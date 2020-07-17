Правила воспитания от французских родителей, которые пригодятся и вам

Во Франции, как и во многих других европейских странах, не принято рано заводить детей. Молодые люди могут встречаться, общаться, заниматься карьерой, но лишь достигнув определенного статуса и финансовой независимости, задуматься о наследниках. Причем здесь считается совершенно обычным делом, когда вместо женщины в декрет уходит мужчина, взяв на себя большую часть домашних обязанностей. Французские отцы весьма трогательны и с удовольствием проводят время с детьми на игровых площадках вместо того, чтобы встречаться с детьми или полностью погрузиться в работу. А вот женщина в это время может спокойно заниматься карьерой или посвящать время себе.

Отношения с мужем на первом месте

Как бы сильно ни любили французские дамы своих детей, однако мир и гармония в семье для них на первом месте. Они не видят ничего плохого в том, чтобы устраивать регулярный «романтик» своему супругу, пока их наследники занимаются своими делами. В этой стране малышей приучают к тому, что у мамы с папой может быть время для себя — и это не обсуждается. Интимная составляющая очень важна для сохранения отношений, французские женщины знают это как никто другой. Поэтому они не станут отказывать своему супругу, мотивируя свое нежелание головной болью или необходимостью уделить время ребенку. Они выбрали для себя оптимальный баланс и неукоснительно следуют правилам.

Воспитанием занимаются родители, а не бабушки

В этой стране не принято привлекать бабушек к воспитанию наследников — женщины не станут жертвовать своей активной жизнью ради того, чтобы полностью взять на себя заботу о внуках. Старшее поколение встречается с внуками на традиционных семейных обедах — и считает это вполне достаточным. Ответственность за детей ложится на плечи родителей, которые занимаются наследниками до тех пор, пока те не будут готовы переехать и начать самостоятельную жизнь.