Искусство вдохновлять: как стать мудрой женой и помочь своему мужчине добиться успехов
Наверняка, вы тоже, разглядывая фотографии успешных семей, нет-нет, да и задумывались о том, как же тем дамам повезло встретить в своей жизни достойных мужчин, взявших на себя ответственность по обеспечению счастливого будущего. А что же ваш благоверный? Так и будет искать отговорки, лишь бы вы от него отстали со своими придирками и дали спокойно заняться своими делами? И вот парадокс: чем больше вы «наседаете» на своего партнера, чем активнее пытаетесь его «наставить на путь истинный», тем упорнее он сопротивляется и в конце концов отдаляется от вас. Получается, что таким образом вы лишь приближаете расставание (ведь, согласитесь, терпение не безгранично и ни один человек долго не выдержит подобного прессинга). Как же быть? Пустить все на самотек или попытаться самой стать идеальной, чтобы на собственном примере показать мужчине, что он способен горы свернуть, если действительно того захочет? Редакция Passion.ru обратилась к эксперту с целью выяснить, действительно ли каждая женщина способна вдохновить своего супруга на подвиги или это подвластно лишь избранным?
Искусство вдохновлять мужчину больше про изменение отношения к себе самой, когда вы разрешаете себе чувствовать и проживать собственные эмоции. Вдохновлять — это словно сделать новый вдох в трудной или непонятной ситуации.
«Прошу-прошу, а он будто не слышит. Другим подарки дарят и цветы, в Париж возят да в ресторанах кормят, а мне?»… Намеки не помогают, просьбы игнорируются, упреки туда же. Знакомо? Все силы тратите на мужчину, но ничего в итоге не меняется. Презентов не допросишься, потенциал он свой не реализовывает и никак не вдохновляется. Понятно, что очень хочется, чтобы любимый человек уделял вам внимание, прислушивался к советам, не игнорировал ваши просьбы, радовал вас просто так, без повода, а не только по праздникам и чтобы он был самым близким, родным и надежным. Есть решение - нужно научиться правильно вдохновлять его, чтобы он сам захотел заботиться, ухаживать и достигать вершин ради вас.
Фото: vostock-photo
Зачем нужно вдохновлять?
Представьте себе, что ваш избранник не является повелителем диванных войск, а вполне успешный и уверенный в себе мужчина. Каждый день он дарит вам внимание, радует подарками, пусть даже маленькими, и заботой. Вы для него - надежный тыл, а он - «каменная стена», тот, кто решает любые проблемы и задачи. Разве это не здорово? Подарки и внимание со стороны мужчин частично определяют ресурсность женщины. Это означает, что он хочет быть рядом, пытается очаровать вас, помогает обустраивать ваше общее гнездышко, то есть всячески старается завоевать ваше расположение.⠀
Но не стоит путать это с выпрашиванием подарков и манипуляциями. Искусство вдохновлять мужчину больше про изменение отношения к себе самой, когда вы разрешаете себе чувствовать и проживать собственные эмоции. Вдохновлять — это словно сделать новый вдох в трудной или непонятной ситуации. Но чтобы вдохновить мужчину, вам самим нужен этот лишний вдох.
Как стать ресурсной?
Как же стать той, которая вдохновляет избранника на подвиги, которую приглашают на свидания и обязательно берут в жены? Тут не важен возраст, вес, рост или наличие у дамы детей. Любой женщине нужно стремиться быть в ресурсе. Это значит: стать целостной, проработать психотравмы, избавиться от комплексов, определиться с занятиями и увлечениями, чтобы каждый ваш день был наполнен жизнью.
С таким набором качеств женщина способна вдохновить всех вокруг себя. Представители сильного пола «вибрируют» рядом с такой особой, потому что чувствуют, что она не будет ежедневно пилить их и превращать их жизнь в кошмар. Ей просто некогда! Не потому, что она пашет с утра до ночи, а потому что такая женщина занята другими важными и интересными вещами. Такую даму хочется покорить, быть с ней, дарить подарки, стать ее верным спутником и надежным защитником.
Фото: vostock-photo
Как научиться вдохновлять любого мужчину на подвиги?
Чтобы ваш избранник мог решать важные задачи, был вдохновлен на подвиги или даже простую бытовую помощь, необходимо освоить несколько простых техник. Данные правила помогут «перезапустить» отношения, если вы находитесь в браке, и увеличат количество поклонников, если вы пока еще в поиске.
Общаясь (даже по телефону), представьте, что ты поглаживаешь собеседника по голове, плечам, держите его за руку (выберите свой вариант). Мысленно наблюдайте, как меняется ваше состояние и настроение собеседника, какие перемены происходят в вашем общении.
Обращайтесь к мужчине по имени и в этот момент смотрите в область кончика носа и на губы (так называемую интимную зону). Так он быстрее расслабится, забудет о невзгодах и будет готов к общению с вами. Не смотрите прямо в глаза или еще хуже - между бровей, - это расценивается представителями сильного пола как сигнал к нападению.
Далее проговорите про себя: «Мой хороший, ты такой замечательный, я счастлива, что ты у меня есть». Эти фразы должны быть пропитаны любовью. Вы почувствуете, что и вам, и собеседнику станет очень тепло и уютно.
Правило трех повторов. Все действия в адрес мужчины повторяйте трижды. Посмотрели, отвели взгляд - и так три раза. Подойдите и коснись плеча, потом еще раз и еще. Мужчины о многом думают, и им не так-то просто оперативно переключиться на вас и вашу просьбу. Дайте ему время.
Слова силы. Попробуйте заменить уменьшительно-ласкательные прозвища на что-то более достойное. Например, обратиться к избраннику по имени и отчеству. Если, например, он принес продукты домой, не забывайте похвалить его и приободрить: «Добытчик пришел! Хозяин дома!»
Будьте хитрее и изобретательнее. Придя домой, ваш благоверный залипает в телефоне? Не злитесь. Дайте ему 15 минут, а сами в это время на кухне разогрейте на сковороде пару ложек оливкового масла, выдавите чеснок и добавьте специи. По дому пойдет аромат, который пробудит в мужчине аппетит. Подойдите к нему и произнесите на ухо: «Я на кухне», - и сразу же выходите из комнаты. Этот прием проверен тысячами женщин, и он работает.
Поговори с ним о нем. Спросите за ужином, каким он был в детстве, что он любил больше всего, какими своими достижениями он гордится. Мужчины любят рассказывать о своих подвигах, только дамы редко об этом не спрашивают.
И еще один секрет: эти техники можно применять не только к своей второй половинке но и к родителям, детям, коллегам, начальнику или друзьям. Попробуйте сделать сегодня что-нибудь самое простое и понаблюдайте за реакцией. Вот так, не прилагая больших усилий, вы можешь мгновенно сформировать о себе хорошее впечатление, вдохновить своего своего избранника на новые подвиги, гармонизировать ауру и укрепить отношения.
Фото: vostock-photo
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