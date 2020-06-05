Правила воспитания от итальянских родителей, которые пригодятся и вам
Помню, когда впервые переехала в Италию, меня поразил тот факт, как местные родители обращаются со своими наследниками. В то время, как наши соотечественники постоянно одергивали своих отпрысков и со всех ног бросались их поднимать, если вдруг они оступились. Итальянские же родители более расслабленные, они дают большую свободу своим детям, c умилением наблюдают за их выкрутасами и ни в коем случае не кричат на них по поводу и без. Кроме того, для них совершенно нормально, чтобы 6-7-летний ребенок ехал в коляске, как и его младший брат или сестра. Они считают, что у детей будет еще повод в жизни для огорчений, так почему бы не побаловать их сейчас, пока есть такая возможность. В итоге их дети вырастают более коммуникабельными, открытыми и свободолюбивыми. Рассказываем и о других правилах воспитания, которые, возможно, пригодятся и вам.
Спокойно реагируют на детские истерики
В отличие от многих наших родителей, которые теряются при детском плаче и готовы сделать все, что угодно, лишь бы их любимое чадо успокоилось, итальянцы очень спокойно относятся к детским истерикам. Они не станут прыгать перед отпрысками зайчиками, лишь бы поскорее отвлечь их и тем более не подумают краснеть или извиняться перед окружающими за подобный инцидент. В этой стране считается нормальным проявление чувств, ведь таким образом человек может дать волю эмоциям, избавиться от негатива и перезагрузиться. Поэтому и итальянские дети, повзрослев, не будут держать все в себе и подрывать свое здоровье, а спокойно продемонстрируют, если их что-то гнетет или раздражает.
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Ребятам позволяют позже взрослеть
В Италии вы можете наблюдать такую картину: родители везут сдвоенную коляску, в которой сидит довольно взрослый ребенок 6-8 лет, а рядом – его младший братик или сестричка. Для местных жителей это вполне нормально, они считают, что чем дольше ребенок сможет наслаждаться детством, тем лучше и прилагают к этому всяческие усилия.
Дочери больше привязаны к отцам, а сыновья – к матерям
Так уж сложилось, что в итальянских семьях девочки больше тянутся к отцам, в то время как мальчики просто боготворят своих матерей. Они не считают зазорным до 30-35 (а то и 40) лет жить рядом с мамой, ведь она, как никакая другая женщина, сможет о них позаботиться. Для девушек, мечтающих связать свою судьбу с любвеобильным итальянским мачо, не лишним будет запомнить простое правило – если вас признает его мама, то он совершенно точно сделает вам предложение (и наоборот). В этой стране принято слушаться женщин, а те хоть и делают вид, что главой семейства является мужчина, с легкостью вертят им так, как пожелают.
Взрослые любят детей (даже чужих) и не стесняются проявлять свои чувства
В этой солнечной стране не стесняются проявлять чувства на публике и просто обожают малышей. Если где-то в другом месте на вас, например, могут косо посмотреть посетители ресторана, если вдруг ваши детишки каким-то образом нарушат их трапезу, то в Италии все дружно будут возиться с карапузом, пока вы спокойно наслаждаетесь едой. Местные жители действительно получают наслаждение от общения с ребятишками (не только своими, но и чужими) и те отвечают им тем же. У малышей здесь по-настоящему безоблачное детство, их не дергают по пустякам, не критикуют, не заставляют делать что-то лишь в угоду взрослым.
Прививают семейные ценности и учат уважать старших
Итальянцы знают, что лучший способ чему-то научить ребенка – показать ему пример. Поэтому они с малых лет демонстрируют малышам уважительное отношение к старшим, прививают семейные ценности, учат взаимодействовать с другими людьми и открыто говорить о своих потребностях и желаниях (а не таить все в себе до тех пор, пока однажды уже ничего с этим нельзя будет поделать). Воспитанием в семье в равной степени занимаются оба родителя, при этом женщины обычно «отвечают» за ребенка дома, в то время как мужчина «развлекает» малыша в общественном месте (очень часто это можно наблюдать, например, на пляже, когда мама спокойно принимает солнечные ванны и отдыхает, а папа заботится о досуге и безопасности наследника).
Не контролируют, позволяя проявлять самостоятельность
Итальянские родители умеют находить баланс между контролем и личным пространством, поэтому дети точно знают, что о них заботятся, но не посягают на их свободу. Родители могут справиться, например, о местонахождения наследника по СМС или соцсети, но им и в голову не придет ходить за ним по пятам или непрерывно названивать. При этом они безусловно не отпустят детей куда-либо без сопровождения, если не будут абсолютно уверены в безопасности поездки и заранее положат в рюкзак теплый свитер, чтобы любимое чадо ненароком не замерзло и не заболело. Родители с неподдельным интересом интересуются школьной и личной жизнью ребенка и тот охотно делится с ними подробностями. Такая забота вкупе с неподдельным интересом и отсутствием наставлений и неусыпного контроля позволяет установить дружеские теплые отношения, которые сохранятся на всю жизнь.
Фото: pexels.com
Не пичкают насильно едой, позволяя выбрать «любимые» продукты
В отличие от наших современников, итальянские бабушки и дедушки (равно, как и родители) не пытаются накормить ребятишек до отвала, чтобы он потом как можно дольше не испытывал чувства голода. Безусловно, поесть в этой стране любят, но очень четко следят за тем, чтобы не пичкать малыша сверх меры, а давать ему возможность самому выбрать то, что он хотел бы съесть на данный момент. Итальянцы знают, что пища – это удовольствие, поэтому ни в коем случае не будут насильно запихивать еду. Если ребенок проголодается, то сам с аппетитом съест то, что посчитает нужным.
Стараются привить вкус и любовь к творчеству как можно раньше
Нужно отдать должное этому народу – любовь к искусству и невероятно тонкий вкус у них в крови (вы только вспомните, с каким изяществом итальянцы обращаются с шарфами и платками – вряд ли кто-то другой сможет повторить то же самое точь-в-точь). Итальянские ребятишки воспитываются среди всего этого великолепия, чтят традиции, с ранних лет посещают музеи, театры, концерты и творческие занятия. Родители развивают таланты детей и поощряют их тягу к прекрасному (это, по их мнению, помогает отличить подлинные ценности от мнимых и познать истинную ценность вещей).
Детей учат не конкурировать с другими (не бороться за место под солнцем), а успешно взаимодействовать
Итальянские родители не требуют от своих чад каких-то супердостижений и учат их не конкурировать друг с другом, а работать сообща, взаимодействовать и оказывать поддержку всякому, кому это необходимо. Детей стараются поддерживать во всем и позволяют им самим выбрать свой жизненный путь.
Фото: Pexels.com
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