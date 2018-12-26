Как не разругаться и сохранить хорошие отношения с родственниками в новогодние праздники

Часто причина конфликтных ситуаций находится внутри нас самих. Новый год – это и начало чего-то нового, и своеобразное подведение итогов. Мы не всегда довольны собой, что уж говорить о родственниках, мужьях, детях и других. Иногда нам так хочется идеальной картинки – все-таки праздник семейный. Мы стараемся, вкладываемся в подготовку, но выглядит все так, как будто нужно это только нам и больше никому. Возможно, это только видимость, наше ощущение, но мы, вложив все силы, не чувствуем отдачи, только разочарование. К тому же за год накапливается не только психологическая, но и физическая усталость: хочется отдохнуть, но как это сделать, если вся организация праздника на вас. Вот раздражение и растет. А когда оно доходит до точки кипения, разборок, увы, не избежать.
При этом поводом к скандалу становятся банальные вещи: например, та же елка, которая, по статистике, является одним из лидеров новогоднего недовольства между членами семьи. Именно елка во многих семьях предвосхищает череду новогодних конфликтов: кто будет покупать/наряжать? Искусственная или натуральная? Когда это уже случится – на дворе 25-е, 26-е и так вплоть до 31-го? Елка же и завешает цепь супружеского недопонимания, так как после каникул ссоры возникают на почве выбрасывания или убирания елки.
1. Когда елку ставить будем?
Елка – символ праздника, наряжать ее – удовольствие, а не рутина, но когда мы устали, все выглядит совершенно по-другому. Нам кажется, что нас не понимают, с нами не считаются, в наше положение не хотят войти. У нас столько дел, а они тут со своей елкой. Что делать, чтобы конфликтных ситуаций не возникало? Во-первых, понять, что праздника не избежать – его все равно придется отмечать, следовательно, все необходимые атрибуты должны в наличии быть. В конце ноября или в самом начале декабря наметить список дел на месяц вперед, сразу определиться с датой, когда вы будете покупать, ставить и наряжать елку. В этот же список можно внести генеральную уборку, покупку продуктов и другие важные для вас в подготовке к Новому году пункты. Так вы будете знать, что делать, вам не придется все откладывать на 30 и 31 декабря, и бегать, словно лошадь в мыле, чтобы все успеть.
2. Где и как праздновать Новый год
Для одних Новый год — семейный праздник, для других важна компания. Конечно, в идеале желания и представления супругов о празднике должны совпадать. Но это происходит не всегда: один хочет в гости, другой дома. Лучше всего найти компромиссное решение, которое устроит обоих: провести Новый год дома, 1 января отправиться по гостям или пригласить кого-то к себе. Важно, чтобы решение пришлось по вкусу и той, и другой стороне, потому что идти на жертвы и постоянно делать то, что вам не нравится, особенно, в праздники, ведет к накоплению негатива, который обязательно выплеснется в ссору.
3. К маме, значит, к маме!
Новый год – повод увидеться с родственниками. Иногда обе мамы настоятельно ждут вашу семью к себе на праздник. Он не хочет ехать к вашей маме, вы – к его, а бывает и наоборот. И это нормально. Вы имеете право провести Новый год в своей семье. Совершенно необязательно ссориться из-за того, что нужно куда-то ехать. Тем более, впереди каникулы – можно успеть охватить всех родственников. Вообще, лучше всего изначально исходить из того, чего хотите вы и ваш партнер, если есть разногласия, найти вариант, который устроит обоих. Что касается родителей, то им нужно озвучить свое решение и сообщить, когда вы хотите к ним приехать.
4. Все не то и все не так!
Допустим, вы мечтали о Новом годе на Гавайях, а в качестве подарка хотели мерседес последний модели. А может быть, ваши мечты о Новом годе были гораздо скромнее, но все равно не сбылись: вы даже в дом отдыха не поехали и новый iPhpne не получили. Завышенные ожидания – частая причина новогодних конфликтов между близкими людьми. Что делать? Для начала стать взрослыми и перестать верить в чудо или в Деда Мороза. Открыто обсудить с мужем и другими родственниками подарки: кто и что хочет. Это заметно упрощает жизнь и вам, и им. Что касается проведения новогодних каникул в каких-то местах, то это тоже лучше спланировать заранее, а не копить раздражение и ждать у моря погоды.
5. Ваших усилий никто не ценит
Когда вся подготовка к празднику лежит только на ваших хрупких плечах, а остальные члены семьи принимают участие только в банкете и поиске подарков под елкой, то пенять, кроме как на саму себя, больше не на кого. Если для вас подготовка к Новому году – это марафонская дистанция, тогда понятно, зачем так убиваться. Если нет, то почему не привлечь к подготовке домашних, возможно, так они будут ценить вас больше. Пустое предъявление претензий к тем, кого вы сами от всего освободили, кроме ссоры ни к чему не приведет. Хотите помощи, говорите о ней! На самом деле, создание праздничной атмосферы – дело общее. А получить настоящее удовольствие от праздника можно, только приложив хоть немного усилий.
6. Вся на нервах!
Нередко подготовка к празднованию Нового года, особенно, если намечаются гости, сопряжена с нервозностью. Успеть и сделать всего нужно в 2 раза больше, при этом другие члены семьи, как правило, расслаблены. Такая расстановка сил раздражает и вызывает у вас массу негативных эмоций, тем более, когда именно от вас ждут не только приготовления блюд, но и продуманной развлекательной программы. Чтобы не возникало конфликтов, делегируйте полномочия: над развлечениями в новогоднюю ночь должны подумать все.
7. Вы имеете право на свой Новый год
Новый год – праздник семейный, традиционный. В Новый год не принято оставаться одному. А что делать, если хочется побыть одному, если не хочется никого видеть, а есть большое желание от всех отдохнуть? Позволить себе такой Новый год, какой вы хотите. Разве вы будете счастливы, если поедете туда, куда не очень хотите, и проведете время с теми, с кем вам не очень приятно. Нет никаких критериев того, как правильно или неправильно встречать Новый год. Есть только вы и ваши желания. Хотите провести новогоднюю ночь наедине с собой – сделайте это! А вдруг вам понравится или, наоборот, не понравится, и в следующий раз вы захотите чего-то другого. Всегда исходите из своих желаний и будете действительно счастливы. Праздник через силу, чтобы угодить кому-то – это не праздник.
Текст: Марианна Абравитова
Фото: Shutterstock
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