Правила воспитания от итальянских родителей, которые пригодятся и вам

Ребятам позволяют позже взрослеть

В Италии вы можете наблюдать такую картину: родители везут сдвоенную коляску, в которой сидит довольно взрослый ребенок 6-8 лет, а рядом – его младший братик или сестричка. Для местных жителей это вполне нормально, они считают, что чем дольше ребенок сможет наслаждаться детством, тем лучше и прилагают к этому всяческие усилия.

Дочери больше привязаны к отцам, а сыновья – к матерям

Так уж сложилось, что в итальянских семьях девочки больше тянутся к отцам, в то время как мальчики просто боготворят своих матерей. Они не считают зазорным до 30-35 (а то и 40) лет жить рядом с мамой, ведь она, как никакая другая женщина, сможет о них позаботиться. Для девушек, мечтающих связать свою судьбу с любвеобильным итальянским мачо, не лишним будет запомнить простое правило – если вас признает его мама, то он совершенно точно сделает вам предложение (и наоборот). В этой стране принято слушаться женщин, а те хоть и делают вид, что главой семейства является мужчина, с легкостью вертят им так, как пожелают.

Взрослые любят детей (даже чужих) и не стесняются проявлять свои чувства

В этой солнечной стране не стесняются проявлять чувства на публике и просто обожают малышей. Если где-то в другом месте на вас, например, могут косо посмотреть посетители ресторана, если вдруг ваши детишки каким-то образом нарушат их трапезу, то в Италии все дружно будут возиться с карапузом, пока вы спокойно наслаждаетесь едой. Местные жители действительно получают наслаждение от общения с ребятишками (не только своими, но и чужими) и те отвечают им тем же. У малышей здесь по-настоящему безоблачное детство, их не дергают по пустякам, не критикуют, не заставляют делать что-то лишь в угоду взрослым.

Прививают семейные ценности и учат уважать старших

Итальянцы знают, что лучший способ чему-то научить ребенка – показать ему пример. Поэтому они с малых лет демонстрируют малышам уважительное отношение к старшим, прививают семейные ценности, учат взаимодействовать с другими людьми и открыто говорить о своих потребностях и желаниях (а не таить все в себе до тех пор, пока однажды уже ничего с этим нельзя будет поделать). Воспитанием в семье в равной степени занимаются оба родителя, при этом женщины обычно «отвечают» за ребенка дома, в то время как мужчина «развлекает» малыша в общественном месте (очень часто это можно наблюдать, например, на пляже, когда мама спокойно принимает солнечные ванны и отдыхает, а папа заботится о досуге и безопасности наследника).

Не контролируют, позволяя проявлять самостоятельность

Итальянские родители умеют находить баланс между контролем и личным пространством, поэтому дети точно знают, что о них заботятся, но не посягают на их свободу. Родители могут справиться, например, о местонахождения наследника по СМС или соцсети, но им и в голову не придет ходить за ним по пятам или непрерывно названивать. При этом они безусловно не отпустят детей куда-либо без сопровождения, если не будут абсолютно уверены в безопасности поездки и заранее положат в рюкзак теплый свитер, чтобы любимое чадо ненароком не замерзло и не заболело. Родители с неподдельным интересом интересуются школьной и личной жизнью ребенка и тот охотно делится с ними подробностями. Такая забота вкупе с неподдельным интересом и отсутствием наставлений и неусыпного контроля позволяет установить дружеские теплые отношения, которые сохранятся на всю жизнь.