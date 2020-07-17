Правила воспитания от французских родителей, которые пригодятся и вам
Сначала карьера, а потом дети
Во Франции, как и во многих других европейских странах, не принято рано заводить детей. Молодые люди могут встречаться, общаться, заниматься карьерой, но лишь достигнув определенного статуса и финансовой независимости, задуматься о наследниках. Причем здесь считается совершенно обычным делом, когда вместо женщины в декрет уходит мужчина, взяв на себя большую часть домашних обязанностей. Французские отцы весьма трогательны и с удовольствием проводят время с детьми на игровых площадках вместо того, чтобы встречаться с детьми или полностью погрузиться в работу. А вот женщина в это время может спокойно заниматься карьерой или посвящать время себе.
Отношения с мужем на первом месте
Как бы сильно ни любили французские дамы своих детей, однако мир и гармония в семье для них на первом месте. Они не видят ничего плохого в том, чтобы устраивать регулярный «романтик» своему супругу, пока их наследники занимаются своими делами. В этой стране малышей приучают к тому, что у мамы с папой может быть время для себя — и это не обсуждается. Интимная составляющая очень важна для сохранения отношений, французские женщины знают это как никто другой. Поэтому они не станут отказывать своему супругу, мотивируя свое нежелание головной болью или необходимостью уделить время ребенку. Они выбрали для себя оптимальный баланс и неукоснительно следуют правилам.
Воспитанием занимаются родители, а не бабушки
В этой стране не принято привлекать бабушек к воспитанию наследников — женщины не станут жертвовать своей активной жизнью ради того, чтобы полностью взять на себя заботу о внуках. Старшее поколение встречается с внуками на традиционных семейных обедах — и считает это вполне достаточным. Ответственность за детей ложится на плечи родителей, которые занимаются наследниками до тех пор, пока те не будут готовы переехать и начать самостоятельную жизнь.
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Наследников приучают не докучать родителям
Во французских семьях принято, что родители могут уединяться вечером — обсудить планы, обменяться новостями или просто устроить романтическое рандеву. При этом дети не должны им мешать, им не разрешается входить без приглашения в спальню или настойчиво стучать в дверь, пока папа и мама занимаются своими делами. Обычно это время ребята проводят в своей комнате, занимаясь своими делами или общаясь с друзьями. Это помогает родителям сохранить гармоничные отношения, а детям — научиться самостоятельности и ответственности.
С детьми общаются на равных
С малышами здесь не принято сюсюкаться, родители (да и окружающие) стараются общаться с ними на равных, приучая ребят не бояться высказывать свое мнение и отстаивать свою точку зрения. Поэтому вырастая, французские дети весьма смело и активно выражают свою позицию, не переживают по поводу того, что могут выглядеть нелепо в глазах общественности, и умело используют свои таланты для достижения целей.
Капризы и истерики не заставят родителей изменить свои планы
Наверняка вы тоже замечали картину, что стоило лишь малышу начать рыдать и требовать то, что ему нужно, как молодая мама тут же бросала свои дела и кидалась успокаивать расстроенного ребенка. Но вот во Франции такие фокусы не пройдут. Здесь родители спокойно относятся к детским истерикам, давая понять, что ребенку не удастся вить из них веревки и манипулировать. Они рано учат наследников тому, что у папы и мамы могут быть свои планы, с которыми стоит считаться, поэтому маленькому члену семьи бесполезно устраивать концерты и заходиться в рыданиях — таким образом он все равно ничего не добьется.
Детей не принуждают к посещению секций и кружков
В отличие от родителей других стран, французы не стремятся с самого детства «загрузить» свое чадо, записав его во всевозможные кружки и наняв кучу репетиторов. Они считают, что гораздо важнее проводить с ребенком как можно больше времени и самостоятельно заниматься его развитием, чем «сдавать на руки» преподавателям. Поэтому зачастую многие дети до школы не ходят на подготовительные или развивающие курсы, да и после самостоятельно выбирают то, что им больше по душе.
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Ребята самостоятельно принимают решения
Жители этой страны ценят свободу и потому позволяют своим детям самостоятельно принимать решения (а ни в коем случае не давят на них и не навязывают свое мнение). Таким образом у ребят рано формируется чувство ответственности, они учатся отвечать за свои поступки и принимать последствия, к которым они привели. Безусловно, родители могут поддержать и что-то подсказать, но последнее слово в любом случае остается за детьми.
Французские мамы тщательно следят за питанием детей
Родители этой страны никогда не станут пичкать свое чадо сомнительными продуктами и полуфабрикатами. Они с детства приучают своих наследников к качественной пище и учат наслаждаться процессом. Они понимают, насколько это важно для здоровья и формирования определенного вкуса.
Женщина не привязана к дому, а может спокойно заниматься собой
Если наши соотечественницы после рождения детей меняют свои приоритеты, оставляют на время карьеру и полностью переключаются на семью, то во Франции женщины действуют иначе. Они не оставляют активную светскую жизнь и не закрываются в четырех стенах, сосредоточившись на своем наследнике — через 3-4 месяца после родов они отдают ребенка в ясли и со спокойной совестью возвращаются к своему привычному образу жизни. Кроме того, даже во время беременности они не забывают о своих потребностях и тщательно следят за собой, поэтому их сложно увидеть в растрепанном виде.
Фото: Pexels.com
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