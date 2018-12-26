Как не разругаться и сохранить хорошие отношения с родственниками в новогодние праздники

Часто причина конфликтных ситуаций находится внутри нас самих. Новый год – это и начало чего-то нового, и своеобразное подведение итогов. Мы не всегда довольны собой, что уж говорить о родственниках, мужьях, детях и других. Иногда нам так хочется идеальной картинки – все-таки праздник семейный. Мы стараемся, вкладываемся в подготовку, но выглядит все так, как будто нужно это только нам и больше никому. Возможно, это только видимость, наше ощущение, но мы, вложив все силы, не чувствуем отдачи, только разочарование. К тому же за год накапливается не только психологическая, но и физическая усталость: хочется отдохнуть, но как это сделать, если вся организация праздника на вас. Вот раздражение и растет. А когда оно доходит до точки кипения, разборок, увы, не избежать.

При этом поводом к скандалу становятся банальные вещи: например, та же елка, которая, по статистике, является одним из лидеров новогоднего недовольства между членами семьи. Именно елка во многих семьях предвосхищает череду новогодних конфликтов: кто будет покупать/наряжать? Искусственная или натуральная? Когда это уже случится – на дворе 25-е, 26-е и так вплоть до 31-го? Елка же и завешает цепь супружеского недопонимания, так как после каникул ссоры возникают на почве выбрасывания или убирания елки.

1. Когда елку ставить будем?