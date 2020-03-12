Основные преимущества и недостатки онлайн-образования: мнение эксперта
Современные дети могут получать образование из любой точки мира: сегодня онлайн можно не только работать, но и учиться. Новый подход к обучению помогает родителям и детям проводить больше времени вместе, при этом не лишаясь заработка и знаний. Но так ли все хорошо, как кажется на первый взгляд? Разбираемся вместе с экспертном, основателем сети частных школ и курсов ЕГЭ/ОГЭ Lancman School.
В Lancman School ученик получит такой же аттестат, что и в обычной государственной школе. Аттестационные экзамены могут проводиться либо в филиале школы, либо онлайн через веб-камеру, в это время преподаватель следит за тем, чтобы ученик не списывал и добросовестно выполнял задания. Если ученику необходимо перевестись в другое учебное заведение, то ему на руки выдается справка об окончании определенного количества классов и личное дело, как и в любой обычной школе.
Современное онлайн-образование для школьников
Онлайн формат обучения уже успешно применяется многими частными школами. Данная методика позволяет ребенку получить полноценное образование, но в режиме онлайн. При этом успеваемость детей не зависит от переездов, путешествий, командировок и прочих обстоятельств – программа обучения всегда стабильна, ребенку не приходится перестраиваться и привыкать к новым правилам, учителям, системе оценок. Онлайн-обучение может быть полноценным (полностью заменяет привычное образование) или курсовым (изучение отдельных предметов онлайн). Многие родители используют курсовое обучение, сами того не подозревая, чуть ли не с рождения. Яркий пример: обучающие мультфильмы, игры, с помощью которых дети изучают цвета, формы, алфавит и счет. Полноценное онлайн-образование возможно даже с первого класса. Но родителям нужно понимать, что первокласснику в первое время нужна помощь для приобретения определенных знаний и навыков для дальнейшего самостоятельного обучения.
Фото: Anastasia Gepp/Pixabay
Как осуществляется обучение в онлайн-формате?
Онлайн-образование доступно для любого ребенка. Особенно такой формат подходит детям, которые строят профессиональную спортивную, творческую карьеру или выбирают домашнее обучение по состоянию здоровья, а также тем, кто хочет закончить школу экстерном при этом получив качественное образование. При дистанционном обучении у ребенка нет возможности находиться в классе, где есть наглядные материалы для обучения. Поэтому в онлайн-образовании важно, чтобы формат обучения соответствовал возможностям ребенка по усвоению информации. Выбирайте онлайн-школу, в которой программа обучения предоставляется в разных форматах: аудио, видео, текстовые задания, опорные конспекты, таблицы, схемы. Также у ребенка должна быть возможность повторного просмотра уроков с функцией выбора скорости воспроизведения. В этом преимущество онлайн-образования перед привычным способом обучения, где учителя не возвращаются к ученикам, которые не поняли материал. Дистанционно можно изучать абсолютно все предметы. Что касается таких предметов как физкультура, музыка, труд, то компенсировать навыки, которые дает обычная школа, можно с помощью спортивных и творческих секций. На YouTube каналах очень много подборок спортивных занятий для школьников. Многие современные дети уже самостоятельно обращаются к различным хостингам для получения необходимой информации. Сегодня удаленно можно научиться чинить технику, шить, рисовать благодаря видео урокам, которые есть в открытом бесплатном доступе.
В онлайн-школах система оценок более прозрачная, всегда есть персональная обратная связь. В обычных школах у родителей нет возможности отследить соответствие преподаваемого материала с годовым учебным планом. При дистанционном обучении родитель всегда может быть вовлечен в процесс, может отслеживать и контролировать образовательную программу.
Достоинства и недостатки полного дистанционного образования
У стандартной формы обучения также есть свои плюсы. Привычное обучение в школах дает детям не только образование, но и возможность общения со сверстниками, дети находятся в обществе, учатся вести себя правильно в тех или иных ситуациях, приспосабливаются к жизни за счет положительного и негативного опыта, учатся принимать решения, отвечать за свои поступки.
Возникает вопрос, как достичь этого, если ребенок учится полностью дистанционно? В данном случае, многое зависит от родителей и от среды, в которой растет ребенок. Переход на полное онлайн-образование не может заменить общения со сверстниками, поэтому родителям необходимо обеспечить своим детям благоприятную среду для всестороннего развития. Также с форматом обучения: одни дети легче воспринимают информацию в режиме онлайн, другие, наоборот, дисциплинируются только, когда чувствуют авторитет учителя в классе. Важно понимать, что дисциплина бывает внутренней и внешней. Школьная дисциплина является внешней, ребенок может быть послушным только от страха получить плохую оценку, а по окончанию школы оказывается абсолютно неподготовленным ко взрослой жизни. Поэтому важно развивать именно внутреннюю дисциплину, чтобы ребенок мог отвечать за свои поступки самостоятельно – в первую очередь, это прямая обязанность родителей.
Фото: SCY/Pixabay
Как выбрать онлайн-школу?
При выборе такого формата необходимо изучить все аспекты: образовательная программа, методика обучения, контроль качества выполнения уроков, документы по итогам обучения, взаимодействие учителя и ученика.
При онлайн-обучение ученик получит такой же аттестат, что и в обычной государственной школе. Аттестационные экзамены могут проводиться либо в филиале школы, либо онлайн через веб-камеру, когда преподаватель будет строго следить за тем, чтобы ученик не списывал и добросовестно выполнял задания. Если обстоятельства складываются так, что ученику необходимо перевестись в другое учебное заведение, то ему на руки выдается справка об окончании определенного количества классов и личное дело, как и в любой обычной школе.
Если подвести итог, то при выборе оптимального для вас онлайн-ресурса необходимо учесть следующие моменты.
- Насколько сильный преподавательский состав
- Предполагаемый формат уроков (видеоуроки, вебинары, скайп-встречи и так далее)
- Оперативность в информировании и решении определенных вопросов
- Каким образом ученик будет получать аттестат о среднем общем образовании государственного образца
- Каким образом будет проходить промежуточная, а также итоговая аттестация ученика
- Будет ли возможность бесплатного (свободного) доступа к предметам для повторения или уточнения пройденного материала
- Наличие дополнительных возможностей у онлайн-платформы
- Отзывы выпускников и родителей
Фото: Rudy and Peter Skitterians/Pixabay, Anastasia Gepp/Pixabay, SCY/Pixabay
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!