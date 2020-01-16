Главные кризисные точки в браке, которые можно (и нужно) преодолеть без вреда для отношений
Притирки? Нет, придирки!
После того как отзвучал марш Мендельсона и закончился свадебный банкет, многие молодожены с удивлением обнаруживают, что совместная жизнь состоит не только из приятных романтических моментов или подарков, а также из рутины, от которой, к сожалению, никуда не деться. Кроме этого, они начинают осознавать, что еще вчерашний такой сговорчивый и податливый партнер вдруг начинает проявлять характер и действовать так, как считает нужным, а не так, как хотели бы вы. Кризис первого года после свадьбы – наиболее частая причина расставания молодых людей, оказавшихся не готовыми к семейным будням. Им казалось, что раз они любят друг друга, то этого вполне достаточно, чтобы встретить вместе счастливую старость, однако на самом деле чувства не являются гарантией того, что ваш брак окажется гармоничным и крепким. Психологи утверждают, что союзы, основанные на любви и эмоциях, распадаются гораздо чаще чем, те браки, в которых есть еще что-то, помимо страсти и влечения. Чтобы достойно пережить притирку после «конфетно-букетного» периода, эксперты рекомендуют молодым людям не копить обиды, а сразу же обсуждать, что им нравится или нет в отношениях и попытаться вместе найти решение (а не разбегаться обиженно по углам и не играть в молчанку).
Обманчивая зона комфорта
Через 3-4 года страсти не утихают, как думают многие, а разгораются с новой силой. В данный период число разводов не меньше, чем после первого года супружеской жизни. Романтика отходит на второй план, уступая место суровой реальности и накопившимся бытовым проблемам. Молодая семья еще не осознала, как им справляться со всеми трудностями, которые, по их мнению, свалились на них в одночасье. Вместо того, чтобы обсудить ситуацию и найти совместное решение, партнеры начинают выяснять, кто из них главный в семье, а заодно пытаются вернуть былую свободу и попробовать что-то такое, что не успели сделать в своей холостяцкой жизни. Кроме того, в тот период остро встает вопрос о наследниках и большинство женщин, у которых пока еще не получилось родить ребенка, испытывают настоящий стресс, а вдруг у них ничего не получится и тогда семью можно считать неполноценной. Друзья и родные подливают масла в огонь, постоянно напоминая супругам о необходимости продолжить род или не морочить друг другу голову и попытаться найти свое счастье на стороне (раз не получается, то не нужно мучить друг друга, ведь в молодом возрасте больше шансов построить новые отношения). Психологи рекомендуют поменьше слушать окружающих и побольше разговаривать (именно разговаривать, а не намекать, не ругаться, не испытывать терпение) со своей второй половинкой и принять тот факт, что ваш партнер – личность со своими интересами, достоинствами и недостатками. Посвятите это время не склокам и разборкам, а тому, чтобы заново изучить друг друга и найти то, что вас сблизит по-настоящему.
Фото: vostock-photo
Однообразие и скука
Еще один опасный момент, подстерегающий вас в браке – 7 лет со дня свадьбы. Казалось бы, притирка прошла удачно и теперь остается лишь жить да радоваться, но не тут-то было. В этот период многие супруги начинают осознавать, что от былой страсти не осталось и следа (или огонек еще есть, но теплится он еле-еле), они стараются все больше времени проводить вне дома и вместо того, чтобы найти точки соприкосновения и общие интересы, предпочитают планировать свой досуг раздельно. Именно тогда у них появляется свой круг общения и свои тайны. Психологи напоминают, что этот кризис является наиболее опасным – вместо того, чтобы попробовать обсудить друг с другом как можно вдохнуть жизнь в отношения и вернуть былую страсть, очень многие партнеры выбирают наименее болезненный, как им кажется, путь и переключают свое внимание на более подходящего кандидата. В это время случается больше всего измен, причем как со стороны женщин, так и мужчин – партнеры стремятся вернуть былую остроту в отношения, вот только, увы, не друг с другом. Эксперты рекомендуют прежде, чем искать острые ощущения на стороне, все же обратиться сначала к своей второй половинке. Попробуйте вновь пережить те моменты, которые были в самом начале вашего романа, устройте друг другу незабываемые свидания, пересмотрите старые фотографии и вспомните, что именно вас так привлекло в этом человеке. Можно еще попросить бабушек-дедушек посидеть с внуками и устроить себе романтические каникулы – возьмите горящий тур и отправляйтесь туда, где вы всегда мечтали побывать (вот только спланируйте отдых таким образом, чтобы было время и достопримечательности посмотреть и поэкспериментировать в спальне). И тогда вы почувствуете вдохновение и желание сделать все возможное, чтобы спасти свой брак.
«Переходный возраст»
После празднования 14-летней годовщины со дня свадьбы многих супругов, что называется, накрывает с головой. В данный период они не только переживают кризис среднего возраста (не все, но большинство), так еще и у детей наблюдаются все «прелести» переходного периода. Партнеры все чаще раздражаются и переосмысливают свою совместную жизнь – действительно ли это то, о чем они мечтали в день свадьбы? С тем ли человеком они хотели провести лучшие годы своей жизни или допустили ошибку и теперь чувствуют себя абсолютно несчастными одинокими людьми? И в мозгу все чаще свербит мысль, а что, если бросить все прямо сейчас и попытаться найти свою настоящую любовь? Проблема лишь в том, что это и есть «настоящая». Другое дело, что над отношениями нужно работать и за свое счастье стоит бороться. Психологи рекомендуют не переживать в одиночку, а поделиться своими сомнениями со своей второй половинкой и попытаться вместе найти решение из сложившейся ситуации. Поверьте, через это проходили многие пары и те, кому удалось победить свое малодушие и сохранить семью, вспоминают данный период как проверку чувств и возможность доказать своему партнеру, что вы действительно единое целое.
«Опустевшее гнездо»
Супруги, отметившие 20-летие со дня свадьбы, вдруг понимают, что остались один на один со своими нерешенными проблемами. Дети выросли и разлетелись кто куда, а вот необходимость заново узнавать друг друга и притираться осталась. Психологи уверяют, что большинство пар в данный период испытывают настоящую панику, ведь они считают, что потеряли то самое связующее звено, которое спасало их брак от разрушения, а именно – своих наследников. Дети, конечно, будут навещать своих родителей, но не так часто, как раньше и поэтому теперь все внимание переключается непосредственно на партнеров. Многие супруги признаются, что именно в этот период они чувствуют опустошение и все чащи задаются вопросом – действительно ли им нужны эти отношения или они давно себя исчерпали? «Хочу ли я дальше быть с этим человеком или я находилась рядом с ним все эти годы только из-за детей?» - с этим вопросом чаще всего обращаются «супруги со стажем» к специалистам. Эксперты рекомендуют не рубить сгоряча, а взглянуть на ситуацию, с другой стороны. Подумайте о том, что теперь у вас есть отличная возможность вновь попробовать завоевать сердце своего избранника, вспомнить, с чего начинался ваш роман и заново влюбиться в свою вторую половинку (да, и такое тоже возможно). Психологи советуют как можно больше времени проводить вместе и открывать друг в друге новые черты, которые, возможно, вы не замечали раньше.
Фото: vostock-photo
«Бес в ребро»…
Нередко даже стабильные пары, прожившие в браке более 25 лет, распадаются, когда мужчина вдруг начинает осознавать, что он еще может чем-то удивить общественность (и себя самого) и бросается на поиски приключений – пускается во все тяжкие и начинает заглядываться на партнерш гораздо моложе себя. Жена, конечно же, на их фоне кажется не такой интересной и привлекательной, потому возрастные «ловеласы» с легкостью рвут семейные узы и с головой окунаются в новые отношения. Вот только заканчиваются их любовные похождения не всегда хорошо – большинство молодых особ, вдоволь наразвлекавшись со взрослым кавалером и получив от него все что им надо было, без сожаления меняют их на ровесников или даже тех, кто помладше. И вот тут мужчине остается или попытаться вернуть расположение своей бывшей супруги, чтобы она приняла его обратно в семью, или коротать свой век в одиночестве, потому как чары уже все же не те и желающих закрутить с ним роман с каждым годом становится все меньше и меньше. Женщин в возрасте тоже может постигнуть такая участь, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что все же именно представители сильного пола чаще всего оставляют семьи ради вспыхнувшей страсти к дамам помладше. А все потому, объясняют психологи, что мужчины в этом возрасте еще не готовы смириться с тем, что они уже не такие привлекательные как раньше, и всем правдами и неправдами пытаются восстановить славу мачо. Если вы хотите помочь супругу и сохранить отношения, постарайтесь уделять ему как можно больше внимания (а не отмахивайтесь, если он вдруг начнет проявлять активность или даст вам понять, что нуждается в вашей поддержке) и почаще напоминайте, что он для вас все еще самый желанный и любимый.
Фото: vostock-photo
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