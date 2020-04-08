Как превратить ошибки ученика в достоинства и точки роста: мнение эксперта

Позиция родителей

Перед родителями возникает нелегкая задача: как выявить слабые места, ошибки ребенка в обучении, как превратить их в точки роста, при этом не травмируя детскую психику? Жизнь ребенка-школьника во многом зависит от внимания, вовлеченности и чуткости со стороны родителей. Часто отличники становятся менее успешными во взрослой жизни, чем «ударники и троечники». Это объясняется тем, что родители отказываются признавать ошибки детей, считая, что наличие пятерок в дневнике автоматически делает ребенка сильным и уверенным в себе.

Родители и дети не могут воспринимать мир одинаково: нужно принять этот факт, тогда проблема «отцов и детей» вас не коснется. У взрослого человека есть сформировавшаяся база знаний, в процессе жизни она дополняется новой информацией, которая, в силу опыта, адекватно воспринимается и распределятся. База ребенка – это «чистый лист», в его арсенале нет достаточных навыков для сортировки полученных данных, все новое он принимает за чистую монету. Задача родителя - сформировать правильный фундамент для будущей базы знаний ребенка.

Выявление проблем в образовательном процессе

Все люди разные: это касается не только взрослых, но и детей. Не стоит ориентироваться на опыт других родителей, вы никогда не сможете его повторить. Вы и ваш ребенок уникальны, вам нужен собственный метод, подходящий вашей семье. Подумайте, что стимулирует и мотивирует вашего ребенка: объятия, похвала, строгость, ежедневная рефлексия?

Как понять, что у ребенка есть проблемные, слабые места? В первую очередь, начните с себя, будьте для ребенка другом, защитником и наставником. Не забывайте, ребенок – прежде всего маленький человек, который только начинает свой жизненный путь. Общайтесь с детьми каждый день, уделяйте простому теплому общению хотя бы полчаса.

Постарайтесь построить диалог с помощью трех основных этапов. Задавайте вопросы не шаблонно, ориентируйтесь на привычную для вашей семьи манеру общения, подстраивайтесь под настроение ребенка. Если видите, что он не готов отвечать на вопросы, переведите тему, вернитесь к интересующим моментам позже.