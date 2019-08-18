«Не только битье посуды»: свадебные приметы, предрекающие долгий и счастливый брак

Наверняка ваши мамы и бабушки давали вам наставления перед важным днем, напоминая, что посуда бьется на счастье, дождь в дороге предрекает безоблачное будущее молодым, а если кто-то захочет помериться силой на свадьбе, так это вообще прекрасно! Значит и союз ваш будет долгим и крепким. И действительно, наши предки умели находить позитивные стороны в любом, даже самом безрадостном моменте. И пускай ваш дорогой (во всех смыслах) сервиз разбился вдребезги от неловкого движения веселого гостя, главное, что это будет в дальнейшем оберегать ваш союз от завистников и недоброжелателей. Мы решили вспомнить и другие приметы, сулящие дружную семейную жизнь молодоженам.
Если вы хотите сделать все по правилам, чтобы случайно не омрачить свое дальнейшее счастье, тогда не спешите все делать впопыхах, пренебрегая традициями и советами (ведь не зря наши предки веками придерживались одних и тех же правил, следовали приметам и не испытывали судьбу, потому и браки раньше были долгими и крепкими).
Так, например, когда вы закончите облачаться в свадебный наряд и приметесь за выбор подходящих аксессуаров, попросите свою подругу помочь надеть вам серьги. Если она сделает это своей рукою, то ваша дальнейшая жизнь с мужем сложится весьма удачно. Еще не стоит забывать о дополнительной «защите» молодых. Чтобы избавиться от негатива (ведь наверняка в вашем окружении есть личности, которым не нравится, что у вас так удачно все складывается), невесте рекомендуется сделать несколько аккуратных стежков синей ниткой на подоле своего платья (в том месте, где никто не увидит) и там же приколоть английскую булавку головкой вниз. Жениху необходимо английскую булавку (также, головкой вниз) аккуратно приколоть на бутоньерку. И тогда никакие завистники не смогут помечать вашему счастью.
Обязательный атрибут наряда – фату – не стоит давать примерять кому попало (тем самым вы можете «собственноручно отдать» свое счастье). Но когда церемония подойдет к концу, позвольте своей свекрови аккуратно снять с вас фату, тем самым продемонстрировав, что она приняла вас в семью. Затем вы должны позвать на танец своих подружек и по очереди «примерить» на них этот элемент свадебного наряда – считается, что тогда и этих девушек вскоре ожидает замужество.
Фото: vostock-photo
Чтобы вашего мужа впоследствии не увела какая-нибудь прохвостка, последите, чтобы во время сборов никто из дам не вставал перед вами у зеркала, иначе измен в дальнейшем не избежать. То же самое касается и жениха – никто из мужчин не должен вставать перед ним у зеркала до самой свадебной церемонии.
Еще одна примета, касающаяся свадебного гардероба. Если вы хотите, чтобы дом был полной чашей и ваше благосостояние с мужем росло, то выбирайте закрытые белые туфельки без шнуровки. Иначе ваша супружеская жизнь будет запутанной и тяжелой. Кроме того, попытайтесь до самой церемонии не смотреть на свое отражение в наряде в полный рост. Чтобы оценить, как, скажем, сидит на вас платье и туфельки, снимите фату и так далее (обязательно какой-то элемент гардероба должен отсутствовать, чтобы в дальнейшем вы ни в чем нужды не знали и жили счастливо). И постарайтесь не выбирать украшения из жемчуга в этот знаменательный день. Считается, что жемчуг принесет слезы и несчастья супругам в дальнейшем. На второй день – пожалуйста. Можете выбрать классические жемчужные украшения и покрасоваться перед гостями.
Если первое блюдо, которое вы попробуете с женихом за свадебным столом окажется сладким, то и ваша семейная жизнь будет сплошным удовольствием.
Фото: vostock-photo
Если вы хотите жить душа в душу со своим избранником, то не поленитесь и попросите благословение у родителей. Считается, что этот обряд (пусть даже и символичный) убережет вашу семью от напастей и поможет сохранить теплые отношения.
Чтобы уберечь молодую от негатива и злых духов, новоиспеченный супруг должен перенести ее на руках через порог. Считается, что в этом случае муж и жена будут действовать сообща (как одна команда), не тянуть каждый одеяло на себя и не ругаться по мелочам. Кроме того, жених таким образом словно сообщает, что готов брать ответственность за семью на себя, защищать и оберегать своих самых близких.
Еще один свадебный обычай, предрекающий молодым дружелюбные и уважительные отношения – свадебный танец дочери с отцом, когда невеста словно благодарит его за любовь, заботу и поддержку. После танца отец должен «вручить» девушку из рук в руки жениху, тем самым «передавая» ему ответственность за невесту и наказывая хранить (и беречь) любовь до конца жизни.
Чтобы семейный очаг не потух, а благополучие, счастье и успех никогда не покидало дом молодых, необходимо зажечь символичный огонь. Чтобы у новоиспеченных супругов сложилось все как нельзя лучше, теща и свекровь должны объединить усилия, вместе зажечь красивую свечу, дать ей немного погореть и потухнуть, а затем передать этот символ молодым, чтобы они хранили его всю оставшуюся жизнь.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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