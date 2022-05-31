Как пустить няню в семью: советы психолога

Прежде чем искать няню, маме стоит подумать, какого человека она хотела бы видеть рядом со своим ребенком: что в его поведении и характере приемлемо, а что — точно нет. У молодых мам сильная интуиция, важно прислушиваться к ней. Иногда сложно объяснить, почему та или иная няня не подходит — и это нормально.

Заранее определите обязанности няни: ей нужно приходить на прогулку с ребенком или на весь день? Может, вы хотите, чтобы она развлекала и развивала малыша в часы его бодрствования? Пропишите: придется ли греть или готовить еду, стирать или убирать игрушки. Няне надо понимать, какой объем работы ее ждет.

Ребенку или маме — кому должна понравиться няня?

Конечно, она должна соответствовать всем требованиям мамы. Однако поведение и отношение ребенка тоже учитываются. Необходимо понаблюдать, доставляет ли ему радость общение с няней, ждет ли он встречи, не прячется ли, когда она появляется на пороге.

Если вам симпатизирует сразу несколько кандидатур, оставьте выбор за ребенком. Одна моя знакомая предложила своему сыну в возрасте 2 лет подойти к одной из трех отобранных ею девушек, которая понравилась ему больше всего. Ребенок протянул руки к молодой женщине. В будущем мама в выборе малыша не разочаровалась.

Собеседование с няней: на что обратить внимание

Для начала внимательно ознакомьтесь с резюме няни. Оцените опыт, сколько времени и где она проработала. Понаблюдайте, вымыла ли она руки, зайдя к вам домой. Смогла ли сразу войти в контакт с ребенком, и через сколько времени он начал с ней общаться.

Вот важнейшие вопросы, которые необходимо задать, чтобы удостовериться в компетенции и адекватности кандидатуры:

Что вы делаете, если ребенок не хочет спать / есть / гулять? Наказываете? Если да, то как? (Так вы узнаете стиль воспитания, которому придерживается няня).

Что вы можете рассказать про семьи, в которых работали? (Мне, например, не нравится, когда няни отзываются про бывших работодателей или их детей в негативном ключе).

Согласны ли вы работать под камерами наблюдения? (Надо понять, готова ли няня к контролю и критике).