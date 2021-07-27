Плохие няни, осуждение поклонников и другие проблемы, с которыми сталкиваются звездные родители
Алеся Кафельникова стала мамой в начале июля, однако хорошую няню, по ее собственным словам, они с мужем ищут больше трех месяцев. Как рассказала в своем блоге модель, это оказалось непросто.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kafelnikova_a
Интересно, что проблема с нянями возникает не только у нее – очень часто знаменитости жалуются на нянь и просят о помощи.
Накануне на поиски няни пожаловались Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия. По их словам, пунктуальную няню оказалось найти непросто, и в положенное время они просто не явились.
Фото: @kostenko.94
Наталью Подольскую, которая очень рано вернулась на сцену после рождения второго сына, появившегося на свет в конце прошлого года, часто осуждали – по мнению поклонников Натальи, ей следовало бы сидеть дома и уделять больше времени детям. Однако певица не готова жертвовать карьерой.
«Мы с вами сотрудничаем, Наталья , - сказала мне няня на мое замечание , что это она у меня работает , а не я у неё . Не буду утомлять Вас деталями .., но я конечно обалдела и полезла в интернет уточнить формулировку . Я всегда так делаю, когда собираю челюсть с пола … . Википедия говорит , что все же у сотрудника есть работодатель , а уже группа людей , которая подчиняется работодателю между собой - сотрудники . Няню я конечно уволила . На семейном совете мы все сошлись во мнении , что в данный момент жизни наш работодатель- это конечно Иван .. Но его мама ( скромная я )) пока решаю все вопросы его жизнедеятельности. Короче говоря !!!!! Людиииии !!! Я просто прошу адекватности . Хорошо , что у меня большая семья , которая помогает в неожиданные моменты сложностей , ведь сегодня я улетела на работу.. и …мое наблюдение ..- няни и мамы - это , как пешеходы и водители»
Анна Хилькевич, у которой две чудесные дочки, тоже жаловалась на проблемы с нянями, и боролась со сторонниками традиционного воспитания. Она рассказала, что историй с нянями у нее очень много. Она отметила, что одна из нянь грубила девочкам, а другая и вовсе оставила ребенка на улице с курьером.
«Еще было, няня, когда узнала, что мы улетаем семьей на отдых, спросила, может ли она пожить со своим мужем у нас в квартире, пока мы будем в отъезде».
Кроме нянь, у звездных родителей есть и другие сложности. Например, часто они находятся в разъездах, что осложняет вопросы школьного образования детей. Так, дочь Тимати Алиса, которая нередко проводит время с отцом на Мальдивах, в это время учится дистанционно – об этом рассказала ее бабушка, отвечая на вопросы в своем блоге.
А Оксана Самойлова, жена Джигана, в минувшие выходные пожаловалась на то, что ее старшей дочери зачастую не хватает внимания родителей – у девочки две младшие сестры и брат. Оксана, однако, придумала необычное решение – и перед днем рождения сняла для Ариелы, себя и супруга номер в шикарном отеле, чтобы девочка могла побыть наедине со своими родителями.
Фото: Instagram Натальи Подольской, Анны Хилькевич, Алеси Кафельниковой, Анастасии Костенко, Тимати,
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