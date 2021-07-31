Кто из звездных пар давал своему браку второй шанс и чем это закончилось

Агния Дитковските и Алексей Чадов

Одна из красивейших актерских пар познакомилась на съемках фильма «Жара». Спустя три года возлюбленные расстались. Как говорил потом в интервью Чадов, свою руку к расставанию приложили подруги Агнии, которые якобы настраивали ее против него. В любом случае спустя несколько лет пара воссоединилась, отправилась под венец и стала родителями сына Федора. По словам Агнии, началась тихая семейная жизнь, о которой она мечтала, но в какой-то момент все вернулось на круги своя и актеры развелись.

Дитковските обмолвилась, что семье не стоило жить с ее мамой Татьяной Лютаевой, а актер и его мама были уверены, что у Агнии завязались слишком теплые отношения с ее партнером по шоу «Танцы со звездами», танцором Денисом Тагинцевым. Только спустя годы Чадов и Дитковските забыли все обиды и вновь устроили личную жизнь. Сейчас молодые люди общаются, занимаясь воспитанием подрастающего сына.