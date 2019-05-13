3 причины, почему у вас отсутствует материнский инстинкт и как это исправить

Ситуация
Ни для кого не секрет, что возраст рождения первого ребенка сдвигается с каждым годом. И если когда-то уже в 27 молодую мать называли «старородящей», сегодня многие спокойно отодвигают деторождение как минимум до 30 лет.
«Россиянки стали позже рожать первого ребенка – если в 2000 году 60% всех родившихся детей рожали женщины до 25 лет, то в 2017 году — только 45%», — заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
А дальше — интереснее. К 30 годам женщины становятся значительно мудрее, чем в 20, и вместо того чтобы мыслить стандартными установками общества переходят к принятию своих потребностей, учатся осознавать свое «я», свой истинный путь. И если к этому времени вы еще не успели стать матерью, не исключено, что вам этого уже не захочется.
Когда вы рожаете в 20 лет, у вас нет времени подумать: готова ли я к материнству или нет, хочу ли, могу ли вообще через это пройти — вы просто бросаетесь в этот омут, доверяя миру и жизни и полагаясь на опыт предшествующих поколений.
Но в 30 вы уже слишком много знаете. Вы думаешь о деньгах или их отсутствии, вы трезво оцениваете мужчину, который находится рядом: «А выдержит ли это он? А останется ли так же крепок наш брак? А на что мы купим малышу все эти милые вещи из инстаграма? Да еще и в съемной квартире...»
На все эти вопросы можно и нужно махнуть рукой, если женщина действительно чувствует, что созрела для материнства. Но если ничего такого вы не ощущаете? И «часики-то», вроде, «тикают», и вы, казалось, вполне «нормальная», но материнский инстинкт что-то никак не просыпается. Что делать в этом случае? И нужно ли вообще что-то делать?
Более половины россиян не желают рожать и воспитывать детей из-за страха перед экономическими неурядицами — таковы результаты опроса 2017 года Всероссийского центра изучения общественного мнения. В России только 7% жителей хотят завести ребенка в ближайшие несколько лет, 54% респондентов рассказали, что вовсе не планируют рождение детей, показал опрос ВЦИОМ.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Причины
Основные причины нежелания рожать детей — это страх и тревога, а также неуверенность в собственных силах воспитать ребенка, дать ему соответствующее образование, страх потери идентичности.
В обществе в приоритете идеи самореализации в профессии, успеть взять от жизни все, реализовать свои способности, сохранить молодость и красоту длительно. Таким образом укоренилось мнение, что вначале нужно успеть построить карьеру, пожить для себя, успеть увидеть мир, а потом рожать детей. Женщины ощущают эту тревогу, им хочется все успеть, так как может возникнуть много проблем, связанных с воспитанием детей. Многие считают, что с рождением детей меняется качество жизни и женщина теряет свой уровень свободы.
Есть также женщины, которые бессознательно имеют страх боли от родов, страх потерять красоту и молодость тела.
Это те причины, с которыми можно работать. Но нужно ли насильно развивать в себе желание стать матерью?
Всем ли необходимо материнство?
Как эксперт в области психологии, хочу сказать о том, многие женщины привыкли строить свою жизнь, руководствуясь социальными стереотипами, которые годами считались общепринятыми. Но эти стереотипы не всегда созвучны с внутренними потребностями и ощущениями женщины.
Стереотипы касаются семьи, религии, социального положения, профессии, и важной темы для женщины – рождения детей.
Но современный мир стремительно меняется. И вместе с миром и технологиями меняются и стереотипы. В развитых странах детей рожают меньше, чем в странах с низким уровнем жизни, потому что к рождению ребенка там относятся более ответственно.
Количество людей на планете Земля постоянно растет, а в городах уровень жизни обеспечивают низкоквалифицированные кадры, выполняя физический труд в сфере обслуживания, которые постепенно вытесняются роботами и компьютерами. Поэтому в век новых технологий нет жизненно необходимой потребности повышать рождаемость.
Развитие медицины сейчас дает возможность родить ребенка семейным парам и одиноким женщинам и подарить ребенку жизнь, любовь, развитие, образование и многое другое. И возраст для рождения ребенка значительно сдвинулся.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Нужно ли «это» лечить
Стоит ли пытаться во что бы то ни стало стать мамой, если не чувствуешь особого желания, не имеешь достаточно возможностей, не имеешь рядом мужчины, который готов и хочет стать отцом этому ребенку?
Задача психолога — поддержать женщину в ее решении, помочь преодолеть ей страхи и тревогу. Невозможно повысить или развивать готовность к материнству без желания женщины.
Женщина должна быть честной с самой собой и попробовать ответить на вопросы: хочет ли она стать мамой? Что она может дать ребенку? Каких личных целей пытается достичь (удержать мужчину, иметь поддержку в старости, получить материнский капитал и т.д.) или какие внутренние проблемы решить (самооценка, предназначение, избавиться от одиночества, быть не хуже других) планируя ребенка.
Рожать для того, чтобы в старости о тебе позаботились — это эгоизм и потребительское отношение к еще не родившемуся ребенку. Точно так же, как и «взваливать» на него задачу скрепить трещащий по швам брак.
Далеко не все готовы ответить себе на эти вопросы и сделать осознанный выбор. Кому-то проще стать матерью, чтобы «быть как все» или решить свои эгоистичные задачи. Гораздо смелее нужно быть, чтобы признаться себе, что путь, который считается в обществе «нормальным», конкретно вам не подходит.
А что вместо детей?
Сможет ли женщина ощущать себя реализованной без материнства — вопрос риторический. История знает примеры выдающихся женщин-ученых, деятелей искусства, врачей, не имевших детей.
Если нет потребности рожать ребенка — это не значит, что женщина не состоялась, не прошла идентификацию. Это означает неготовность и осознанный выбор не делать несчастным ребенка в этом мире.
Можно заниматься любой другой деятельностью, изучать любые сферы науки и быть счастливой, свободной от социальных стереотипов и личностных комплексов. Можно реализовываться в профессии, быть хорошей женой, другом, дочерью. Можно путешествовать, быть волонтером, любить и просто жить, не чувствуя себя ущербной с чувством невыполненного долга.
В современном мире есть место всем – женатым и холостым, многодетным бездетным. Можно быть неидеальной, достаточно принимать себя и не ориентироваться на мнение окружающих, так как никто не может прожить твою собственную жизнь. Поэтому научиться слушать и удовлетворять изначально собственные потребности — это не об эгоизме, а о ценности собственной жизни.
Текст: Инна Мальцева
Фото: Vostock Photo
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