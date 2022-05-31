Как пустить няню в семью: советы психолога
Евгения Август
перинатальный психолог
Прежде чем искать няню, маме стоит подумать, какого человека она хотела бы видеть рядом со своим ребенком: что в его поведении и характере приемлемо, а что — точно нет. У молодых мам сильная интуиция, важно прислушиваться к ней. Иногда сложно объяснить, почему та или иная няня не подходит — и это нормально.
Заранее определите обязанности няни: ей нужно приходить на прогулку с ребенком или на весь день? Может, вы хотите, чтобы она развлекала и развивала малыша в часы его бодрствования? Пропишите: придется ли греть или готовить еду, стирать или убирать игрушки. Няне надо понимать, какой объем работы ее ждет.
Ребенку или маме — кому должна понравиться няня?
Конечно, она должна соответствовать всем требованиям мамы. Однако поведение и отношение ребенка тоже учитываются. Необходимо понаблюдать, доставляет ли ему радость общение с няней, ждет ли он встречи, не прячется ли, когда она появляется на пороге.
Если вам симпатизирует сразу несколько кандидатур, оставьте выбор за ребенком. Одна моя знакомая предложила своему сыну в возрасте 2 лет подойти к одной из трех отобранных ею девушек, которая понравилась ему больше всего. Ребенок протянул руки к молодой женщине. В будущем мама в выборе малыша не разочаровалась.
Собеседование с няней: на что обратить внимание
Для начала внимательно ознакомьтесь с резюме няни. Оцените опыт, сколько времени и где она проработала. Понаблюдайте, вымыла ли она руки, зайдя к вам домой. Смогла ли сразу войти в контакт с ребенком, и через сколько времени он начал с ней общаться.
Вот важнейшие вопросы, которые необходимо задать, чтобы удостовериться в компетенции и адекватности кандидатуры:
Что вы делаете, если ребенок не хочет спать / есть / гулять? Наказываете? Если да, то как? (Так вы узнаете стиль воспитания, которому придерживается няня).
Что вы можете рассказать про семьи, в которых работали? (Мне, например, не нравится, когда няни отзываются про бывших работодателей или их детей в негативном ключе).
Согласны ли вы работать под камерами наблюдения? (Надо понять, готова ли няня к контролю и критике).
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Знакомство и первые дни с няней
Обязательно представьте няню малышу. Объясните, кто это, сколько времени она будет с ним проводить, куда уйдете вы.
Расскажите няне о режиме дня ребенка, что он ест, есть ли аллергии, какие витамины и лекарства принимает. Обсудите все действия, связанные с уходом и воспитанием — няня должна следовать вашим условиям, а не наоборот!
Первые дни лучше провести вместе с ребенком и няней, чтобы убедиться в их совместимости. Прислушивайтесь из другой комнаты ко всем взаимодействиям и оценивайте: как справляется няня, как реагирует на нее ребенок. Потом оставьте их одних на 2-3 часа, через 3-5 дней увеличьте время до 6-8 часов.
Ребенок должен доверять няне и признавать ее авторитет. Однако главными в семье все равно остаются родители. Если няня начинает «дружить против мамы» или противоречить маминым установкам — с ней лучше расстаться.
Если вы заметили в поведении няни что-то странное — сразу скажите ей об этом. Пусть она работает у вас уже несколько лет и ребенок привык к ней, это не повод нарушать границы.
А вдруг малыш полюбит няню больше, чем меня?
Няня может быть очень доброй, хорошей, веселой, но мама останется мамой. Не переживайте, если малыш случайно назовет вас няней или няню мамой, когда заиграется. Маму не заменит никто и никогда. Лучше думайте о том, как здорово, что у вашего ребенка появится еще один взрослый человек, который о нем заботится!
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