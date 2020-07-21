Мама-агрессор: как перестать срываться на детей и стать образцовым родителем
Бывало ли у вас такое, что вас раздражает ребенок? Балуется, не слушается, делает все не так, как будто нарочно! Сталкивались? Знакомо? Это уже не обычная материнская скука, а самая настоящая агрессия и раздражительность. Может казаться, что вы не такая хорошая мать, раз не можете справиться со своим чадом, вы ругаете себя за собственные негативные чувства и за то, что причиняете боль близким. Как справиться с гневом? Как не срываться на детей и стать спокойной? Разбираемся вместе с нашим экспертом, психологом и женским коучем Ириной Масловой-Семеновой.
Разбор чувств. Злость во благо — как это?
Для начала разберем само чувство гнева, злости и агрессии. Это абсолютно нормальная человеческая эмоция, как и любая другая. Здоровая доля злости необходима каждому человеку. Потому что агрессия — это способность обозначать свои границы, защищать их в случае опасности и добиваться поставленных целей.
Так зачем человеку здоровый внутренний тиран? К сожалению, без него у вас есть риск завалиться в спасательство. Когда вам всех жалко, всем нужно помочь, вы забываете о собственных потребностях и нуждах. Также без агрессии есть вариант скатиться в состояние жертвы, переживать апатию, бессилие и неспособность решать самые простые бытовые задачи.
Если злость применять точечно и в нужный момент, не вредить другим людям, то она может послужить во благо. Например, бывает полезно хорошенько разозлиться, чтобы быстро достичь давних целей, к которым вы ползете годами. Получается это не у всех. Так могут делать те люди, которые признают чувство злости, умеют им управлять и грамотно его использовать. В детстве им разрешили эту самую злость переживать, проявлять и объясняли, как поступать и быть с собой, если вдруг захватили переживания.
Но чаще все-таки общество и семья в частности запрещают показывать злость, а порой и чувствовать, чтобы всем было удобно и спокойно. А если вы та мама, которая срывается на ребенка, то, возможно, ранее в детстве рядом с вами тоже вели себя агрессивно, применяли наказание, вынуждали со всем справляться и не быть слабой.
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Откуда берется агрессия у мамы
Идеальная мама занимается с ребенком, всегда ухоженная, красиво одетая, никогда не кричит на малыша от усталости и кучи дел. Реальная мама не всегда находит время для прогулок, иногда чистит зубы ближе к вечеру, а также, увы, может раздражаться, плакать и даже ненавидеть всех вокруг.
Образ реальной мамы близок каждой из нас. Вы можете злиться, срываться и кричать, даже шлепать ребенка. Это грустно, но факт. Только потом, остыв, приходит осознание и начинается самопоедание: «Почему так произошло? Я плохая мать? У ребенка будет психотравма?»
В декрете количество обязанностей зашкаливает. Силы и радость материнства имеют свойство заканчиваться. Особенно если нет помощи, понимания со стороны отца ребенка и родных, если нет возможности нанять няню или водить ребенка в детский сад. Долгое время вы копите злость, вините себя за то, что устаете, а не летаете в облачках от счастья. Раздражение нарастает — и плотину эмоций прорывает.
Прорыв случается ровно в том моменте, в котором с вами поступали так же. Если вам нельзя было пачкать штаны, то вы взорветесь при виде дырки на одежде у ребенка. Если нельзя было шуметь или получать тройки по математике, то рядом со своим ребенком вы будете срываться именно в таких же моментах.
Непрожитая боль имеет свойство возвращаться. А ребенок — это зеркало. Оно показывает что-то важное о нас самих. Когда вы сталкиваетесь с тем, что вас жутко выводит из себя и ужасно расстраивает, в этой точке вы встречаетесь сами с собой. В таком очень странном виде, но с собой. Вас выбивает из седла. Другие бы родители прошли мимо, не заметили, нашли бы что сказать и предпринять — а вас закручивает в воронке гнева. Почему? Все те же личные травмы и опыт из прошлого:
- Вы поступаете так же, как и с вами когда-то;
- Из-за ребенка не можете делать то, что хотите, поэтому злитесь.
И злиться вы можете на кого угодно: на мужа, родителей, сестру или брата, коллег. Все это невысказанное и непрожитое нужно искоренять. Ведь какими ваши дети вырастут, зависит только от вас. И работать надо прежде всего над собой.
Фото: Pexels.com
Как выстроить жизнь без агрессии на ребенка?
Для начала проверьте свой базовый уровень жизни. Это основные потребности организма, которые должны быть удовлетворены для обеспечения выживания и перехода к следующим уровням.
- Сон. 8-9 часов в полной темноте и тишине.
- Секс. Регулярный и качественный, а не в виде обязанности.
- Здоровое питание.
- Физическая активность.
- Прогулки на свежем воздухе.
Если в базовых потребностях есть провалы, то их нужно выявлять и восполнять. А когда вы приведете в порядок свой организм, то затем с полной энергии батарейкой сможете развиваться и помогать другим не из дефицита.
Помимо этого дам еще несколько советов.
- Независимо от объективных причин, почему вы устаете и злитесь, обязательно обратитесь к психологу и найдите те эпизоды, где вы себе запрещали отдыхать, расслабляться и быть ребенком, где вас наказывали. Вместе со специалистом вы найдете новые способы решения этих вопросов.
- Наполняйте свою жизнь взрослыми интересами.
- Разделите жизнь на «Вы с ребенком» и «Ребенок с вами».
- Совершайте одно новое простое действие для себя в день.
- Старайтесь вернуть тот уклад жизни, который был до ребенка.
- Ставьте личные границы и объясняйте родным, что вам необходима поддержка.
С этой базой вы сможете легче поменять свой образ мышления и встроить новые привычки. Иначе роль агрессора станет для вас невыносимой, с каждым днем менять ситуацию будет все сложнее.
Фото: Pexels.com
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