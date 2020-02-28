Искусство вдохновлять: как стать мудрой женой и помочь своему мужчине добиться успехов

Зачем нужно вдохновлять?

Представьте себе, что ваш избранник не является повелителем диванных войск, а вполне успешный и уверенный в себе мужчина. Каждый день он дарит вам внимание, радует подарками, пусть даже маленькими, и заботой. Вы для него - надежный тыл, а он - «каменная стена», тот, кто решает любые проблемы и задачи. Разве это не здорово? Подарки и внимание со стороны мужчин частично определяют ресурсность женщины. Это означает, что он хочет быть рядом, пытается очаровать вас, помогает обустраивать ваше общее гнездышко, то есть всячески старается завоевать ваше расположение.⠀

Но не стоит путать это с выпрашиванием подарков и манипуляциями. Искусство вдохновлять мужчину больше про изменение отношения к себе самой, когда вы разрешаете себе чувствовать и проживать собственные эмоции. Вдохновлять — это словно сделать новый вдох в трудной или непонятной ситуации. Но чтобы вдохновить мужчину, вам самим нужен этот лишний вдох.

Как стать ресурсной?

Как же стать той, которая вдохновляет избранника на подвиги, которую приглашают на свидания и обязательно берут в жены? Тут не важен возраст, вес, рост или наличие у дамы детей. Любой женщине нужно стремиться быть в ресурсе. Это значит: стать целостной, проработать психотравмы, избавиться от комплексов, определиться с занятиями и увлечениями, чтобы каждый ваш день был наполнен жизнью.

С таким набором качеств женщина способна вдохновить всех вокруг себя. Представители сильного пола «вибрируют» рядом с такой особой, потому что чувствуют, что она не будет ежедневно пилить их и превращать их жизнь в кошмар. Ей просто некогда! Не потому, что она пашет с утра до ночи, а потому что такая женщина занята другими важными и интересными вещами. Такую даму хочется покорить, быть с ней, дарить подарки, стать ее верным спутником и надежным защитником.