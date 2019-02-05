Мужчины с прицепом: реальные истории женщин, которым «навязали» чужих детей

Дети мужа от прошлого брака — как выстроить отношения с ними. И их матерями. Жизненным опытом поделились героини с дружественного портала о материнстве MamaMobil.
Ирина, падчерица Оля (7 лет):
У моего мужа есть ребенок от бывшей девушки. Они расстались до того, как узнали про беременность, потом сошлись ради ребенка, но дело не увенчалось успехом. До свадьбы эта особа названивала моему будущему мужу, грозилась что-то с собой сделать, говорила, что приедет сейчас. На дворе ночь, мы живем за 300 км. от нее, так она еще и замужем. В общем, с тех пор я ее терпеть не могу.
С Олей у нас нормальные отношения. Я забочусь о ней, занимаюсь, придумываю досуг, но полюбить… Нет, люблю я только своего ребенка. Бывает, когда мы забираем ее к себе в гости, она не разговаривает, но через пару часов или на следующий день не отлипает от меня. Нашего совместного ребенка (сыну 3 года) она долгое время не любила и ревновала сильно, но сейчас уже играет с ним.
В этой ситуации меня больше всего раздражает свекровь. Заметно, что внучку она любит больше, чем внука. Да и когда дело касается воспитания, много разногласий. Как заниматься с девочкой, так сразу я, а как сказала, что идти в первый класс в 8 лет – это поздно, так сразу в ответ: «У тебя есть сын, вот и решай, пусть хоть в 5 лет в школу идет».
Александра, пасынок Никита (10 лет):
Я замужем 6 лет. Воспитываю сына мужа от первого брака. С его матерью у нас нет никаких отношений, если только задать какой-то вопрос. Сама мама ребенком особо не интересуется, и он к ней подостыл. Единственное, что ее интересует — это материальная выгода. Она получила материнский капитал, родив второго. Сейчас собирается на ПМЖ в другую страну. И снова он ей нужен, чтобы оформить на него пособие. Вот такие мамы встречаются.
Меня он называет тетя Саша. Мама у него одна, и мы учим уважать ее. Ведь это в будущем скажется на его отношении к женщинам, да и в целом. Ко мне он относится хорошо, считает, что я — его семья. Вообще он сложный ребенок, но меня слушается. Бабушка и муж в этом плане слишком мягкие.
У нас есть совместный ребенок, ему 3 года. Кстати, разница между нашим ребенком и вторым ребенком бывшей жены всего месяц. Пасынок разделяет их в речи: мой братик и мамин братик.
Я своего ребенка люблю безусловно — просто потому, что он есть. С пасынком иначе, я люблю его головой, то есть забочусь, проявляю внимание и прочее, но не инстинктивно.
Александра, пасынок Илья (8 лет):
У нас очень странные отношения с бывшей женой мужа. Она от него сама ушла с ребенком и сказала: «Мне от тебя ничего не надо: ни алиментов, ни внимания». Муж давал им деньги по мере возможности, так как зарплата разная, иногда за месяц мог 50 тысяч рублей заработать, иногда 70, иногда и 30.
Прошло время, ребенку уже 7 лет, она ушла с работы (может, уволили, не знаю подробностей). Место их проживания сделали новой Москвой, и она подала на алименты (в размере, минимум, прожиточного минимума уже по столице).
При этом с ребенком видеться она не дает, хотя у мужа есть желание. Говорит: «Ты мало денег на него даешь», «Своим появлением ты ломаешь психику ребенка». Настроила сына, чтобы тот называл мужа не папа, а Сережа. И самое странное, при разговоре она всегда говорит: «Смотри за своей молодой женой», «Иди к своей молоденькой жене», «Что ты мне звонишь, у тебя молодая жена под боком». Да, я младше мужа на 13 лет, но мы начали встречаться, когда он уже как 5 лет не жил с бывшей женой. Но она, такое чувство, что ревнует!».
Анастасия, падчерица Елена (11 лет):
Мы познакомились с мужем через несколько месяцев после его развода, поэтому ни дочь, ни его бывшую жену я никогда не видела. Сразу же после решения суда она вышла снова замуж и увезла дочь в другой город. Все попытки на общение или помощь отсекались, трубку она не брала, передавала все через свою подругу.
Первое время мы покупали одежду, переводили деньги, но она все возвращала обратно под предлогом: «У меня новая семья, забудьте!». С ребенком видеться она тоже не давала, все встречи, на которые ездил муж или бабушка, превращались в цирк. На любое не понравившееся слово она могла убежать в спальню, закрыться там на швабру и сидеть, пока с одной стороны в дверь билась девочка, а с другой – бабушка. После такого у моей свекрови случился первый сердечный приступ.
Когда я попыталась объяснить мужу, что можно отвоевать ребенка через суд, что он отец, что нужно что-то делать, он сказал: «Мне не нужна война!».
С тех пор прошло 8 лет. Ребенка никто из нас больше не видел, все свои аккаунты в социальных сетях она держит закрытыми. Лишь однажды я смогла их взломать и увидела там фотографию падчерицы. Девочка очень похожа на моего мужа, но он об этом, скорее всего, никогда не узнает.
Единственный нюанс, ребенок до сих пор прописан в нашей квартире. Бывшая теща против того, чтобы девочку выписывали, а бывшая жена во всем ее слушается, потому что сама прописана у нее.
Текст: Александра Кузнецова
Фото: Vostock Photo
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