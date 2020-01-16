Главные кризисные точки в браке, которые можно (и нужно) преодолеть без вреда для отношений

Однообразие и скука

Еще один опасный момент, подстерегающий вас в браке – 7 лет со дня свадьбы. Казалось бы, притирка прошла удачно и теперь остается лишь жить да радоваться, но не тут-то было. В этот период многие супруги начинают осознавать, что от былой страсти не осталось и следа (или огонек еще есть, но теплится он еле-еле), они стараются все больше времени проводить вне дома и вместо того, чтобы найти точки соприкосновения и общие интересы, предпочитают планировать свой досуг раздельно. Именно тогда у них появляется свой круг общения и свои тайны. Психологи напоминают, что этот кризис является наиболее опасным – вместо того, чтобы попробовать обсудить друг с другом как можно вдохнуть жизнь в отношения и вернуть былую страсть, очень многие партнеры выбирают наименее болезненный, как им кажется, путь и переключают свое внимание на более подходящего кандидата. В это время случается больше всего измен, причем как со стороны женщин, так и мужчин – партнеры стремятся вернуть былую остроту в отношения, вот только, увы, не друг с другом. Эксперты рекомендуют прежде, чем искать острые ощущения на стороне, все же обратиться сначала к своей второй половинке. Попробуйте вновь пережить те моменты, которые были в самом начале вашего романа, устройте друг другу незабываемые свидания, пересмотрите старые фотографии и вспомните, что именно вас так привлекло в этом человеке. Можно еще попросить бабушек-дедушек посидеть с внуками и устроить себе романтические каникулы – возьмите горящий тур и отправляйтесь туда, где вы всегда мечтали побывать (вот только спланируйте отдых таким образом, чтобы было время и достопримечательности посмотреть и поэкспериментировать в спальне). И тогда вы почувствуете вдохновение и желание сделать все возможное, чтобы спасти свой брак.

«Переходный возраст»

После празднования 14-летней годовщины со дня свадьбы многих супругов, что называется, накрывает с головой. В данный период они не только переживают кризис среднего возраста (не все, но большинство), так еще и у детей наблюдаются все «прелести» переходного периода. Партнеры все чаще раздражаются и переосмысливают свою совместную жизнь – действительно ли это то, о чем они мечтали в день свадьбы? С тем ли человеком они хотели провести лучшие годы своей жизни или допустили ошибку и теперь чувствуют себя абсолютно несчастными одинокими людьми? И в мозгу все чаще свербит мысль, а что, если бросить все прямо сейчас и попытаться найти свою настоящую любовь? Проблема лишь в том, что это и есть «настоящая». Другое дело, что над отношениями нужно работать и за свое счастье стоит бороться. Психологи рекомендуют не переживать в одиночку, а поделиться своими сомнениями со своей второй половинкой и попытаться вместе найти решение из сложившейся ситуации. Поверьте, через это проходили многие пары и те, кому удалось победить свое малодушие и сохранить семью, вспоминают данный период как проверку чувств и возможность доказать своему партнеру, что вы действительно единое целое.

«Опустевшее гнездо»

Супруги, отметившие 20-летие со дня свадьбы, вдруг понимают, что остались один на один со своими нерешенными проблемами. Дети выросли и разлетелись кто куда, а вот необходимость заново узнавать друг друга и притираться осталась. Психологи уверяют, что большинство пар в данный период испытывают настоящую панику, ведь они считают, что потеряли то самое связующее звено, которое спасало их брак от разрушения, а именно – своих наследников. Дети, конечно, будут навещать своих родителей, но не так часто, как раньше и поэтому теперь все внимание переключается непосредственно на партнеров. Многие супруги признаются, что именно в этот период они чувствуют опустошение и все чащи задаются вопросом – действительно ли им нужны эти отношения или они давно себя исчерпали? «Хочу ли я дальше быть с этим человеком или я находилась рядом с ним все эти годы только из-за детей?» - с этим вопросом чаще всего обращаются «супруги со стажем» к специалистам. Эксперты рекомендуют не рубить сгоряча, а взглянуть на ситуацию, с другой стороны. Подумайте о том, что теперь у вас есть отличная возможность вновь попробовать завоевать сердце своего избранника, вспомнить, с чего начинался ваш роман и заново влюбиться в свою вторую половинку (да, и такое тоже возможно). Психологи советуют как можно больше времени проводить вместе и открывать друг в друге новые черты, которые, возможно, вы не замечали раньше.