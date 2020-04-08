Как превратить ошибки ученика в достоинства и точки роста: мнение эксперта
С первого класса ребенок растет и развивается в режиме многозадачности. Ему нужно разбираться не только в школьной программе, но и в других областях. Не все дети могут справляться с такой колоссальной нагрузкой: в процессе обучения рождаются проблемы, которые приводят к трудностям в школьной жизни ребенка. Однако есть возможность превратить их в точки роста. Разбираемся вместе с экспертом, основателем сети частных школ и курсов ЕГЭ/ОГЭ Lancman School.
Сегодня во всем мире из-за стремительного распространения коронавируса сложилась непростая ситуация. Но сильные люди во всем должны искать плюсы. Карантин - прекрасный повод для построения диалога со своими детьми. Пусть «каникулы» послужат вам стартом для превращения ошибок в точки роста.
Позиция родителей
Перед родителями возникает нелегкая задача: как выявить слабые места, ошибки ребенка в обучении, как превратить их в точки роста, при этом не травмируя детскую психику? Жизнь ребенка-школьника во многом зависит от внимания, вовлеченности и чуткости со стороны родителей. Часто отличники становятся менее успешными во взрослой жизни, чем «ударники и троечники». Это объясняется тем, что родители отказываются признавать ошибки детей, считая, что наличие пятерок в дневнике автоматически делает ребенка сильным и уверенным в себе.
Родители и дети не могут воспринимать мир одинаково: нужно принять этот факт, тогда проблема «отцов и детей» вас не коснется. У взрослого человека есть сформировавшаяся база знаний, в процессе жизни она дополняется новой информацией, которая, в силу опыта, адекватно воспринимается и распределятся. База ребенка – это «чистый лист», в его арсенале нет достаточных навыков для сортировки полученных данных, все новое он принимает за чистую монету. Задача родителя - сформировать правильный фундамент для будущей базы знаний ребенка.
Выявление проблем в образовательном процессе
Все люди разные: это касается не только взрослых, но и детей. Не стоит ориентироваться на опыт других родителей, вы никогда не сможете его повторить. Вы и ваш ребенок уникальны, вам нужен собственный метод, подходящий вашей семье. Подумайте, что стимулирует и мотивирует вашего ребенка: объятия, похвала, строгость, ежедневная рефлексия?
Как понять, что у ребенка есть проблемные, слабые места? В первую очередь, начните с себя, будьте для ребенка другом, защитником и наставником. Не забывайте, ребенок – прежде всего маленький человек, который только начинает свой жизненный путь. Общайтесь с детьми каждый день, уделяйте простому теплому общению хотя бы полчаса.
Постарайтесь построить диалог с помощью трех основных этапов. Задавайте вопросы не шаблонно, ориентируйтесь на привычную для вашей семьи манеру общения, подстраивайтесь под настроение ребенка. Если видите, что он не готов отвечать на вопросы, переведите тему, вернитесь к интересующим моментам позже.
Фото: Виктория Бородинова/Pixabay
Создаем дружескую атмосферу.
Всегда начинайте с непринужденной беседы, кратко расскажите о своем дне, ошибках, победах. Ребенок должен понимать, что ошибки – это нормально, ошибаться может даже взрослый человек, даже всемогущие мама и папа.
Спросите своего ребенка:
- Самое яркое впечатление за день?
- Что тебя сегодня расстроило?
- Что тебя сегодня удивило?
Переходим к выявлению проблемы.
Отношения родитель-ребенок очень часто приводят к формированию неправильной установки: родителям ничего нельзя рассказывать, нельзя делиться, все сводится к бесконечному контролю, проверке дневника и скандалам по поводу успеваемости и поведения. Благодаря первому подготовительному пункту ребенок будет душевно спокоен. Установка поменяется, со временем ребенок поймет, его чувства и эмоции – вот, что волнует родителей на самом деле.
Выявить возможные проблемы и ошибки помогут следующие вопросы:
- Какие темы сегодня проходили?
- Тебе все понятно? С чем возникают сложности?
- Тебе нравятся учителя? Как они к тебе относятся?
- Какая обстановка в классе, со всеми общаешься?
- Тебе комфортно в коллективе?
- Есть ли что-то, что тебя беспокоит?
Чем правильнее вы построите диалог, тем больше ответов получите. Ответы ребенка – инструменты для ваших дальнейших действий. Важно обсуждать не только успеваемость, но и внутренние переживания ребенка. Охватывайте все сферы: учеба, спорт, творчество, отношения со сверстниками, учениками старших классов, учителями.
Обсуждаем проблему.
Если проблема выявлена, в первую очередь проявите сочувствие. Никогда не начинайте с критики, даже если поведение ребенка оставляет желать лучшего. Не осуждайте его, ищите решение проблемы совместно, ребенок должен предлагать варианты для устранения сложившейся ситуации наравне с вами.
На успеваемость может повлиять любой фактор. Для обсуждения проблемы нужно выбрать подходящий момент: ребенок в хорошем настроении, готов к диалогу, нет отвлекающих факторов. Если ребенок не хочет идти на контакт, расскажите ему свои варианты решения проблемы, при этом не требуйте ответа. Возможно, он стесняется и боится признать свои промахи. Осознание того, что родители все знают и при этом поддерживают в скором времени раскрепостит ребенка, и он сам заговорит с вами о проблеме.
Для правильного выявления ошибок нужно общаться не только с ребенком, но и с учителями, другими родителями. Каждая ситуация должна быть рассмотрена с позиции всех задействованных сторон.
Фото: StockSnap/Pixabay
Превращение ошибок в точки роста
Теперь, когда пробелы и ошибки ребенка в обучении найдены, остается самое главное - превратить их в точки роста.
Для этого необходимо придерживаться рекомендаций:
- Научите ребенка относится к ошибкам как к неотъемлемой части жизни: этого не стоит стыдиться. Ошибки - это новый этап для саморазвития и достижения новых высот.
- Обеспечьте комфортную среду для решения проблемы. Ребенок должен быть внутренне спокоен и расслаблен. Чувство страха перед родителями может усугубить ситуацию. Поддержка со стороны родителей делает ребенка уверенным в себе и собственных силах: он принимает ошибки, готов с ними бороться.
- Устраняем факторы, влияющие на появление ошибок. Закрепляющий этап - это борьба с ошибками. Необходимо устранить причину разлада или, наоборот, обеспечить ребенка недостающими элементами.
Рассмотрим несколько ситуаций.
Новая тема в школе была объяснена без наглядных материалов. В силу индивидуальных особенностей многим детям для закрепления полученных знаний этого недостаточно. Родителям стоит задуматься об организации пространства для домашнего обучения: разместите над письменным столом плакаты с опорными данными, сделайте вместе с ребенком карточки-подсказки, которые всегда будут под рукой.
График ребенка расписан поминутно: школа, спортивные, творческие секции, иностранные языки, помощь родителям по дому. В этом случае следует сократить нагрузку. Возможно, плавание или танцы нужны вам, а не ребенку? Родители должны чувствовать своих детей, направлять их, но не проживать их жизнь. Большая занятость приводит к эмоциональному и физическому истощению, которое является причиной плохой успеваемости. Может быть и обратная ситуация, когда ребенок сам хочет заниматься всем и сразу. Задача родителей - помочь ребенку определиться с тем, что ему действительно нужно, а от чего он может отказаться.
Проводим оценку эффективности.
После проделанной работы необходимо проанализировать результаты. Возможно, вы пересмотрите свои методы борьбы с проблемами, придумаете новые способы взаимодействия с детьми. Этот этап невозможен без диалога с ребенком, его мнение также важно для закрепления результата. Он должен делиться как положительными, так и негативными впечатлениями.
Фото: Pixabay.com
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