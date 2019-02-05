Мужчины с прицепом: реальные истории женщин, которым «навязали» чужих детей

Дети мужа от прошлого брака — как выстроить отношения с ними. И их матерями. Жизненным опытом поделились героини с дружественного портала о материнстве MamaMobil.

Ирина, падчерица Оля (7 лет):

У моего мужа есть ребенок от бывшей девушки. Они расстались до того, как узнали про беременность, потом сошлись ради ребенка, но дело не увенчалось успехом. До свадьбы эта особа названивала моему будущему мужу, грозилась что-то с собой сделать, говорила, что приедет сейчас. На дворе ночь, мы живем за 300 км. от нее, так она еще и замужем. В общем, с тех пор я ее терпеть не могу.

С Олей у нас нормальные отношения. Я забочусь о ней, занимаюсь, придумываю досуг, но полюбить… Нет, люблю я только своего ребенка. Бывает, когда мы забираем ее к себе в гости, она не разговаривает, но через пару часов или на следующий день не отлипает от меня. Нашего совместного ребенка (сыну 3 года) она долгое время не любила и ревновала сильно, но сейчас уже играет с ним.

В этой ситуации меня больше всего раздражает свекровь. Заметно, что внучку она любит больше, чем внука. Да и когда дело касается воспитания, много разногласий. Как заниматься с девочкой, так сразу я, а как сказала, что идти в первый класс в 8 лет – это поздно, так сразу в ответ: «У тебя есть сын, вот и решай, пусть хоть в 5 лет в школу идет».

Александра, пасынок Никита (10 лет):

Я замужем 6 лет. Воспитываю сына мужа от первого брака. С его матерью у нас нет никаких отношений, если только задать какой-то вопрос. Сама мама ребенком особо не интересуется, и он к ней подостыл. Единственное, что ее интересует — это материальная выгода. Она получила материнский капитал, родив второго. Сейчас собирается на ПМЖ в другую страну. И снова он ей нужен, чтобы оформить на него пособие. Вот такие мамы встречаются.

Меня он называет тетя Саша. Мама у него одна, и мы учим уважать ее. Ведь это в будущем скажется на его отношении к женщинам, да и в целом. Ко мне он относится хорошо, считает, что я — его семья. Вообще он сложный ребенок, но меня слушается. Бабушка и муж в этом плане слишком мягкие.

У нас есть совместный ребенок, ему 3 года. Кстати, разница между нашим ребенком и вторым ребенком бывшей жены всего месяц. Пасынок разделяет их в речи: мой братик и мамин братик.

Я своего ребенка люблю безусловно — просто потому, что он есть. С пасынком иначе, я люблю его головой, то есть забочусь, проявляю внимание и прочее, но не инстинктивно.