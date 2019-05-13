3 причины, почему у вас отсутствует материнский инстинкт и как это исправить

Ситуация

Ни для кого не секрет, что возраст рождения первого ребенка сдвигается с каждым годом. И если когда-то уже в 27 молодую мать называли «старородящей», сегодня многие спокойно отодвигают деторождение как минимум до 30 лет.

«Россиянки стали позже рожать первого ребенка – если в 2000 году 60% всех родившихся детей рожали женщины до 25 лет, то в 2017 году — только 45%», — заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

А дальше — интереснее. К 30 годам женщины становятся значительно мудрее, чем в 20, и вместо того чтобы мыслить стандартными установками общества переходят к принятию своих потребностей, учатся осознавать свое «я», свой истинный путь. И если к этому времени вы еще не успели стать матерью, не исключено, что вам этого уже не захочется.

Когда вы рожаете в 20 лет, у вас нет времени подумать: готова ли я к материнству или нет, хочу ли, могу ли вообще через это пройти — вы просто бросаетесь в этот омут, доверяя миру и жизни и полагаясь на опыт предшествующих поколений.

Но в 30 вы уже слишком много знаете. Вы думаешь о деньгах или их отсутствии, вы трезво оцениваете мужчину, который находится рядом: «А выдержит ли это он? А останется ли так же крепок наш брак? А на что мы купим малышу все эти милые вещи из инстаграма? Да еще и в съемной квартире...»

На все эти вопросы можно и нужно махнуть рукой, если женщина действительно чувствует, что созрела для материнства. Но если ничего такого вы не ощущаете? И «часики-то», вроде, «тикают», и вы, казалось, вполне «нормальная», но материнский инстинкт что-то никак не просыпается. Что делать в этом случае? И нужно ли вообще что-то делать?