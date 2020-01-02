Неравный брак: 7 неудобных вопросов, к которым вам придется привыкнуть, если ваш муж намного старше

«У вас это все несерьезно!»

Еще один момент, с которым вам придется смириться – не только окружающие, но и ваш кавалер не будут воспринимать вас всерьез. Всем будет казаться, что раз вы младше, то вам априори нельзя доверить ничего серьезного и потому все важные вопросы в вашей семье должен решать исключительно муж. А то, что вы самостоятельный человек, которого уважают коллеги и партнеры, это мало кого интересует.

«Муж одного возраста с родителями?»

Один из самых часто задаваемых вопросов. Почему-то многих интересует тот факт, что ваши родители и ваш супруг являются почти одногодками. И особенно тот момент, как сами родители относятся к тому, что супруг их дочери намного старше. Понятно, что это касается лишь вас и ваших близких, однако будьте готовы к подобным расспросам.

«А секс у вас есть?»

Еще один момент, заставляющий усомниться, что у вас в браке все отлично, регулярное исполнение супружеского долга. Многие люди уверены, что в таких союзах женщина обязательно будет искать секс на стороне, ведь взрослый муж не способен будет удовлетворять ее потребности. Доля истины здесь есть. С возрастом активность (и фертильность) мужчин снижается, в то время как женщины остаются сексуально активными гораздо дольше. Разумеется, все зависит от самого человека, и некоторые мужчины в возрасте могут дать фору более молодым, однако окружающие будут с недоверием смотреть на вашу пару и во всем искать подвох.

«Дети называют его дедушкой?»

На самом деле, многие супруги с большой разницей в возрасте предпочитают посвящать все время друг другу и отказываются от рождения наследников. Так, например, известно немало случаев, когда мужчины, чтобы уговорить свою молодую избранницу на брак, сначала соглашаются на появление детей в ближайшем будущем, а затем начинают искать всяческие отмазки, лишь бы отсрочить этот момент. Один мой знакомый, например, в конце концов не выдержал давления своей юной супруги и объявил, что дети ему просто помешают, что он хочет пожить для себя, а не тратить отведенное ему время на воспитание наследников. Дама погоревала и ушла к другому, который не считал себя слишком старым для того, чтобы завести малышей. Если все же в таком союзе появляются дети, то вам стоит быть готовой к тому, что, завидя наследников с их папой, окружающие будут комментировать, какой дедушка молодец, уделяет внимание своим внукам. К тому же, большая разница в возрасте может привести к недопониманию в вопросах воспитания и разности интересов.