Овнов нельзя наказывать, а Тельцов — игнорировать: как правильно воспитывать детей, согласно знаку зодиака

Книга «Секреты астрологии о детях» — способ донести до взрослых понимание детской натуры и предложение жить осознанной, яркой и полной жизнью как родителям, так и их детям. В результате многолетней кропотливой работы с детскими натальными картами, глубокого изучения детской психологии и практического опыта, текст вылился на страницы продуманными и проработанными рекомендациями. И вот некоторые из них.
Начнем с того, что натальные карты в частности и астрология в целом позволяют определить положение планет на момент рождения человека, а это, в свою очередь, даёт возможность понять какими данными он обладает, изучить сильные и слабые стороны его характера, чтобы направить воспитание ребенка в нужное русло.
Не секрет, что каждый родитель желает для своего дитя только самого лучшего. Преподаватели, уроки, внеклассные занятия, языки, одежда, друзья… все этапы жизни маленького человека контролируются с рождения. Изо всех сил мамы и папы стараются обеспечить достойную в их понимании жизнь своим детям, но именно такой подход и лишает крошек счастья, детства и того уровня развития, который им полагается от природы. Для малыша лучшим будет не то, что считают родители, а то, что подходит непосредственно ему. И сейчас мы рассмотрим основные моменты, которые стоит учесть исходя из принадлежности ребенка к определенному знаку зодиака.
Овен
Чтобы маленький Овен вырос счастливым, родителям стоит учесть его стремление к первенству всегда и во всем. Их нельзя ломать и наказывать — с представителями данного знака обязательно нужно договариваться. Он добьется в жизни больших высот, если будет знать, что его любят в любом случае и просто, потому что он есть. Также не пытайтесь его насильно социализировать — дети-Овны единоличники и вам предстоит с этим смириться.
Телец
Тельцы ласковы и восприимчивы от природы. Они привязаны к семье и всеми средствами будут стараться заслужить ласку и поощрение родителей. Все, чему они научатся дома, станет для них путеводной звездой в будущем. Ребенок-Телец будет просто сокровищем, если по-настоящему любить и баловать его. И не бойтесь испортить этим мальчиков — ласка в их случае будет только катализатором мужества.
Близнецы
Близнецы непоседливы — недаром главное качество представителей данного знака это любопытство. К тому же воспитательный процесс Близнеца похож на взращивание двух совершенно разных детей в одном теле. Тут вам понадобится терпение, доверие и готовность исследовать все новое вместе с малышом. К тому же они обожают путешествовать, а это значит, что вам придется довольно рано отпустить их из дома.
Рак
Раки — домашний знак. Им комфортно находиться в привычной обстановке и любые перемены они воспринимают по началу негативно. Но в этом есть и плюс: дети-Раки моментально впитывают семейные ценности и легко учатся. У них мало друзей, но зато они почти на всю жизнь. Также эти дети вспыльчивы и сравнивать их с другими очень опасно — малыш наоборот начнет вредничать и будет вести себя хуже и хуже.
Фото: vostock-photo
Лев
Дети-Львы довольно капризны и эгоистичны, если дома нет серьезной дисциплины. Их легко разбаловать. Среди старших, представители данного знака выбирают авторитет и следуют только за ним. Учатся хорошо и легко ладят с окружающими, если им удается проявить свое превосходство и занять лидерскую позицию в классе или в саду. Львы амбициозны и их слабое место — завышенное самомнение.
Дева
Маленькие Девы — просто мечта любых родителей. Они аккуратные, тихие, послушные. Сами уроки делают, сами за собой следят, убирают игрушки и редко показывают характер. Но он у них есть и очень жесткий. Девы могут быть принципиальными и очень упрямыми, так что давить родительским авторитетом на них не получится. Это те дети, у которых надо заслужить уважение.
Весы
Весы — самый лояльный и эстетичный знак, но родители смогут выстроить гармоничные отношения с детьми только если дадут им полную свободу и не будут задавать лишних вопросов по мере взросления. Весы и сами иногда не знают, что делают, а уж объясняться со взрослым человеком вообще не в их правилах. Зато с ними легко и весело, но только до тех пор, пока они чувствуют, что их дом — рядом с вами.
Скорпион
Скорпионы бывают разные, но всех их объединяет очень сложный характер, тяга к приключениям и полное презрение к боли. Ребенок-Скорпион будет обожать семью до умопомрачения, но только тогда, когда будет уверен в родительской любви. Эти дети безумно ревнивы и любое сравнение не в их пользу навсегда разобьет им сердце. К тому же у них отменная память и они помнят все, что вы им обещали.
Фото: vostock-photo
Стрелец
Детям-Стрельцам от природы дано много талантов. Но при этом, они не могут самостоятельно выбрать конкретное направление в жизни, и родителям придется им в этом помочь. С ними не надо сюсюкаться — с раннего возраста Стрельцы ведут себя как взрослые. Хотя за чистоту в доме с ними при этом бороться бесполезно: представители данного знака совершенно равнодушны к порядку.
Козерог
Козероги предпочитают всегда находиться в центре внимания и поэтому заводят себе необычные хобби. Родителям стоит не хвататься за голову: направьте его энергию в мирное русло и тогда дитя-Козерог будет очень счастлив в жизни и успешен в карьере. Лучше всего представители данного знака себя чувствуют, если у них есть братья или сестры.
Водолей
Маленькие Водолеи творческие и общительные, но если их подавлять и сдерживать, вместо всесторонне развитого и почти гениального ребенка можно получить молчаливого и неуверенного в себе человека. Водолеи легко заводят друзей и выстраивают коммуникации, но внутри либо нуждаются в постоянном одобрении, либо становятся не от мира сего.
Рыбы
Дети-Рыбы могут показаться слишком болезненными, плаксивыми и ранимыми, но при правильном воспитании их эмоциональный фон выравнивается и они становятся успешными и спокойными. Наиболее сильная сторона представителей данного знака – эмпатия. Они все пропускают через себя и это стоит учитывать при выборе воспитательных тактик.
И главное, помните, что какого бы ни был знака ваш малыш, самое важное, что вы можете для него сделать — это найти подход и помочь ему сформироваться в том направлении, которое ему предначертано. Ведь очень многие взрослые, потом искренне страдают, что родители их заставляли делать то, к чему не лежала душа, а сами они всю жизнь мечтали о другом. И в итоге мы видим людей, которые так и не решились сменить нелюбимую работу, найти свое дело и пойти тем путем, который будет приносить им радость. Поэтому постарайтесь не принуждать своих детей к чему-либо, а научитесь слышать их желания и выстраивать грамотный диалог. Только в этом случае все получится.
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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