональна, потому постоянно нуждается в реакции партнера. Если она не будет получать достаточно внимания от мужа, значит, восполнить этот недостаток поможет кто-то другой.

К этой причине еще относится и отсутствие помощи со стороны сильного пола. Ведь нет смысла от «тела», проводившего все свое время, например, на диване. Тогда все обязанности, в том числе и главы семейства, придется женщине взвалить на свои хрупкие плечи.

«В проблемах в отношениях виноваты оба...»

Только совместными усилиями и постоянной работой над отношениями реально сохранить союз крепким. К тому же существует множество факторов, которые этому активно «мешают».