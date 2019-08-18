«Не только битье посуды»: свадебные приметы, предрекающие долгий и счастливый брак

Наверняка ваши мамы и бабушки давали вам наставления перед важным днем, напоминая, что посуда бьется на счастье, дождь в дороге предрекает безоблачное будущее молодым, а если кто-то захочет помериться силой на свадьбе, так это вообще прекрасно! Значит и союз ваш будет долгим и крепким. И действительно, наши предки умели находить позитивные стороны в любом, даже самом безрадостном моменте. И пускай ваш дорогой (во всех смыслах) сервиз разбился вдребезги от неловкого движения веселого гостя, главное, что это будет в дальнейшем оберегать ваш союз от завистников и недоброжелателей. Мы решили вспомнить и другие приметы, сулящие дружную семейную жизнь молодоженам.

Если вы хотите сделать все по правилам, чтобы случайно не омрачить свое дальнейшее счастье, тогда не спешите все делать впопыхах, пренебрегая традициями и советами (ведь не зря наши предки веками придерживались одних и тех же правил, следовали приметам и не испытывали судьбу, потому и браки раньше были долгими и крепкими).

Так, например, когда вы закончите облачаться в свадебный наряд и приметесь за выбор подходящих аксессуаров, попросите свою подругу помочь надеть вам серьги. Если она сделает это своей рукою, то ваша дальнейшая жизнь с мужем сложится весьма удачно. Еще не стоит забывать о дополнительной «защите» молодых. Чтобы избавиться от негатива (ведь наверняка в вашем окружении есть личности, которым не нравится, что у вас так удачно все складывается), невесте рекомендуется сделать несколько аккуратных стежков синей ниткой на подоле своего платья (в том месте, где никто не увидит) и там же приколоть английскую булавку головкой вниз. Жениху необходимо английскую булавку (также, головкой вниз) аккуратно приколоть на бутоньерку. И тогда никакие завистники не смогут помечать вашему счастью.

Обязательный атрибут наряда – фату – не стоит давать примерять кому попало (тем самым вы можете «собственноручно отдать» свое счастье). Но когда церемония подойдет к концу, позвольте своей свекрови аккуратно снять с вас фату, тем самым продемонстрировав, что она приняла вас в семью. Затем вы должны позвать на танец своих подружек и по очереди «примерить» на них этот элемент свадебного наряда – считается, что тогда и этих девушек вскоре ожидает замужество.