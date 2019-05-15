4 опасные кризисные точки брака, являющиеся хорошей проверкой вашей пары на прочность

Причины кризиса

Каждая семья сталкивается с психологическими трудностями, преодолевать которые супругам надо совместно. Всего таких кризисных причин насчитывается 10.

Зачатие и рождение первенца

Рождение ребенка приводит к переосмыслению жизненных ценностей, что очень часто дается тяжело обоим супругам. Теперь надо смотреть «в завтра» не только исходя из своих желаний, но, в первую очередь, ориентируясь на потребности ребенка.

Подростковый возраст и переход во взрослую жизнь

Взросление детей — это также кризисный период для семейной пары. Родители привыкли видеть в ребенке малыша и порой его переход во взрослую жизнь связан с серьезным психологическим кризисом для них. Разное восприятие взросления детей вызывает споры и ссоры между супругами, что отражается на воспитании ребенка и на взаимоотношении самих родителей.

Жилищные проблемы

Бытовая неустроенность, съемная квартира, ипотека создают серьезную брешь в семейном бюджете, вызывают неуверенность в завтрашнем дне и становятся причиной многократных выяснений отношений и взаимных обвинений.

Утрата доверия, измена

Это ситуации, которые кажутся безвыходными. При отсутствии желания разобраться в случившемся и решить проблему совместно утрата доверия приводит не только к измене, но и к разводу.

Психологическая нагрузка

Психологическое перенапряжение, давление со стороны начальства или родственников приводят к тому, что один из супругов или оба находятся в постоянном состоянии стресса. Если нет разрядки, то выплеск негатива происходит в семье — супруги не делятся произошедшим и не просят совета, а срывают злость друг на друге.

Смена социального статуса

В жизни каждого человека есть взлеты и падения, последние приводят к порой неожиданным последствиям — человек вместо поддержки получает удар от близкого человека. К смене социального статуса можно отнести потерю работы, банкротство, серьезную болезнь и инвалидность одного из супругов.