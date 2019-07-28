Почему нельзя показывать малыша в первые 40 дней и другие приметы, связанные с беременностью

Не показывать малыша сразу же после рождения

Некоторые дамы с недоверием относятся к данной примете и чуть ли не сразу же выставляют селфи с малышом в свои соцсети, как только он появился на свет. На самом деле, это не самая удачная идея и если уж вы хотите запечатлеть первые мгновения жизни своего ребенка, то хотя бы не выставляйте эти снимки на всеобщее обозрение. Хотя некоторые духовные служители все же не рекомендуют фотографировать новорожденных, а отложить этот процесс до того момента, когда они немного подрастут и окрепнут.

Что касается запрета показывать ребенка первые 40 дней с момента его рождения, то этому есть несколько объяснений. Начнем с того, что ослабленный и не адаптированный организм малыша может столкнуться с различными опасными вирусами и микробами. И чтобы младенец как можно скорее (и комфортнее) прошел этот период адаптации, необходимо оградить его от эмоционально, психической и бактериологической нагрузки (и 40 дней, по мнению экспертов, будет вполне достаточно). А вот с точки зрения суеверия, то в первые 40 дней ребенок еще не имеет защиты от злых духов и, соответственно, не сможет противостоять дурному сглазу. Само число 40, кстати, несет в себе сильное значение, ведь именно столько дней длился всемирный потоп, такое количество дней душа блуждает рядом с умершим телом, столько дней Моисей водил свой народ по пустыне и столько же дней нужно душе, чтобы окрепнуть в теле новорожденного (раньше в это время проводили даже специальные обряды, чтобы сделать процесс перехода и адаптации наиболее благоприятным). Поэтому необходимо дать ему время окрепнуть, уберегая от всевозможных вмешательств из вне. Даже крестины, например, рекомендуют устраивать после этого периода, когда ребенка уже можно «выводить в свет». Это, кстати, хорошая «передышка» и для мамы, ведь послеродовой период, как известно, проходит не всегда гладко и тут уже не до приема гостей.

Не давать маленькому ребенку смотреться в зеркало

Наши предки наделяли зеркала магическими свойствами и верили, что они «забирают» положительную энергию, поэтому не рекомендовали беременным женщинам и маленьким детям разглядывать свое отражение. В наше время это можно трактовать таким образом, что ребенок испугается своего отражения (вспомните, например, как вы вздрагиваете, если ночью проходите мимо зеркала на кухню или в ванную комнату) и на всю жизнь останется заикой или долго будет молчать и отставать в развитии. По той же самой причине рекомендуется на ночь пеленать новорожденных, чтобы они случайно не испугались своих собственных ручек, если вдруг заденут их случайно.

Не целовать слишком часто младенца

Наши предки были уверены, что если слишком часто целовать малыша, то он долго не будет говорить (по той же самой причине не рекомендовалось кормить детей до года рыбой или грибами). В наше время данную примету можно связать с соблюдением правил гигиены и, опять же, ослабленным в первое время иммунитетом ребенка (любой вирус может негативно сказаться на его самочувствии, поэтому лучше лишний раз не рисковать).