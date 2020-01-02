Неравный брак: 7 неудобных вопросов, к которым вам придется привыкнуть, если ваш муж намного старше
«Я его очень люблю, но нам вместе сложно. Он не понимает меня и обижается на вполне невинные вещи», - 29-летняя Надежда тяжело вздохнула, вспоминая как утром крупно поссорилась с 45-летним супругом из-за сущей ерунды. Женщина решила выпустить пар в разговорах с подругами, прежде чем вернуться домой к обиженному мужу. «Все его друзья намного старше и меня не воспринимают всерьез. Им кажется, что я ничего не смыслю в этой жизни и они считают своим долгом давать мне наставления абсолютно во всем. И это при том, что я признанный специалист, руководитель в крупной компании в конце концов», - негодовала Надежда, вспоминая, что ее абсолютно ни во что не ставят в собственном доме. На примере нашей героини разберем, какие еще подводные камни (и бестактные вопросы окружающих) могут вас поджидать при таком раскладе.
«И что ты в нем нашла?»
Если вы решились связать свою жизнь с мужчиной, который старше вас на 10-15 или даже 20 лет, nо приготовьтесь к осуждению и недопониманию (и не только со стороны малознакомых людей. Зачастую даже друзья и родные не принимают подобный союз). Окружающим кажется, что единственное, что могло заинтересовать молодую женщину в возрастном избраннике – его социальный статус и отсутствие материальных проблем. И правда, мужчины в таком возрасте уже обычно обзавелись не только жилплощадью и автомобилем представительского класса, но и внушительным счетом в банке и возможностью тратить столько, сколько они считают нужным (не считаясь с чужим мнением). И в принципе, нет ничего плохого в том, что дама выбирает финансовую независимость вместо того, чтобы идти к этой самой независимости самостоятельно или же вместе с партнером-одногодкой. Психологи утверждают, что подобное осуждение или недопонимание будет сопровождать вас постоянно – если окружающие люди прямо не зададут свой вопрос, то в их глазах он будет читаться очень явственно.
Фото: vostock-photo
«У вас это все несерьезно!»
Еще один момент, с которым вам придется смириться – не только окружающие, но и ваш кавалер не будут воспринимать вас всерьез. Всем будет казаться, что раз вы младше, то вам априори нельзя доверить ничего серьезного и потому все важные вопросы в вашей семье должен решать исключительно муж. А то, что вы самостоятельный человек, которого уважают коллеги и партнеры, это мало кого интересует.
«Муж одного возраста с родителями?»
Один из самых часто задаваемых вопросов. Почему-то многих интересует тот факт, что ваши родители и ваш супруг являются почти одногодками. И особенно тот момент, как сами родители относятся к тому, что супруг их дочери намного старше. Понятно, что это касается лишь вас и ваших близких, однако будьте готовы к подобным расспросам.
«А секс у вас есть?»
Еще один момент, заставляющий усомниться, что у вас в браке все отлично, регулярное исполнение супружеского долга. Многие люди уверены, что в таких союзах женщина обязательно будет искать секс на стороне, ведь взрослый муж не способен будет удовлетворять ее потребности. Доля истины здесь есть. С возрастом активность (и фертильность) мужчин снижается, в то время как женщины остаются сексуально активными гораздо дольше. Разумеется, все зависит от самого человека, и некоторые мужчины в возрасте могут дать фору более молодым, однако окружающие будут с недоверием смотреть на вашу пару и во всем искать подвох.
«Дети называют его дедушкой?»
На самом деле, многие супруги с большой разницей в возрасте предпочитают посвящать все время друг другу и отказываются от рождения наследников. Так, например, известно немало случаев, когда мужчины, чтобы уговорить свою молодую избранницу на брак, сначала соглашаются на появление детей в ближайшем будущем, а затем начинают искать всяческие отмазки, лишь бы отсрочить этот момент. Один мой знакомый, например, в конце концов не выдержал давления своей юной супруги и объявил, что дети ему просто помешают, что он хочет пожить для себя, а не тратить отведенное ему время на воспитание наследников. Дама погоревала и ушла к другому, который не считал себя слишком старым для того, чтобы завести малышей. Если все же в таком союзе появляются дети, то вам стоит быть готовой к тому, что, завидя наследников с их папой, окружающие будут комментировать, какой дедушка молодец, уделяет внимание своим внукам. К тому же, большая разница в возрасте может привести к недопониманию в вопросах воспитания и разности интересов.
Фото: vostock-photo
«Он ревнует тебя к друзьям?»
Большая разница в возрасте приводит к тому, что супруг может начать ревновать вас к друзьям мужского пола –, они ведь более подходят вам по возрасту и у вас с ними общие интересы. К тому же, у него уже нет такой необходимости общаться с кем-то кроме вас в то время, как вы все еще скучаете по дружеским встречам и вечеринкам (это нормально, ведь замужество не означает отказ от общения с приятелями). Психологи рекомендуют объяснить своему избраннику, что он не может ставить вам ультиматумы и заставлять выбирать либо его, либо ваших друзей. Можно добавить, что брак для вас безусловно важен, но и друзья занимают не последнее место в вашей жизни. Со временем все встанет на свои места и ваши встречи с приятелями станут реже, но, а пока никто не должен запрещать вам наслаждаться общением.
«Знаешь, сколько у него таких уже было!»
Безусловно, багаж отношений есть за плечами каждого человека, которому исполнилось чуть больше 18-лет. Да, у вашего взрослого супруга может быть чуть больше опыта (и зачастую он будет неудачен), чем у вас, но это не значит, что вы совершенно ничего не смыслите в отношениях и должны поступать лишь так, как требует ваш супруг. И это совершенно точно не означает, что у него действительно настолько богатый опыт, как он, возможно, намекнул, лишь бы казаться востребованным знатоком женских душ. Возможно, он просто хочет, чтобы вы считали его таковым, а на самом деле у него была всего лишь пара серьезных романов, второй из которых – брак с вами.
Фото: vostock-photo
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