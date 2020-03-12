Основные преимущества и недостатки онлайн-образования: мнение эксперта

Как осуществляется обучение в онлайн-формате?

Онлайн-образование доступно для любого ребенка. Особенно такой формат подходит детям, которые строят профессиональную спортивную, творческую карьеру или выбирают домашнее обучение по состоянию здоровья, а также тем, кто хочет закончить школу экстерном при этом получив качественное образование. При дистанционном обучении у ребенка нет возможности находиться в классе, где есть наглядные материалы для обучения. Поэтому в онлайн-образовании важно, чтобы формат обучения соответствовал возможностям ребенка по усвоению информации. Выбирайте онлайн-школу, в которой программа обучения предоставляется в разных форматах: аудио, видео, текстовые задания, опорные конспекты, таблицы, схемы. Также у ребенка должна быть возможность повторного просмотра уроков с функцией выбора скорости воспроизведения. В этом преимущество онлайн-образования перед привычным способом обучения, где учителя не возвращаются к ученикам, которые не поняли материал. Дистанционно можно изучать абсолютно все предметы. Что касается таких предметов как физкультура, музыка, труд, то компенсировать навыки, которые дает обычная школа, можно с помощью спортивных и творческих секций. На YouTube каналах очень много подборок спортивных занятий для школьников. Многие современные дети уже самостоятельно обращаются к различным хостингам для получения необходимой информации. Сегодня удаленно можно научиться чинить технику, шить, рисовать благодаря видео урокам, которые есть в открытом бесплатном доступе.

В онлайн-школах система оценок более прозрачная, всегда есть персональная обратная связь. В обычных школах у родителей нет возможности отследить соответствие преподаваемого материала с годовым учебным планом. При дистанционном обучении родитель всегда может быть вовлечен в процесс, может отслеживать и контролировать образовательную программу.

Достоинства и недостатки полного дистанционного образования

У стандартной формы обучения также есть свои плюсы. Привычное обучение в школах дает детям не только образование, но и возможность общения со сверстниками, дети находятся в обществе, учатся вести себя правильно в тех или иных ситуациях, приспосабливаются к жизни за счет положительного и негативного опыта, учатся принимать решения, отвечать за свои поступки.

Возникает вопрос, как достичь этого, если ребенок учится полностью дистанционно? В данном случае, многое зависит от родителей и от среды, в которой растет ребенок. Переход на полное онлайн-образование не может заменить общения со сверстниками, поэтому родителям необходимо обеспечить своим детям благоприятную среду для всестороннего развития. Также с форматом обучения: одни дети легче воспринимают информацию в режиме онлайн, другие, наоборот, дисциплинируются только, когда чувствуют авторитет учителя в классе. Важно понимать, что дисциплина бывает внутренней и внешней. Школьная дисциплина является внешней, ребенок может быть послушным только от страха получить плохую оценку, а по окончанию школы оказывается абсолютно неподготовленным ко взрослой жизни. Поэтому важно развивать именно внутреннюю дисциплину, чтобы ребенок мог отвечать за свои поступки самостоятельно – в первую очередь, это прямая обязанность родителей.