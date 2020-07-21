Мама-агрессор: как перестать срываться на детей и стать образцовым родителем

Откуда берется агрессия у мамы

Идеальная мама занимается с ребенком, всегда ухоженная, красиво одетая, никогда не кричит на малыша от усталости и кучи дел. Реальная мама не всегда находит время для прогулок, иногда чистит зубы ближе к вечеру, а также, увы, может раздражаться, плакать и даже ненавидеть всех вокруг.

Образ реальной мамы близок каждой из нас. Вы можете злиться, срываться и кричать, даже шлепать ребенка. Это грустно, но факт. Только потом, остыв, приходит осознание и начинается самопоедание: «Почему так произошло? Я плохая мать? У ребенка будет психотравма?»

В декрете количество обязанностей зашкаливает. Силы и радость материнства имеют свойство заканчиваться. Особенно если нет помощи, понимания со стороны отца ребенка и родных, если нет возможности нанять няню или водить ребенка в детский сад. Долгое время вы копите злость, вините себя за то, что устаете, а не летаете в облачках от счастья. Раздражение нарастает — и плотину эмоций прорывает.

Прорыв случается ровно в том моменте, в котором с вами поступали так же. Если вам нельзя было пачкать штаны, то вы взорветесь при виде дырки на одежде у ребенка. Если нельзя было шуметь или получать тройки по математике, то рядом со своим ребенком вы будете срываться именно в таких же моментах.

Непрожитая боль имеет свойство возвращаться. А ребенок — это зеркало. Оно показывает что-то важное о нас самих. Когда вы сталкиваетесь с тем, что вас жутко выводит из себя и ужасно расстраивает, в этой точке вы встречаетесь сами с собой. В таком очень странном виде, но с собой. Вас выбивает из седла. Другие бы родители прошли мимо, не заметили, нашли бы что сказать и предпринять — а вас закручивает в воронке гнева. Почему? Все те же личные травмы и опыт из прошлого:

Вы поступаете так же, как и с вами когда-то;

Из-за ребенка не можете делать то, что хотите, поэтому злитесь.

И злиться вы можете на кого угодно: на мужа, родителей, сестру или брата, коллег. Все это невысказанное и непрожитое нужно искоренять. Ведь какими ваши дети вырастут, зависит только от вас. И работать надо прежде всего над собой.