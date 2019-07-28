Почему нельзя показывать малыша в первые 40 дней и другие приметы, связанные с беременностью

Не показывать малыша сразу же после рождения
Некоторые дамы с недоверием относятся к данной примете и чуть ли не сразу же выставляют селфи с малышом в свои соцсети, как только он появился на свет. На самом деле, это не самая удачная идея и если уж вы хотите запечатлеть первые мгновения жизни своего ребенка, то хотя бы не выставляйте эти снимки на всеобщее обозрение. Хотя некоторые духовные служители все же не рекомендуют фотографировать новорожденных, а отложить этот процесс до того момента, когда они немного подрастут и окрепнут.
Что касается запрета показывать ребенка первые 40 дней с момента его рождения, то этому есть несколько объяснений. Начнем с того, что ослабленный и не адаптированный организм малыша может столкнуться с различными опасными вирусами и микробами. И чтобы младенец как можно скорее (и комфортнее) прошел этот период адаптации, необходимо оградить его от эмоционально, психической и бактериологической нагрузки (и 40 дней, по мнению экспертов, будет вполне достаточно). А вот с точки зрения суеверия, то в первые 40 дней ребенок еще не имеет защиты от злых духов и, соответственно, не сможет противостоять дурному сглазу. Само число 40, кстати, несет в себе сильное значение, ведь именно столько дней длился всемирный потоп, такое количество дней душа блуждает рядом с умершим телом, столько дней Моисей водил свой народ по пустыне и столько же дней нужно душе, чтобы окрепнуть в теле новорожденного (раньше в это время проводили даже специальные обряды, чтобы сделать процесс перехода и адаптации наиболее благоприятным). Поэтому необходимо дать ему время окрепнуть, уберегая от всевозможных вмешательств из вне. Даже крестины, например, рекомендуют устраивать после этого периода, когда ребенка уже можно «выводить в свет». Это, кстати, хорошая «передышка» и для мамы, ведь послеродовой период, как известно, проходит не всегда гладко и тут уже не до приема гостей.
Не давать маленькому ребенку смотреться в зеркало
Наши предки наделяли зеркала магическими свойствами и верили, что они «забирают» положительную энергию, поэтому не рекомендовали беременным женщинам и маленьким детям разглядывать свое отражение. В наше время это можно трактовать таким образом, что ребенок испугается своего отражения (вспомните, например, как вы вздрагиваете, если ночью проходите мимо зеркала на кухню или в ванную комнату) и на всю жизнь останется заикой или долго будет молчать и отставать в развитии. По той же самой причине рекомендуется на ночь пеленать новорожденных, чтобы они случайно не испугались своих собственных ручек, если вдруг заденут их случайно.
Не целовать слишком часто младенца
Наши предки были уверены, что если слишком часто целовать малыша, то он долго не будет говорить (по той же самой причине не рекомендовалось кормить детей до года рыбой или грибами). В наше время данную примету можно связать с соблюдением правил гигиены и, опять же, ослабленным в первое время иммунитетом ребенка (любой вирус может негативно сказаться на его самочувствии, поэтому лучше лишний раз не рисковать).
Фото: vostock-photo
Не приглашать на «смотрины» большое количество человек
Считалось, что сначала показывать малыша можно лишь близким родственникам, а всем остальным уже представить свое дитя, когда оно немного подрастет. Если вы тоже решили устроить «знакомство», то не приглашайте больше 8-10 человек. Просто малыш, привыкший видеть лишь маму и папу, может испугаться такого количества людей. Поэтому на несколько минут вынесите ребенка к гостям, чтобы представить сразу всем, а не каждому по отдельности и затем уйдите с малышом в какое-нибудь укромное место, чтобы он мог отдохнуть. Заранее продумайте все мелочи и оповестите своих гостей, что если вдруг они почувствуют какое-то недомогание, то пусть лучше отменят свой визит. Вы ведь не хотите, чтобы случайно подхваченный вирус негативно сказался на здоровье вашего наследника.
Не готовить приданое для малыша заранее
Раньше считалось неприемлемым готовить заранее приданое для новорожденного. Во-первых, потому, что все изготавливалось самостоятельно и в большей степени это была сидячая работа, во время которой нарушалось кровообращение органов малого таза, что, соответственно, негативно сказывалось на здоровье будущей мамы (провоцирует нарушение в обеспечении малыша кислородом и повышает тонус, что может привести к пролитию околоплодных вод и вызвать преждевременные роды). Кроме того, предки верили, что в «пустую» детскую одежду может проникнуть злой дух и ребенок уже не воспользуется данной обновкой. В наше время многие женщины игнорируют эту примету и с удовольствием закупаются детскими товарами, чтобы к выписке малыша из роддома уже все было готово.
Не называть ребенка в честь умерших предков
С одной стороны, почему бы не дать вашему наследнику имя вашего предка, которым вы действительно гордитесь? Но с другой, наши предки очень серьезно относились к именам, считая, что они влияют на характер и определяют дальнейшую судьбу человека. Поэтому вы можете невольно «передать» ему судьбу того, в честь кого называете. Возможно, лучше будет выбрать что-то новое, оригинальное, тем более, что в наше время существует множество красивых звучных имен для мальчиков и девочек.
Фото: vostock-photo
Нельзя есть двойные плоды и двухжелтковые яйца во время беременности
Раньше считалось, что появление близнецов сулит лишь несчастья и разочарования, поэтому женщине на сносях категорически запрещалось употреблять в пищу двойные плоды и двухжелтковые яйца, которые, по мнению наших предков, как раз могли спровоцировать появление двойни в семье. В наше время напротив считается, что появления двух малышей сразу – несказанная радость и счастье, поэтому многие дамы втайне мечтают, чтобы у них появились именно близнецы.
Исключить красные продукты из рациона, иначе ребенок тоже будет «красным»
На самом деле, доля здравого смысла в этом есть. Ведь некоторые продукты могут вызвать у малыша сильную аллергическую реакцию, что, в свою очередь, приведет к развитию стойкой аллергии. И именно фрукты красного цвета имеют высокую степень аллергенности, поэтому от них стоит отказаться. Постарайтесь во время беременности употреблять в пищу белые или зеленые овощи и фрукты, которые произрастают в вашей среде обитания. Например, гипоаллергенными считаются груши, крыжовник, яблоки, отдельные сорта черешни и так далее. Кроме того, в период лактации кормящая мама обязательно должна следить за реакцией ребенка на те или иные блюда, которые она употребляет в пищу, чтобы оперативно отреагировать на любые изменения.
Скрывать свое интересное положение до последнего и никому не раскрывать дату будущих родов
На самом деле, что раньше, что сейчас женщины, находящиеся в интересном положении, стараются избегать излишнего интереса к своей персоне. Это связано, прежде всего, с неугомонными советчиками, способными довести до белого каления даже самого терпеливого человека (что уж говорить о беременной даме, остро реагирующей даже на самые обыденные вопросы, не говоря уже о нравоучениях и любопытстве). К тому же, если вдруг по какой-то причине беременность вдруг прервется, вам не придется объяснять всем и каждому, почему так произошло (свободные наряды скроют ваш округлившийся животик от посторонних глаз). Что касается даты родов, то, во-первых, вы не обязаны сообщать всем о своих планах, а во-вторых, это убережет вас от завистников и, опять же, назойливых советчиков. Вы сами можете решить, кому (и когда) сообщить о появлении у вас долгожданного наследника.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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