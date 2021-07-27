Плохие няни, осуждение поклонников и другие проблемы, с которыми сталкиваются звездные родители

Наталью Подольскую, которая очень рано вернулась на сцену после рождения второго сына, появившегося на свет в конце прошлого года, часто осуждали – по мнению поклонников Натальи, ей следовало бы сидеть дома и уделять больше времени детям. Однако певица не готова жертвовать карьерой.

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